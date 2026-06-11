Ce salarii ar putea avea preoții din ianuarie 2027. Motivul pentru care oamenii Bisericii sunt plătiți din bugetul statului

Sumele sunt calculate pe baza unei valori de referință de 4.100 de lei și a unor coeficienți de ierarhizare cuprinși între 1,42 și 1,60, în funcție de pregătirea profesională, studiile absolvite și funcția ocupată.

Din punct de vedere tehnic, formula de calcul este similară cu cea utilizată pentru alte categorii de personal plătite din fonduri publice. Cu toate acestea, în cazul clerului, dezbaterea depășește zona strict salarială și ajunge la întrebarea care apare de fiecare dată când sunt discutate veniturile preoților.

De ce sunt plătiți preoții din bani publici

Una dintre cele mai frecvente întrebări formulate de români privește sursa finanțării.

„De ce sunt preoții plătiți din veniturile statului, în condițiile în care prestează servicii care generează bani, majoritatea nefiscalizate și netaxate?”, se întreabă unul dintre participanții la dezbaterea de pe internet.

Sistemul actual are la bază legislația privind sprijinul acordat cultelor religioase recunoscute în România. Statul contribuie la plata personalului clerical, argumentând că activitatea religioasă reprezintă și un serviciu de interes public, iar cultele au avut un rol important în păstrarea identității naționale și în furnizarea unor servicii sociale.

Un alt participant la discuție explică această situație prin statutul special al organizațiilor religioase.

„Biserica Ortodoxă este literalmente o instituție și plătește alte taxe, dar are statut special pentru că este o organizație religioasă. Toate organizațiile religioase de la noi au acest statut, inclusiv cele musulmane sau catolice”, arată acesta.

Cereri pentru mai multă transparență

O parte importantă a dezbaterii este legată de transparența financiară.

„Când vedem de la biserică același nivel de transparență care se cere de la ONG-uri?”, întreabă un internaut.

Mulți dintre cei care critică actualul sistem susțin că publicul ar trebui să aibă acces mai facil la informații privind utilizarea fondurilor publice primite de cultele religioase.