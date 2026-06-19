Ce salarii au nepalezii, srilankezii și indienii în țările lor. De aceea aleg să muncească în România

Construcțiile, producția industrială, logistica, transporturile, comerțul și industria ospitalității caută permanent oameni pentru posturile operaționale. În multe cazuri, angajatorii nu mai găsesc suficienți candidați români și se îndreaptă către recrutarea internațională.

Pentru anul 2026, autoritățile au aprobat un contingent de 90.000 de muncitori din afara Uniunii Europene, semn că dependența economiei de forța de muncă externă este în continuă creștere.

Cât câștigă un muncitor în Nepal, India și Sri Lanka

Diferențele salariale sunt principalul motiv pentru care muncitorii asiatici aleg România. În Nepal, de exemplu, salariul minim este estimat la aproximativ 110-120 de euro lunar, iar salariul mediu variază între 220 și 290 de euro.

În Sri Lanka, salariul minim se situează între 80 și 90 de euro pe lună, în timp ce venitul mediu ajunge la aproximativ 280-380 de euro. În India, una dintre cele mai mari economii ale lumii, salariul minim este estimat între 100 și 150 de euro, iar salariul mediu se situează între 320 și 430 de euro pe lună.

Prin comparație, în România salariul minim net este de aproximativ 575 de euro, iar salariul mediu net depășește 1.000 de euro lunar. Pentru mulți lucrători asiatici, diferența înseamnă șansa de a trimite bani familiilor și de a economisi sume imposibil de obținut în țările de origine.

Ce salarii primesc în România

În funcție de domeniu și experiență, muncitorii străini pot câștiga în România sume considerabil mai mari. De exemplu, pentru posturile necalificate și operatorii din producție, salariile pornesc de la aproximativ 2.700-3.500 de lei net.

În construcții, veniturile ajung frecvent la 4.500-5.000 de lei net, în timp ce șoferii profesioniști pot depăși 5.000 sau chiar 10.000 de lei lunar, în funcție de curse, diurne și experiență. În multe cazuri, salariul câștigat în România este echivalent cu venitul pe câteva luni obținut în țara de origine.