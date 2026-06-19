Cum ar putea plăti românii mai puțin la electricitate. Planul care promite facturi cu 25% mai mici

În prezent, valoarea investițiilor realizate la nivel național este de aproximativ 500 de milioane de euro. Reprezentanții distribuitorilor consideră însă că necesarul este mult mai mare pentru a răspunde cererii tot mai ridicate de racordare la rețea și pentru a susține dezvoltarea sectorului energetic.

Conform studiului Valorem, comandat de distribuitori, o astfel de accelerare a investițiilor ar putea determina o reducere a facturilor finale pentru consumatorii casnici cu până la 25% până în anul 2035. Totodată, prețurile energiei pe piața angro ar putea scădea cu peste 40%.

Volker Raffel a precizat că aproximativ două treimi din această reducere estimată pentru consumatorii casnici ar putea fi atinse chiar până în 2030.

Impact și mai mare pentru companii

Datele prezentate în cadrul forumului arată că beneficiile nu s-ar limita la gospodării. În cazul consumatorilor non-casnici, reducerea costurilor ar putea fi chiar mai mare.

„În ceea ce privește consumatorii non-casnici, prețul energiei ar putea să scadă și mai mult, cu 40%, până în 2035, ceea ce este extrem de relevant, pentru că ei nu plătesc atât de mult pentru componenta fixă și impactul e chiar și mai mare”, a explicat Volker Raffel.

Potrivit acestuia, investițiile suplimentare ar permite conectarea unui număr mai mare de capacități de producție din surse regenerabile, a sistemelor de stocare cu baterii și a noilor consumatori industriali.

Reprezentantul E.ON a oferit și exemplul regiunii Moldova, unde există solicitări venite din partea unor companii care doresc racordarea la rețea, însă fondurile disponibile pentru investiții sunt limitate.

„Avem cereri de la fabrici, avem cereri de stocare, avem cereri de centre de date”, a declarat Raffel, explicând că actualul nivel al investițiilor nu permite acoperirea tuturor acestor necesități.

Distribuitorii cer modificarea regulilor de reglementare

Pentru ca investițiile private să poată crește, distribuitorii solicită modificări ale cadrului de reglementare. Printre măsurile susținute de industrie se numără majorarea Ratei de Rentabilitate Reglementate (RRR), care este în prezent de 6,94%.