Cum afli dacă școala copilului tău are risc seismic. Unde poți verifica dacă imobilul a fost expertizat
Poți începe verificarea pe site-ul Ministerului Educației, unde este publicată situația clădirilor școlare încadrate sau neîncadrate într-o clasă de risc seismic. Pentru a afla exact ce concluzii există despre imobilul în care învață copilul tău, cere școlii sau autorității care îl administrează informații despre expertiza tehnică, folosind adresa și corpul de clădire, nu doar denumirea unității.
Unde găsești situația publicată de Ministerul Educației
Pe pagina Ministerului Educației dedicată situațiilor de urgență există secțiunea „Infrastructură școlară – situația clădirilor încadrate/neîncadrate într-o clasă de risc seismic”. La data verificării, 18 noiembrie 2026, cea mai recentă situație afișată este datată 10 noiembrie 2026.
Poți descărca direct fișierul cu situația clădirilor școlare și căuta unitatea care te interesează. Informațiile provin din actualizările introduse de școli în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România, SIIIR.
Ministerul precizează că evidența include clădiri în uz, în conservare, în reabilitare sau consolidare, precum și imobile din care activitatea didactică a fost relocată. Sunt cuprinse și alte construcții ale unităților de învățământ, inclusiv ateliere, magazii sau anexe.
De aceea, verifică imobilul concret în care copilul merge la ore. O informație despre o anexă ori despre o clădire neutilizată nu descrie automat situația tuturor corpurilor aceleiași școli.
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Ce document trebuie să ceri școlii sau primăriei
Documentul relevant este raportul de expertiză tehnică seismică, întocmit de un expert tehnic atestat pentru cerința rezistență mecanică și stabilitate. Acesta stabilește încadrarea clădirii și fundamentează măsurile de intervenție.
Poți solicita informațiile conducerii școlii și autorității care deține sau administrează imobilul, de regulă primăria pentru numeroase școli de stat. Precizează denumirea unității, adresa și, dacă îl cunoști, indicativul corpului de clădire.
În solicitare poți cere:
- dacă imobilul are o expertiză tehnică seismică;
- numărul și data raportului;
- clasa de risc stabilită;
- concluziile privind utilizarea clădirii și intervențiile recomandate;
- o copie a concluziilor sau a raportului, în condițiile legii.
Pentru informațiile de interes public, poți invoca Legea nr. 544/2001. Articolul 7 prevede răspunsul în zece zile sau, în funcție de complexitate, în cel mult 30 de zile, cu înștiințarea solicitantului în primele zece zile dacă este necesar termenul mai lung.
Ce înseamnă clasele de risc seismic
Legea nr. 212/2022 distinge patru clase de risc seismic, în raport cu acțiunea cutremurului de proiectare. Acestea descriu comportarea estimată a construcției, nu momentul în care s-ar produce un cutremur.
Pe scurt, încadrările înseamnă:
- RsI – susceptibilitate de prăbușire totală sau parțială;
- RsII – avariere majoră care pune în pericol utilizatorii, dar prăbușire puțin probabilă;
- RsIII – avariere moderată care poate pune în pericol utilizatorii;
- RsIV – răspuns seismic așteptat similar clădirilor proiectate potrivit reglementărilor tehnice în vigoare.
Mențiunea că un imobil nu este încadrat într-o clasă nu trebuie citită automat drept „fără risc”. Cere clarificarea dacă există o expertiză și ce concluzii conține, în loc să deduci siguranța clădirii din absența unei încadrări publicate.
În București, poți consulta suplimentar lista imobilelor expertizate publicată de AMCCRS, folosind adresa. Evidența include, între altele, anul expertizei și date despre expertul tehnic.
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Evaluarea vizuală și renovarea nu înlocuiesc expertiza
O clădire poate avea o evaluare vizuală rapidă fără să fie expertizată seismic. Platforma EVR a Ministerului Dezvoltării precizează explicit că această evaluare nu stabilește încadrarea în clase de risc seismic.
Evaluarea vizuală ajută la inventarierea construcțiilor și la stabilirea priorităților pentru investigații și investiții. Expertiza tehnică presupune o analiză distinctă, potrivit reglementărilor aplicabile clădirilor existente.
Nici anunțul că școala a fost „renovată” nu arată singur dacă au fost executate lucrări asupra structurii de rezistență. Dacă autoritatea menționează consolidarea, cere stadiul concret al intervenției și documentele privind finalizarea lucrărilor.
Includerea într-un program de finanțare, proiectarea și execuția sunt etape diferite. Pentru situația actuală a școlii, urmărește documentele referitoare la corpul folosit de elevi și eventualele măsuri privind desfășurarea cursurilor.