Mii de șoferi au obținut RCA mai ieftin în 2026. Condiția care îți permite să apelezi la BAAR

Ofertele trebuie să privească aceeași persoană, același vehicul și aceeași clasă bonus-malus. La comparație se folosesc primele totale fără decontare directă și fără alte clauze sau acoperiri suplimentare.

Pragul se calculează prin înmulțirea tarifului de referință aferent categoriei tale cu factorul de 1,36 și cu coeficientul bonus-malus. Pentru încadrare, toate cele trei oferte trebuie să depășească valoarea rezultată.

„Prin urmare, majorarea nu se raportează la prima de asigurare pe care a plătit-o pe polița anterioară / anul trecut, ci la tariful de referință în vigoare, publicat de ASF”, au precizat oficialii BAAR pentru Profit.ro.

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Mai multe autoturisme, dar cele mai multe cazuri sunt la transportul de marfă

În primul semestru din 2026, aproximativ 55.000 de solicitanți s-au încadrat în categoria asiguraților cu risc ridicat. În aceeași perioadă din 2025 erau aproximativ 48.000, potrivit situației transmise de BAAR.

Creșterea este vizibilă mai ales în cazul autoturismelor. Numărul acestora a urcat de la aproximativ 1.400 la circa 7.400 într-un an.

„Pentru toate categoriile de vehicule de transport marfă indiferent de tonaj, numărul asiguraților cu risc ridicat a fost în semestrul I/2025 de aproximativ 46.000, număr menținut și în semestrul I/2026”, au declarat reprezentanții BAAR.

Așadar, totalul de aproximativ 55.000 de cazuri cuprinde mai multe categorii de vehicule. Cele 7.400 de autoturisme reprezintă doar o parte dintre solicitările admise.

Ce face BAAR și cum depui solicitarea

BAAR nu vinde asigurări și nu emite polițe RCA. Pentru solicitantul eligibil, calculează o primă recomandată și gestionează alocarea unui asigurător, potrivit procedurii publicate pe site-ul său.