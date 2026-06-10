Ce salariu trebuie să câștigi pentru un apartament de 200.000 de euro? Dilema unui cuplu din București a stârnit o dezbatere aprinsă

„Ca venit avem 22.000 de lei cumulat. Pentru un împrumut ipotecar de 200.000 de euro, cu avans minim de aproximativ 30.000 de euro și pe 30 de ani, rata ar fi puțin peste 1.000 de euro. Deși ar reprezenta aproximativ 25% din venitul nostru, îmi este groază să știu că vom fi datori 30 de ani cu suma asta”, a scris utilizatorul.

Este 200.000 de euro noua normalitate?

Mulți dintre cei care au răspuns consideră că nivelul actual al prețurilor nu mai surprinde în marile orașe din România.

„Nu mai sunt la curent cu prețurile la apartamente în București de vreo doi ani, dar un apartament mediu într-o zonă medie dintr-un oraș mare precum Timișoara sau Cluj mi se pare rezonabil la 2.000 de euro pe metru pătrat. La 3.000 de euro deja aș avea pretenții mai mari”, a comentat un utilizator.

Alții consideră că diferența dintre un apartament de 160.000 și unul de 200.000 de euro trebuie analizată foarte atent, deoarece poate influența semnificativ costul total al creditului.

Compromisul care apare frecvent: două camere în loc de trei

Printre cele mai apreciate sfaturi s-a numărat ideea de a începe cu o locuință mai mică.

„Eu aș face un compromis și m-aș uita la două camere. Nu mai arunci bani pe chirie și nici nu ai o rată care să te țină treaz noaptea. Dacă apare un copil mai târziu și ai nevoie de mai mult spațiu, faci atunci upgrade. Sunteți tineri, nu trebuie să vă luați acum apartamentul în care veți muri”, a scris un alt participant la discuție.

Mai multe persoane au spus că au urmat exact această strategie și că le-a oferit mai multă flexibilitate financiară în primii ani.

Frica de credit, mai mare decât calculele de pe hârtie

O parte dintre comentatori au atras atenția că gradul de îndatorare nu este singurul criteriu care trebuie analizat.

„Așa este, logic este să îți fie groază, chiar dacă în cifre gradul de îndatorare arată sănătos. Eu percep asta și din experiența mea ca pe un stres pentru cuplu. Începeți cu vizionări, luați în calcul mai multe zone și acordați-vă timp. Șase luni sau chiar un an de documentare nu mi s-ar părea exagerat”, a explicat un utilizator.

Alții sunt îngrijorați de evoluția pieței imobiliare și a dobânzilor.

„În astfel de vremuri instabile, trebuie să fii foarte atent înainte să te îndatorezi atât de mult. Există și riscul ca peste câțiva ani locuința să valoreze mai puțin decât ai plătit pentru ea, în timp ce rata rămâne aceeași”, a comentat cineva.

Ce recomandă specialiștii înainte de semnarea unui credit

Indiferent de prețul apartamentului, există câteva reguli care îi pot ajuta pe cei care vor să facă un credit ipotecar. În primul rând, este recomandat ca rata să nu depășească 25%-30% din veniturile familiei. În al doilea rând, este util să existe un fond de urgență care să acopere cel puțin șase luni de cheltuieli.