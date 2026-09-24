Regulile pentru ordinele de protecție s-ar putea schimba. Ce se întâmplă cu monitorizarea electronică
Regulile privind ordinele de protecție ar putea fi modificate, după ce la Senat a fost înregistrată o propunere legislativă care schimbă inclusiv modul în care este dispusă monitorizarea electronică a agresorilor. Proiectul vizează atât Legea nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice, cât și Legea nr. 26/2024 privind ordinul de protecție și prevede trecerea de la acordul expres al persoanei protejate la exprimarea unui dezacord scris pentru ca măsura să nu fie aplicată în condițiile stabilite de proiect.
Ce se schimbă la ordinul de protecție provizoriu
Una dintre principalele modificări propuse privește ordinul de protecție provizoriu emis de polițiști. Atunci când agresorului i se impune să păstreze o distanță minimă față de victimă, membrii familiei acesteia sau anumite imobile, monitorizarea electronică ar urma să fie dispusă dacă persoana protejată nu își exprimă în mod expres, printr-o declarație scrisă, dezacordul.
Propunerea prevede că persoana protejată trebuie să fie informată de polițist cu privire la avantajele monitorizării electronice a agresorului. În prezent, potrivit informațiilor din proiect, mecanismul pornește de la exprimarea acordului persoanei protejate, iar inițiativa legislativă propune schimbarea acestei condiții.
Prin urmare, dacă proiectul va fi adoptat în forma propusă, lipsa unui dezacord exprimat în scris va avea un rol diferit față de cel al acordului expres prevăzut în prezent. Propunerea introduce astfel un mecanism în care monitorizarea electronică devine regula de la care se poate ajunge la excepție prin exprimarea dezacordului.
Ce se întâmplă dacă victima refuză monitorizarea
Proiectul prevede și situația în care persoana protejată se opune în mod expres purtării dispozitivului electronic. În acest caz, polițistul poate lua totuși măsura monitorizării dacă apreciază că aceasta este necesară.
Pentru aplicarea măsurii în această situație, proiectul stabilește că se montează doar dispozitivul electronic mobil pe glezna agresorului și dispozitivele electronice fixe pentru imobilele de care acesta nu are voie să se apropie.
O regulă similară este propusă și pentru ordinul de protecție emis de instanță. Persoana protejată ar urma să fie informată cu privire la avantajele monitorizării electronice, iar poziția sa expresă să fie consemnată în încheierea de ședință sau, după caz, în dispozitivul hotărârii.
Dacă persoana protejată își exprimă dezacordul, instanța ar putea dispune totuși măsura dacă o consideră necesară. Propunerea prevede aplicarea corespunzătoare a regulilor referitoare la dispozitivele de supraveghere.
Victimele minore, o altă modificare propusă
Inițiativa legislativă introduce reguli noi și pentru situațiile în care victima este minoră. La emiterea unui ordin de protecție provizoriu, formularul de evaluare a riscului ar urma să fie completat în prezența reprezentantului legal al copilului.
Există însă două situații în care proiectul propune o excepție. Formularul ar putea fi completat în prezența unui reprezentant al direcției de asistență socială și protecția copilului atunci când agresorul este unicul reprezentant legal al victimei minore sau când celălalt reprezentant legal nu poate fi prezent ori există indicii privind un posibil conflict de interese între acesta și copil.
În aceste cazuri, reprezentantul direcției de asistență socială și protecția copilului ar urma să semneze formularul de evaluare a riscului. Măsura este inclusă în modificările propuse pentru Legea nr. 217/2003.
Proiectul modifică două legi
Propunerea legislativă B522/2026 urmărește modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice și a Legii nr. 26/2024 privind ordinul de protecție. A doua lege se referă la măsurile care pot fi dispuse în cazul actelor de violență, nu doar în situațiile de violență domestică.
Documentul a fost înregistrat la Senat pentru dezbatere pe 22 septembrie 2026 și are în acest moment statutul de propunere legislativă. Nu este, așadar, o modificare legislativă care se aplică deja.
Pentru a produce efecte, proiectul trebuie să parcurgă procedura legislativă, să fie adoptat, promulgat și publicat în Monitorul Oficial. Până la finalizarea acestei proceduri, regulile existente privind ordinele de protecție și monitorizarea electronică rămân aplicabile.