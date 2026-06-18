Salariile românilor au scăzut într-o singură lună. Topul domeniilor în care românii câștigă cel mai mult în 2026
Tot mai mulți români spun că resimt presiunea scumpirilor în viața de zi cu zi, iar cele mai recente date privind veniturile par să confirme această percepție. Deși salariile rămân un indicator important al evoluției economice, realitatea din buzunarele angajaților este influențată tot mai mult de inflație și de costurile în creștere ale traiului. În aprilie 2026, salariul mediu net a înregistrat un recul față de luna precedentă, iar puterea de cumpărare a continuat să se erodeze, în timp ce diferențele dintre domeniile de activitate au rămas semnificative.
Puterea de cumpărare continuă să scadă
Potrivit datelor prezentate pentru luna aprilie 2026, salariul mediu net a coborât cu aproape 100 de lei și a ajuns la un nivel de sub 5.900 de lei. În același timp, inflația a continuat să afecteze veniturile populației, consumând aproximativ 10% din câștiguri.
Pentru mulți angajați, efectele sunt deja vizibile în viața de zi cu zi. Oamenii spun că bugetele gospodăriilor sunt tot mai greu de gestionat, iar cumpărăturile obișnuite au devenit mai costisitoare decât în urmă cu un an.
„Mai nimic nu ne mai putem permite în ziua de astăzi, pentru că chiar sunt prețurile foarte mari. Trăim așa, de la o lună la altă… Măcar supraviețuim, dacă nu se poate altfel”, spune o femeie, potrivit Digi24.
Aceeași percepție este împărtășită și de alți români, care observă o diminuare a puterii de cumpărare.
„E evident că a scăzut puterea de cumpărare și, da, economic o ducem un pic mai rău”, constată o altă persoană.
Datele oficiale arată că, în ultimul an, puterea de cumpărare a scăzut cu 6,5%, ceea ce înseamnă că veniturile au pierdut teren în raport cu ritmul creșterii prețurilor.
Educația și administrația publică, printre domeniile afectate de scăderi
În sectorul bugetar, cele mai mari diminuări salariale au fost înregistrate în Educație. Potrivit datelor prezentate, salariile din acest domeniu au scăzut cu peste 2%.
Și în administrația publică s-a consemnat un recul, chiar dacă mai redus, de 0,3%. Specialiștii consideră că situația este neobișnuită pentru această perioadă a anului.
Sociologul Ciprian Iftimoaei explică faptul că, în mod tradițional, perioada sărbătorilor poate aduce unele bonusuri sau prime, însă cifrele publicate indică o evoluție diferită.
„În perioada Sărbătorilor pascale se mai acordă anumite prime, dar, după cum arată datele furnizate de INS, vedem o scădere. Inflația ‘mușcă’ puternic, constant, și nu dă semne că se va opri în perioada următoare”, este de părere sociologul.
Diferențe uriașe între domeniile de activitate
În timp ce o parte dintre angajați se confruntă cu venituri modeste, alte sectoare continuă să ofere salarii considerabil mai mari.
Pe primul loc în clasamentul salariilor nete din aprilie 2026 se află extracția petrolului brut și a gazelor naturale, unde câștigul mediu net a ajuns la 15.429 de lei.
Urmează activitățile de programare și consultanță în IT, cu un salariu mediu net de 14.249 de lei. Printre domeniile cu cele mai ridicate venituri se mai regăsesc fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului, cu 12.639 de lei, activitățile de servicii în extracție, cu 11.238 de lei, și transporturile aeriene, unde salariul mediu net a fost de 10.970 de lei.
La polul opus se află angajații din acvacultură și asistență socială, care încasează venituri nete de puțin sub 3.000 de lei pe lună. Diferența dintre aceste domenii și sectorul petrolier este de aproximativ cinci ori.
Antreprenorii resimt încetinirea economiei
Efectele contextului economic nu sunt resimțite doar de salariați. Alina Bucur, trainer în domeniul financiar-bancar și antreprenor din Iași, spune că dificultățile economice au determinat compania la care lucra să facă disponibilizări.
Ulterior, ea s-a orientat către antreprenoriat, însă a constatat că piața s-a schimbat semnificativ.
„Lumea e mult mai reticență în a cumpără, în a atrage clienți, în a încasa. Aici e cea mai mare dificultate”, mărturisește Alina Bucur.
În acest context, percepția unei părți a populației asupra evoluției economice rămâne una pesimistă.
„Totul merge în declin. Țara se va duce de râpă, vom intra în recesiune, clar”, consideră un alt român.