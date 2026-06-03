Se deschide primul food hall din România cu 30 de restaurante. Ce branduri celebre vor ajunge la București

Pe lângă componenta culinară de excepție, Marketta își propune să devină un punct de referință pentru socializare și cultura urbană din București. Un aspect diferențiator major față de centrele comerciale existente este programul de funcționare extins. Acesta va fi primul spațiu comercial de acest tip din România care va rămâne deschis după ora 22:00, urmând să primească oaspeți până la miezul nopții în timpul săptămânii și până la ora 02:00 în nopțile de weekend.

Mai mult decât atât, fosta hală industrială va găzdui în mod constant o gamă variată de activări culturale și experiențe construite în jurul momentelor importante ale anului. Vizitatorii vor putea lua parte la evenimente tematice cu decoruri speciale concepute pentru Paște, Crăciun, Halloween sau Valentine’s Day. Atmosfera va fi animată pe tot parcursul anului de concerte live, seri cu specific, degustări rafinate, colaborări culturale, precum și de activități speciale destinate familiilor și evenimente dedicate copiilor.

Ce restaurante celebre și concepte internaționale sosesc în noul hub culinar

Mixul complet de operatori aduce la un loc nume internaționale renumite și concepte locale de succes. Printre brandurile iconice care vor face parte din Marketta Food Hall se numără:

Relais de l’Entrecôte : concept emblematic de steak-frites à la carte, originar din Paris, recunoscut pentru meniul său unic și sosul secret.

: concept emblematic de steak-frites à la carte, originar din Paris, recunoscut pentru meniul său unic și sosul secret. Em Sherif Café : brand libanez iconic, originar din Beirut, care deschide prima sa locație din România.

: brand libanez iconic, originar din Beirut, care deschide prima sa locație din România. Yubi Dubai : sushi hand-roll bar modern, originar din Dubai, creat de 7 Management Group.

: sushi hand-roll bar modern, originar din Dubai, creat de 7 Management Group. SHIRAG și MILANESE (by Chef Florin Dumitrescu) : două concepte create de celebrul bucătar; primul fiind o rotisserie bazată pe foc, timp și gust dus la esență, iar al doilea un loc dedicat clasicului reinterpretat, unde crocantul devine standard.

: două concepte create de celebrul bucătar; primul fiind o rotisserie bazată pe foc, timp și gust dus la esență, iar al doilea un loc dedicat clasicului reinterpretat, unde crocantul devine standard. Treevi Pizza al Taglio și Mis Tacos : pizza romană la felie și un concept de tacos dezvoltat de unul dintre cei mai apreciați critici culinari din țară.

: pizza romană la felie și un concept de tacos dezvoltat de unul dintre cei mai apreciați critici culinari din țară. Bite My Sando! și Companion Sandwich Room : sandwich-uri japoneze inspirate din cultura street food din Tokyo și sandwich-uri artizanale din ingrediente alese.

: sandwich-uri japoneze inspirate din cultura street food din Tokyo și sandwich-uri artizanale din ingrediente alese. Little Lobster și Tartuferia : preparate accesibile cu homar și fructe de mare, respectiv preparate gourmet cu trufa ca ingredient principal.

: preparate accesibile cu homar și fructe de mare, respectiv preparate gourmet cu trufa ca ingredient principal. Ramen Bar by Japanos, Gazelle și Il Tacchino : rețete asiatice de ramen, un shawarma bar cu preparate levantine autentice și un concept cu preparate din curcan, inspirat de tradițiile mediteraneene și italiene.

: rețete asiatice de ramen, un shawarma bar cu preparate levantine autentice și un concept cu preparate din curcan, inspirat de tradițiile mediteraneene și italiene. Bad Bun, Casa Juan și Gospodina: smash burgers în tendințe, tapas și pinchos din cultura gastronomică spaniolă, plus mâncare tradițională românească inspirată din mesele de familie.

Experiențe premium de bar, deserturi artizanale și servicii de lifestyle

Zona dedicată băuturilor și deserturilor va fi la fel de spectaculoasă. Publicul va descoperi The Central Bar, cel mai mare bar central din România, care va deservi întregul food hall, completat de Behind The Elevator, un spațiu tip speakeasy inspirat de perioada Prohibition din New York. Amatorii de tutun fin vor avea la dispoziție El Unico, cel mai cunoscut lanț de trabucuri premium din România.

Segmentul de cafea și dulciuri reunește Boiler Coffee, unul dintre cele mai apreciate branduri locale de cafea de specialitate, deserturile premium de la French Revolution, baklava autentică și dulciuri orientale de la Amoom, băuturile alternative de la The Mtcha Lab, dar și brandul Mayfair 39, consacrat deja pe Calea Victoriei, ce oferă mic-dejunuri creative și matcha latte. Proiectul este completat de florăria artizanală Zefiresque și de spațiul de divertisment pentru familie pus la punct de Kiddo Entertainment Group.

Această abordare integrată este sintetizată perfect de reprezentanții managementului proiectului. Cu ocazia finalizării selecției de parteneri, Cătălin Gheorghe, CEO & Fondator Tomcat Hospitality, a declarat: