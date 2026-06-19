Cum ar putea plăti românii mai puțin la electricitate. Planul care promite facturi cu 25% mai mici
Românii ar putea plăti mai puțin pentru electricitate în următorii ani, dacă vor fi realizate investiții suplimentare în rețelele de distribuție a energiei și gazelor. Reprezentanții industriei susțin că modernizarea și extinderea infrastructurii ar permite integrarea unui volum mai mare de energie regenerabilă și conectarea mai rapidă a noilor consumatori, ceea ce ar avea efecte directe asupra prețurilor finale plătite de clienți. Potrivit unui studiu prezentat în cadrul forumului regional FOREN 2026, impactul acestor investiții ar putea fi semnificativ atât pentru populație, cât și pentru mediul de afaceri.
Investiții de un miliard de euro pe an pentru rețele mai moderne
Potrivit lui Volker Raffel, CEO E.ON România și președinte al Federației ACUE, investițiile suplimentare în infrastructura energetică ar putea ajunge la un miliard de euro anual, dacă ar exista un cadru de reglementare care să încurajeze atragerea capitalului privat.
În prezent, valoarea investițiilor realizate la nivel național este de aproximativ 500 de milioane de euro. Reprezentanții distribuitorilor consideră însă că necesarul este mult mai mare pentru a răspunde cererii tot mai ridicate de racordare la rețea și pentru a susține dezvoltarea sectorului energetic.
Conform studiului Valorem, comandat de distribuitori, o astfel de accelerare a investițiilor ar putea determina o reducere a facturilor finale pentru consumatorii casnici cu până la 25% până în anul 2035. Totodată, prețurile energiei pe piața angro ar putea scădea cu peste 40%.
Volker Raffel a precizat că aproximativ două treimi din această reducere estimată pentru consumatorii casnici ar putea fi atinse chiar până în 2030.
Impact și mai mare pentru companii
Datele prezentate în cadrul forumului arată că beneficiile nu s-ar limita la gospodării. În cazul consumatorilor non-casnici, reducerea costurilor ar putea fi chiar mai mare.
„În ceea ce privește consumatorii non-casnici, prețul energiei ar putea să scadă și mai mult, cu 40%, până în 2035, ceea ce este extrem de relevant, pentru că ei nu plătesc atât de mult pentru componenta fixă și impactul e chiar și mai mare”, a explicat Volker Raffel.
Potrivit acestuia, investițiile suplimentare ar permite conectarea unui număr mai mare de capacități de producție din surse regenerabile, a sistemelor de stocare cu baterii și a noilor consumatori industriali.
Reprezentantul E.ON a oferit și exemplul regiunii Moldova, unde există solicitări venite din partea unor companii care doresc racordarea la rețea, însă fondurile disponibile pentru investiții sunt limitate.
„Avem cereri de la fabrici, avem cereri de stocare, avem cereri de centre de date”, a declarat Raffel, explicând că actualul nivel al investițiilor nu permite acoperirea tuturor acestor necesități.
Distribuitorii cer modificarea regulilor de reglementare
Pentru ca investițiile private să poată crește, distribuitorii solicită modificări ale cadrului de reglementare. Printre măsurile susținute de industrie se numără majorarea Ratei de Rentabilitate Reglementate (RRR), care este în prezent de 6,94%.
De asemenea, operatorii rețelelor cer stimulente pentru toate investițiile realizate în infrastructură, actualizarea bazei de active reglementate cu rata reală a inflației și recunoașterea unor costuri operaționale suplimentare, inclusiv cele legate de securitatea cibernetică.
Potrivit reprezentanților sectorului, fondurile europene disponibile au fost deja utilizate la un nivel ridicat, iar pentru continuarea modernizării sistemului energetic este nevoie de atragerea capitalului privat.
De ce susțin distribuitorii că investițiile nu ar trebui să mărească factura
Una dintre întrebările ridicate în cadrul discuțiilor a fost legată de impactul acestor investiții asupra tarifelor de distribuție, componentă care este plătită de toți consumatorii.
Volker Raffel a explicat că modernizarea rețelelor poate genera și economii importante. Potrivit acestuia, infrastructura nouă presupune costuri mai mici de întreținere și operare, ceea ce poate compensa o parte din cheltuielile generate de investiții.
„Prin investiții sunt două efecte în distribuție. Unul este că, dacă investești bine, poți să ai operațiuni mai eficientă. Atunci, dacă rețeaua este mai nouă, ai mai puțin de cheltuit cu mentenanța”, a afirmat acesta.
Oficialul E.ON a adăugat că există și activități pe care distribuitorii le consideră inutile în forma actuală și care ar putea fi optimizate. În opinia sa, dacă propunerile industriei vor fi acceptate, rezultatul ar putea fi menținerea tarifelor de distribuție la niveluri apropiate de cele actuale.
În plus, studiul Valorem arată că fiecare euro investit în rețelele energetice ar putea genera un efect economic semnificativ, contribuind atât la dezvoltarea companiilor implicate în proiecte, cât și la reducerea costurilor energiei pe termen lung.