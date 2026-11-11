Atât 30 noiembrie, de Sfântul Andrei, cât și 1 decembrie, Ziua Națională, figurează în lista sărbătorilor legale de la articolul 139. Faptul că se află în interiorul unei perioade mai lungi de concediu nu le transformă în zile consumate din dreptul anual.

Prin urmare, nu pierzi două zile pe care ar trebui să le primești ulterior drept compensație. Ele trebuie excluse de la început din calculul zilelor de concediu efectuate.

Distincția contează și atunci când verifici soldul comunicat de angajator. Dacă intervalul aprobat cuprinde sărbători legale nelucrătoare, numărul zilelor calendaristice petrecute acasă poate fi mai mare decât numărul zilelor de concediu scăzute.

Cum se calculează o săptămână liberă la începutul lui decembrie

Pentru un angajat care lucrează de luni până vineri și are repausul săptămânal sâmbăta și duminica, calculul este simplu. Luni, 30 noiembrie, și marți, 1 decembrie 2026, sunt sărbători legale, iar miercuri, joi și vineri sunt zile lucrătoare obișnuite.

Dacă vrei să fii liber și în perioada 2–4 decembrie, ai nevoie de trei zile de concediu aprobate. Împreună cu weekendurile și cele două sărbători, poți avea nouă zile consecutive fără activitate, între 28 noiembrie și 6 decembrie.

Acesta este un exemplu pentru programul standard, fără muncă în sărbătorile legale. Cele trei zile de concediu trebuie solicitate și acordate potrivit programării și procedurii aplicabile la locul de muncă.

Dacă ai deja aprobat un interval care include cele două sărbători, verifică numărul efectiv de zile înregistrate drept concediu. O cerere care menționează un interval calendaristic nu justifică scăderea tuturor datelor din acel interval din soldul anual.