Mii de șoferi au obținut RCA mai ieftin în 2026. Condiția care îți permite să apelezi la BAAR
Aproximativ 7.400 de autoturisme au beneficiat, în primele șase luni din 2026, de un RCA mai ieftin decât ofertele inițiale ale asigurătorilor, prin mecanismul gestionat de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR). Numărul cazurilor a crescut de peste cinci ori față de aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor comunicate de BAAR pentru Profit.ro. Accesul la procedură depinde însă de valoarea ofertelor primite, raportată la tariful de referință, nu de cât s-a scumpit polița față de anul trecut.
Cine poate solicita un RCA prin mecanismul BAAR
Dacă primești oferte RCA pe care le consideri prea mari, primul pas este să verifici dacă îndeplinești condițiile pentru categoria asiguraților cu risc ridicat. Sunt necesare cel puțin trei oferte valabile, de la asigurători diferiți, calculate pentru o perioadă de 12 luni.
Ofertele trebuie să privească aceeași persoană, același vehicul și aceeași clasă bonus-malus. La comparație se folosesc primele totale fără decontare directă și fără alte clauze sau acoperiri suplimentare.
Pragul se calculează prin înmulțirea tarifului de referință aferent categoriei tale cu factorul de 1,36 și cu coeficientul bonus-malus. Pentru încadrare, toate cele trei oferte trebuie să depășească valoarea rezultată.
„Prin urmare, majorarea nu se raportează la prima de asigurare pe care a plătit-o pe polița anterioară / anul trecut, ci la tariful de referință în vigoare, publicat de ASF”, au precizat oficialii BAAR pentru Profit.ro.
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Mai multe autoturisme, dar cele mai multe cazuri sunt la transportul de marfă
În primul semestru din 2026, aproximativ 55.000 de solicitanți s-au încadrat în categoria asiguraților cu risc ridicat. În aceeași perioadă din 2025 erau aproximativ 48.000, potrivit situației transmise de BAAR.
Creșterea este vizibilă mai ales în cazul autoturismelor. Numărul acestora a urcat de la aproximativ 1.400 la circa 7.400 într-un an.
„Pentru toate categoriile de vehicule de transport marfă indiferent de tonaj, numărul asiguraților cu risc ridicat a fost în semestrul I/2025 de aproximativ 46.000, număr menținut și în semestrul I/2026”, au declarat reprezentanții BAAR.
Așadar, totalul de aproximativ 55.000 de cazuri cuprinde mai multe categorii de vehicule. Cele 7.400 de autoturisme reprezintă doar o parte dintre solicitările admise.
Ce face BAAR și cum depui solicitarea
BAAR nu vinde asigurări și nu emite polițe RCA. Pentru solicitantul eligibil, calculează o primă recomandată și gestionează alocarea unui asigurător, potrivit procedurii publicate pe site-ul său.
Calculul ține cont de tariful de referință ajustat cu bonus-malus și de cele mai mici trei prime nete de cheltuieli de distribuție din ofertele prezentate. Prețul rezultat nu este o reducere fixă, identică pentru toți solicitanții.
Cererea poate fi înregistrată în platforma pentru asigurații cu risc ridicat. Pentru o persoană fizică, documentele solicitate includ ofertele conforme, copia certificatului de înmatriculare și copia actului de identitate al proprietarului sau utilizatorului.
Simulările rapide de preț de pe diverse platforme online nu sunt suficiente dacă nu conțin toate informațiile cerute. Ofertele trebuie să aibă, printre altele, datele de identificare, clasa bonus-malus, perioada de valabilitate și codul atribuit de asigurător.
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Soluționarea durează 20 de zile dacă documentația este completă și corectă. După comunicarea alocării, solicitantul are 10 zile lucrătoare pentru a contacta asigurătorul și a încheia contractul.
Procedura funcționează în cadrul Legii nr. 132/2017 și al Normei ASF nr. 20/2017. Dacă vrei să o folosești la reînnoirea RCA, trebuie să iei în calcul timpul necesar verificării dosarului și încheierii poliței.