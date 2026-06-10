Ce se întâmplă cu bacșișul plătit cu cardul la restaurante sau baruri. Explicația care îi face pe unii ospătari să prefere cash-ul

Autorul mai susține că prețul afișat în meniu ar trebui să fie întotdeauna prețul final plătit de consumator, fără taxe de serviciu adăugate ulterior și fără presiuni subtile asupra clientului de a recompensa personalul.

Deși dezbaterea este una europeană, ea are o componentă practică importantă și în România, unde legislația permite de câțiva ani fiscalizarea bacșișului și plata acestuia prin card.

De ce preferă ospătarii banii în numerar

Potrivit antreprenorului Paul Vrabie, problema nu este cardul în sine, ci traseul pe care îl urmează bacșișul după ce este încasat electronic.

„Există încă situații în care ospătarii preferă bacșișul cash și refuză varianta pe card. Din discuțiile pe care le am cu oameni din industrie, principalul motiv este că în unele localuri bacșișul electronic nu ajunge integral la angajat. Dacă suma este încasată prin POS, ea trece prin evidențele firmei și depinde de politica fiecărui angajator cum este distribuită mai departe”, a explicat acesta.

În cazul numerarului, situația este mult mai simplă pentru angajat, deoarece suma ajunge imediat la persoana care a servit clientul și nu mai depinde de procedurile interne ale restaurantului.

Paul Vrabie spune că nu toate localurile funcționează la fel și că există restaurante care distribuie integral bacșișurile electronice către angajați, însă lipsa unei practici unitare generează neîncredere în industrie.

Românii folosesc cardul mai mult ca niciodată

Datele prezentate de Hospitality Culture Institute arată că plata electronică este deja dominantă în restaurantele din marile orașe. Potrivit studiului Hospitality Culture Research, 74% dintre respondenți au plătit cu cardul la ultima vizită într-un local în 2025, în timp ce plata cash a fost utilizată de 25% dintre clienți. În București, procentul celor care aleg cardul urcă la 78%, în timp ce în provincie acesta este de 71%.

Mai interesant este faptul că evoluția bacșișului nu urmează aceeași tendință. După o perioadă de creștere constantă, procentul clienților care au lăsat bacșiș a scăzut în 2025 la 55%, după ce ajunsese la 62% în anul precedent.