Ce se întâmplă dacă ești în concediu de odihnă pe 30 noiembrie și 1 decembrie. Pierzi două zile sau le recuperezi?
Dacă ai concediu de odihnă într-o perioadă care include 30 noiembrie și 1 decembrie, cele două sărbători legale în care nu lucrezi nu se scad din concediul anual. În 2026, acestea cad luni și marți. Pentru un salariat cu program obișnuit de luni până vineri, o săptămână liberă între 30 noiembrie și 6 decembrie consumă doar trei zile de concediu.
De ce sărbătorile legale nu se scad din concediul de odihnă
Regula este prevăzută de articolul 145 alineatul (3) din Codul muncii. Sărbătorile legale în care nu se lucrează și zilele libere plătite stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual.
Atât 30 noiembrie, de Sfântul Andrei, cât și 1 decembrie, Ziua Națională, figurează în lista sărbătorilor legale de la articolul 139. Faptul că se află în interiorul unei perioade mai lungi de concediu nu le transformă în zile consumate din dreptul anual.
Prin urmare, nu pierzi două zile pe care ar trebui să le primești ulterior drept compensație. Ele trebuie excluse de la început din calculul zilelor de concediu efectuate.
Distincția contează și atunci când verifici soldul comunicat de angajator. Dacă intervalul aprobat cuprinde sărbători legale nelucrătoare, numărul zilelor calendaristice petrecute acasă poate fi mai mare decât numărul zilelor de concediu scăzute.
Cum se calculează o săptămână liberă la începutul lui decembrie
Pentru un angajat care lucrează de luni până vineri și are repausul săptămânal sâmbăta și duminica, calculul este simplu. Luni, 30 noiembrie, și marți, 1 decembrie 2026, sunt sărbători legale, iar miercuri, joi și vineri sunt zile lucrătoare obișnuite.
Dacă vrei să fii liber și în perioada 2–4 decembrie, ai nevoie de trei zile de concediu aprobate. Împreună cu weekendurile și cele două sărbători, poți avea nouă zile consecutive fără activitate, între 28 noiembrie și 6 decembrie.
Acesta este un exemplu pentru programul standard, fără muncă în sărbătorile legale. Cele trei zile de concediu trebuie solicitate și acordate potrivit programării și procedurii aplicabile la locul de muncă.
Dacă ai deja aprobat un interval care include cele două sărbători, verifică numărul efectiv de zile înregistrate drept concediu. O cerere care menționează un interval calendaristic nu justifică scăderea tuturor datelor din acel interval din soldul anual.
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Poți prelungi automat concediul cu încă două zile?
Excluderea sărbătorilor legale din calcul nu înseamnă că poți modifica singur data revenirii la serviciu. Contează perioada pentru care concediul a fost aprobat și numărul de zile lucrătoare de concediu înscris în evidență.
De exemplu, dacă ai aprobat concediul până vineri, 4 decembrie, nu poți decide unilateral să lipsești și pe 7–8 decembrie. Zilele rămase disponibile pot fi folosite într-o altă perioadă sau pentru prelungirea intervalului, cu respectarea procedurii de acordare.
Articolul 148 prevede că efectuarea concediului se bazează pe o programare colectivă sau individuală stabilită de angajator, după consultarea prevăzută de lege. Articolul 149 stabilește obligația salariatului de a efectua concediul în perioada programată, cu excepțiile legale și motivele obiective aplicabile.
Dacă observi că 30 noiembrie și 1 decembrie au fost scăzute greșit, poți cere verificarea evidenței și corectarea soldului. Solicitarea poate preciza perioada aprobată, numărul zilelor deduse și prevederea articolului 145 alineatul (3).
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Ce se întâmplă dacă lucrezi într-un domeniu cu activitate continuă
Există activități în care munca nu poate fi întreruptă în zilele de sărbătoare legală, potrivit excepțiilor din Codul muncii. Pentru angajații care lucrează efectiv în aceste zile se aplică regulile distincte de compensare.
Articolul 142 prevede acordarea timpului liber corespunzător în următoarele 30 de zile. Dacă, din motive justificate, acesta nu poate fi acordat, salariații beneficiază de un spor de cel puțin 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal.
Această compensare privește munca efectiv prestată în sărbătoarea legală. Pentru situația în care ești în concediu, verificarea trebuie făcută în raport cu programul aplicabil și cu modul în care au fost înregistrate zilele respective.