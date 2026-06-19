Ce salarii au nepalezii, srilankezii și indienii în țările lor. De aceea aleg să muncească în România
În timp ce zeci de mii de români continuă să plece la muncă în statele din vestul Europei pentru salarii mai mari, România a devenit, la rândul său, o destinație atractivă pentru muncitorii din Asia. Nepalul, Sri Lanka și India se află printre principalele țări din care angajatorii români recrutează personal, iar explicația este una simplă: salariile oferite în România sunt de două, trei sau chiar patru ori mai mari decât cele din țările de origine.
România are nevoie de zeci de mii de angajați
Piața muncii traversează o perioadă paradoxală. Deși unele companii anunță restructurări, în multe domenii lipsa personalului a devenit o problemă critică.
Construcțiile, producția industrială, logistica, transporturile, comerțul și industria ospitalității caută permanent oameni pentru posturile operaționale. În multe cazuri, angajatorii nu mai găsesc suficienți candidați români și se îndreaptă către recrutarea internațională.
Pentru anul 2026, autoritățile au aprobat un contingent de 90.000 de muncitori din afara Uniunii Europene, semn că dependența economiei de forța de muncă externă este în continuă creștere.
Cât câștigă un muncitor în Nepal, India și Sri Lanka
Diferențele salariale sunt principalul motiv pentru care muncitorii asiatici aleg România. În Nepal, de exemplu, salariul minim este estimat la aproximativ 110-120 de euro lunar, iar salariul mediu variază între 220 și 290 de euro.
În Sri Lanka, salariul minim se situează între 80 și 90 de euro pe lună, în timp ce venitul mediu ajunge la aproximativ 280-380 de euro. În India, una dintre cele mai mari economii ale lumii, salariul minim este estimat între 100 și 150 de euro, iar salariul mediu se situează între 320 și 430 de euro pe lună.
Prin comparație, în România salariul minim net este de aproximativ 575 de euro, iar salariul mediu net depășește 1.000 de euro lunar. Pentru mulți lucrători asiatici, diferența înseamnă șansa de a trimite bani familiilor și de a economisi sume imposibil de obținut în țările de origine.
Ce salarii primesc în România
În funcție de domeniu și experiență, muncitorii străini pot câștiga în România sume considerabil mai mari. De exemplu, pentru posturile necalificate și operatorii din producție, salariile pornesc de la aproximativ 2.700-3.500 de lei net.
În construcții, veniturile ajung frecvent la 4.500-5.000 de lei net, în timp ce șoferii profesioniști pot depăși 5.000 sau chiar 10.000 de lei lunar, în funcție de curse, diurne și experiență. În multe cazuri, salariul câștigat în România este echivalent cu venitul pe câteva luni obținut în țara de origine.
Cazarea și masa fac diferența
Atractivitatea ofertelor nu se oprește la salariu. Mulți angajatori suportă integral sau parțial costurile de cazare și oferă tichete de masă, mese gratuite ori alte beneficii.
„În practică, mulți angajatori care recrutează personal din afara Uniunii Europene suportă integral sau parțial costurile de cazare și oferă tichete de masă, mese asigurate ori alte beneficii pentru a facilita integrarea angajaților”, a explicat Cosmin Șerban, Managing Director & Co-Founder al TAKT Recruitment, pentru Adevărul.
În transporturi, companiile asigură adesea cazarea în perioadele petrecute în România și acordă diurne care completează semnificativ veniturile șoferilor.
Criza șoferilor aduce muncitori inclusiv din Filipine
Una dintre cele mai afectate industrii este cea a transporturilor. Estimările arată că România se confruntă cu un deficit de aproximativ 70.000 de șoferi profesioniști de camion și cu o lipsă totală de aproape 150.000 de conducători auto din toate categoriile.
Pentru a acoperi acest gol, firmele de recrutare aduc tot mai mulți șoferi din India și Filipine. Costurile suportate de angajatori pentru recrutarea unui singur candidat pot ajunge la 3.500 de euro.
„Filipinezii vin cu ceva ce este greu de găsit în piața actuală: experiență internațională reală, disciplină și disponibilitate pentru muncă pe termen lung”, a declarat Yosef Gavriel Peisakh, directorul general al companiei Work from Asia.
Noi reguli pentru recrutarea muncitorilor străini
OUG 32/2026 introduce reguli mai stricte pentru recrutarea personalului din afara Uniunii Europene. Practic, companiile vor trebui să utilizeze o platformă națională, să ofere contracte într-o limbă pe care lucrătorii o înțeleg și să asigure o trasabilitate completă a plăților salariale.
Potrivit specialiștilor, măsurile nu vor reduce deficitul de personal, dar vor face procesul mai transparent și mai predictibil.
„România continuă să depindă de forța de muncă externă, în special din țări precum India, Nepal și Sri Lanka”, subliniază Cosmin Șerban.
În condițiile în care tot mai mulți români aleg să lucreze în statele vest-europene, muncitorii asiatici au devenit o piesă esențială pentru funcționarea unor sectoare importante ale economiei românești.