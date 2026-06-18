Salariile românilor au scăzut într-o singură lună. Topul domeniilor în care românii câștigă cel mai mult în 2026

Pentru mulți angajați, efectele sunt deja vizibile în viața de zi cu zi. Oamenii spun că bugetele gospodăriilor sunt tot mai greu de gestionat, iar cumpărăturile obișnuite au devenit mai costisitoare decât în urmă cu un an.

„Mai nimic nu ne mai putem permite în ziua de astăzi, pentru că chiar sunt prețurile foarte mari. Trăim așa, de la o lună la altă… Măcar supraviețuim, dacă nu se poate altfel”, spune o femeie, potrivit Digi24.

Aceeași percepție este împărtășită și de alți români, care observă o diminuare a puterii de cumpărare.

„E evident că a scăzut puterea de cumpărare și, da, economic o ducem un pic mai rău”, constată o altă persoană.

Datele oficiale arată că, în ultimul an, puterea de cumpărare a scăzut cu 6,5%, ceea ce înseamnă că veniturile au pierdut teren în raport cu ritmul creșterii prețurilor.

Educația și administrația publică, printre domeniile afectate de scăderi

În sectorul bugetar, cele mai mari diminuări salariale au fost înregistrate în Educație. Potrivit datelor prezentate, salariile din acest domeniu au scăzut cu peste 2%.

Și în administrația publică s-a consemnat un recul, chiar dacă mai redus, de 0,3%. Specialiștii consideră că situația este neobișnuită pentru această perioadă a anului.

Sociologul Ciprian Iftimoaei explică faptul că, în mod tradițional, perioada sărbătorilor poate aduce unele bonusuri sau prime, însă cifrele publicate indică o evoluție diferită.

„În perioada Sărbătorilor pascale se mai acordă anumite prime, dar, după cum arată datele furnizate de INS, vedem o scădere. Inflația ‘mușcă’ puternic, constant, și nu dă semne că se va opri în perioada următoare”, este de părere sociologul.

Diferențe uriașe între domeniile de activitate

În timp ce o parte dintre angajați se confruntă cu venituri modeste, alte sectoare continuă să ofere salarii considerabil mai mari.