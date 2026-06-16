Românii nu mai dau bacșiș la Uber și Bolt, se plâng șoferii. Cum îți poate scădea imediat nota în aplicație

„Primești tips o dată la zece curse. Eu, până să mă apuc de Bolt și eram simplu pasager, lăsam tips la fiecare cursă, cam 5-10 lei. Am crezut că toată lumea procedează la fel”, a scris acesta.

Postarea a atras sute de comentarii și a evidențiat o schimbare majoră în comportamentul consumatorilor.

Scumpirile au schimbat regulile jocului

Mulți utilizatori spun că nu au renunțat la bacșiș din lipsă de apreciere pentru șoferi, ci pentru că bugetele lor sunt tot mai afectate de scumpiri.

„Eu lăsam mereu, și la curier, și la ride-sharing, și la comenzi. Nu mai las de un an și ceva. Nu mai pot în condițiile în care toate prețurile au crescut enorm”, a scris un utilizator.

Un alt participant la discuție explică faptul că prețurile actuale ale curselor îi fac pe mulți să renunțe la bacșiș.

„Când economia era într-o stare mai bună și cursele erau mai ieftine, lăsam aproape de fiecare dată măcar 5 lei. În ultimul an nu prea am mai lăsat. După o cursă de 40 de lei nu îți mai vine să adaugi încă 5-10 lei, pentru că se adună.”

Mai mulți utilizatori au remarcat că trasee care costau în urmă cu unul sau doi ani 12-15 lei depășesc acum frecvent pragul de 20 de lei.

De ce cred unii pasageri că primesc note mici

În paralel cu discuția despre bacșiș, pe Reddit a apărut și o altă întrebare care a stârnit reacții numeroase: de ce unii pasageri se trezesc cu ratinguri mai mici, deși nu au avut conflicte cu șoferii? Un utilizator a povestit că nota sa a scăzut fără să înțeleagă motivul.

„Nu înțeleg de ce îmi dau oamenii aceștia rating prost. Nu trântesc portierele, nu vorbesc urât, efectiv nu văd motivul pentru care primesc mai puține stele.”

Printre răspunsurile primite, unul dintre cele mai frecvente a fost legat tocmai de bacșiș.

„E mai mult ca sigur de la tips. Unii dau o stea doar pentru că nu le dai nimic în plus”, a comentat un utilizator.

Altul a relatat propria experiență: