Cum negociezi prețul înainte să urci în mașină

Modul în care funcționează inDrive pornește de la o ofertă făcută de pasager. Introduci locul de plecare și destinația, apoi suma pe care vrei să o plătești. Șoferii pot accepta oferta sau pot propune un alt tarif, iar tu alegi varianta care îți convine.

În ghidul pentru pasageri, compania explică faptul că alegerea poate ține cont și de evaluările șoferului ori de timpul estimat până la preluare. Prețul este convenit înaintea cursei, iar estimarea oferită de aplicație servește drept reper. Pasagerul poate vedea și informații despre mașină, astfel încât decizia să nu depindă doar de cea mai mică ofertă afișată.

Negocierea nu garantează însă că fiecare călătorie va costa mai puțin. Distanța, cererea și disponibilitatea șoferilor influențează ofertele. Pentru cei obișnuiți cu tarifele mai mari la Uber și Bolt în perioadele aglomerate, diferența ar fi posibilitatea de a propune direct o sumă și de a compara răspunsurile primite.

Comision zero pentru platformă, până la un an

Pe pagina destinată flotelor din România, inDrive anunță un comision de platformă de 0%, din prima zi, pentru o perioadă de până la un an. Formularul permite înscrierea pe o listă de așteptare, fără să precizeze orașele sau data începerii curselor.

Oferta privește comisionul reținut de inDrive. Compania precizează că împărțirea încasărilor între flotă și șofer rămâne la latitudinea flotei. Așadar, comisionul zero al aplicației nu înseamnă că șoferul păstrează automat toată suma plătită de pasager.

Avizul pentru România este încă în analiză

Suol Innovations, operatorul platformei, a depus documentația la Autoritatea pentru Digitalizarea României. Instituția a cerut completări și clarificări, potrivit informațiilor publicate de Profit.ro. Procedura pentru avizarea tehnică a platformelor de transport alternativ include, între altele, un audit informatic și documente privind securitatea sistemului.

ADR verifică și o sesizare privind posibila intermediere a unor curse înaintea obținerii avizului, fără să fi anunțat constatarea unei încălcări. Autoritatea subliniază că simpla disponibilitate a aplicației pentru descărcare nu dovedește desfășurarea activității. Pentru pasageri, rămân de clarificat aprobarea, orașele acoperite și momentul în care vor putea comanda efectiv o mașină.