Poți descărca direct fișierul cu situația clădirilor școlare și căuta unitatea care te interesează. Informațiile provin din actualizările introduse de școli în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România, SIIIR.

Ministerul precizează că evidența include clădiri în uz, în conservare, în reabilitare sau consolidare, precum și imobile din care activitatea didactică a fost relocată. Sunt cuprinse și alte construcții ale unităților de învățământ, inclusiv ateliere, magazii sau anexe.

De aceea, verifică imobilul concret în care copilul merge la ore. O informație despre o anexă ori despre o clădire neutilizată nu descrie automat situația tuturor corpurilor aceleiași școli.

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Ce document trebuie să ceri școlii sau primăriei

Documentul relevant este raportul de expertiză tehnică seismică, întocmit de un expert tehnic atestat pentru cerința rezistență mecanică și stabilitate. Acesta stabilește încadrarea clădirii și fundamentează măsurile de intervenție.

Poți solicita informațiile conducerii școlii și autorității care deține sau administrează imobilul, de regulă primăria pentru numeroase școli de stat. Precizează denumirea unității, adresa și, dacă îl cunoști, indicativul corpului de clădire.

În solicitare poți cere: