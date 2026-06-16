Românii nu mai dau bacșiș la Uber și Bolt, se plâng șoferii. Cum îți poate scădea imediat nota în aplicație
Inflația și creșterea costului vieții par să fi schimbat unul dintre obiceiurile care păreau de neclintit în România: bacșișul. Dacă în urmă cu câțiva ani mulți pasageri lăsau câțiva lei în plus aproape automat la finalul unei curse Uber sau Bolt, astăzi tot mai mulți spun că au renunțat complet la acest gest. Dezbaterea a pornit de la mărturia unui șofer Bolt din București și a scos la iveală inclusiv o întrebare care îi preocupă pe mulți utilizatori: poate lipsa bacșișului să îți scadă ratingul în aplicație?
Șofer Bolt: „Primești bacșiș la una din zece curse”
Discuția a început după ce un șofer Bolt din București a povestit pe Reddit că, deși încearcă să ofere condiții cât mai bune pasagerilor, bacșișul a devenit o raritate.
„Primești tips o dată la zece curse. Eu, până să mă apuc de Bolt și eram simplu pasager, lăsam tips la fiecare cursă, cam 5-10 lei. Am crezut că toată lumea procedează la fel”, a scris acesta.
Postarea a atras sute de comentarii și a evidențiat o schimbare majoră în comportamentul consumatorilor.
Scumpirile au schimbat regulile jocului
Mulți utilizatori spun că nu au renunțat la bacșiș din lipsă de apreciere pentru șoferi, ci pentru că bugetele lor sunt tot mai afectate de scumpiri.
„Eu lăsam mereu, și la curier, și la ride-sharing, și la comenzi. Nu mai las de un an și ceva. Nu mai pot în condițiile în care toate prețurile au crescut enorm”, a scris un utilizator.
Un alt participant la discuție explică faptul că prețurile actuale ale curselor îi fac pe mulți să renunțe la bacșiș.
„Când economia era într-o stare mai bună și cursele erau mai ieftine, lăsam aproape de fiecare dată măcar 5 lei. În ultimul an nu prea am mai lăsat. După o cursă de 40 de lei nu îți mai vine să adaugi încă 5-10 lei, pentru că se adună.”
Mai mulți utilizatori au remarcat că trasee care costau în urmă cu unul sau doi ani 12-15 lei depășesc acum frecvent pragul de 20 de lei.
De ce cred unii pasageri că primesc note mici
În paralel cu discuția despre bacșiș, pe Reddit a apărut și o altă întrebare care a stârnit reacții numeroase: de ce unii pasageri se trezesc cu ratinguri mai mici, deși nu au avut conflicte cu șoferii? Un utilizator a povestit că nota sa a scăzut fără să înțeleagă motivul.
„Nu înțeleg de ce îmi dau oamenii aceștia rating prost. Nu trântesc portierele, nu vorbesc urât, efectiv nu văd motivul pentru care primesc mai puține stele.”
Printre răspunsurile primite, unul dintre cele mai frecvente a fost legat tocmai de bacșiș.
„E mai mult ca sigur de la tips. Unii dau o stea doar pentru că nu le dai nimic în plus”, a comentat un utilizator.
Altul a relatat propria experiență:
„Tind să cred că este din cauza bacșișului. Nu lăsam niciodată și, în timp, ratingul meu a ajuns la 4,92.”
Nu doar bacșișul poate influența ratingul
Alți utilizatori și șoferi susțin însă că explicațiile sunt mai complexe.
„Am discutat despre asta cu un șofer foarte de treabă. Mi-a spus că unii colegi se supără dacă îi aștepți 30 de secunde, dacă ai pus punctul de preluare greșit sau dacă li se pare că ai închis mai tare portiera”, a povestit un client.
Un alt comentator a amintit o teorie populară printre utilizatori:
„La un moment dat se spunea că, dacă șoferului nu îi convine zona de preluare sau distanța cursei, îți poate da rating mic pentru ca algoritmul să nu îi mai ofere curse cu tine. Nu știu dacă este adevărat, dar am auzit această explicație.”
Bacșișul nu a dispărut, dar a devenit selectiv
Chiar dacă mulți români spun că au redus cheltuielile pentru tips, obiceiul nu a dispărut complet. Potrivit datelor Bolt, Bucureștiul rămâne orașul în care pasagerii oferă cele mai consistente bacșișuri, media depășind 6 lei pe cursă. Cluj-Napoca și Timișoara completează podiumul.
Șoferii spun însă că diferența dintre plățile cash și cele cu cardul este evidentă.
„Pe numerar primeam foarte des ciubuc. Acum fac aproape exclusiv curse plătite cu cardul și se lasă mult mai rar”, a declarat un șofer partener Bolt din Timișoara.
Concluzia care reiese din sutele de comentarii este simplă: bacșișul nu a dispărut, dar nu mai este considerat o obligație. Pentru mulți români, el a devenit o recompensă acordată doar atunci când serviciul depășește așteptările, nu doar pentru că șoferul și-a făcut meseria.