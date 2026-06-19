Harta care împarte România în două. Județele care trag economia în sus și cele care rămân în urmă

Pe locul al doilea se află Clujul, cu 30.639 de euro pe locuitor, fiind singurul județ din afara Capitalei care depășește pragul de 30.000 de euro, considerat de mulți economiști un reper pentru o economie cu adevărat prosperă în termeni europeni.

În top mai apar Timiș, cu 25.836 de euro pe locuitor, Gorj cu 25.126 de euro, Constanța cu 24.893 de euro și Prahova cu 24.195 de euro.

Aceste județe beneficiază fie de investiții masive, fie de poziții strategice, fie de industrii extrem de productive care generează valoare economică ridicată.

Surpriza numită Gorj

Una dintre cele mai interesante prezențe din clasament este județul Gorj, care depășește multe centre urbane importante din România. Explicația nu ține de servicii moderne, IT sau investiții imobiliare spectaculoase, ci de sectorul energetic. Hidrocentralele și companiile energetice din zonă generează o valoare economică foarte mare cu un număr relativ redus de angajați.

Acesta este și motivul pentru care specialiștii avertizează că PIB-ul pe cap de locuitor nu trebuie confundat cu nivelul de trai. Un județ poate avea o productivitate ridicată și, în același timp, servicii publice modeste sau venituri care nu reflectă pe deplin bogăția produsă în economie.

Gorjul se apropie de media europeană în termeni de productivitate, însă nu poate fi comparat din punctul de vedere al oportunităților și al calității vieții cu județe precum Cluj sau Timiș.

Moldova continuă să fie zona cea mai vulnerabilă

La polul opus se află județele care, de ani buni, ocupă ultimele poziții în clasamentele dezvoltării economice. Cel mai mic PIB pe cap de locuitor este estimat în Vaslui, unde valoarea ajunge la doar 9.320 de euro. Urmează Botoșani, cu 9.603 euro, Giurgiu cu 9.936 euro, Călărași cu 11.051 euro și Suceava cu 11.502 euro.