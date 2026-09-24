Regulile pentru ordinele de protecție s-ar putea schimba. Ce se întâmplă cu monitorizarea electronică

Propunerea prevede că persoana protejată trebuie să fie informată de polițist cu privire la avantajele monitorizării electronice a agresorului. În prezent, potrivit informațiilor din proiect, mecanismul pornește de la exprimarea acordului persoanei protejate, iar inițiativa legislativă propune schimbarea acestei condiții.

Prin urmare, dacă proiectul va fi adoptat în forma propusă, lipsa unui dezacord exprimat în scris va avea un rol diferit față de cel al acordului expres prevăzut în prezent. Propunerea introduce astfel un mecanism în care monitorizarea electronică devine regula de la care se poate ajunge la excepție prin exprimarea dezacordului.

Ce se întâmplă dacă victima refuză monitorizarea

Proiectul prevede și situația în care persoana protejată se opune în mod expres purtării dispozitivului electronic. În acest caz, polițistul poate lua totuși măsura monitorizării dacă apreciază că aceasta este necesară.

Pentru aplicarea măsurii în această situație, proiectul stabilește că se montează doar dispozitivul electronic mobil pe glezna agresorului și dispozitivele electronice fixe pentru imobilele de care acesta nu are voie să se apropie.

O regulă similară este propusă și pentru ordinul de protecție emis de instanță. Persoana protejată ar urma să fie informată cu privire la avantajele monitorizării electronice, iar poziția sa expresă să fie consemnată în încheierea de ședință sau, după caz, în dispozitivul hotărârii.

Dacă persoana protejată își exprimă dezacordul, instanța ar putea dispune totuși măsura dacă o consideră necesară. Propunerea prevede aplicarea corespunzătoare a regulilor referitoare la dispozitivele de supraveghere.

Victimele minore, o altă modificare propusă

Inițiativa legislativă introduce reguli noi și pentru situațiile în care victima este minoră. La emiterea unui ordin de protecție provizoriu, formularul de evaluare a riscului ar urma să fie completat în prezența reprezentantului legal al copilului.