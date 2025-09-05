Cine este preotul care a certat o mămică pentru că şi-a hrănit bebeluşul înainte de botez. A început să ţipe în biserică: „Trebuia să stai acasă”

Ultima ora
Cum îți dai seama dacă copilul tău folosește telefonul pe ascuns și a găsit metode să ocolească controlul parental
05 sept. 2025 | 13:53
de Badea Violeta

Un incident neașteptat a avut loc într-o biserică din județul Iași, acolo unde un preot și-a pierdut cumpătul chiar înainte de începerea unei slujbe de botez. Totul a pornit de la faptul că mama copilului a vrut să-și hrănească bebelușul, care plângea necontenit, însă gestul ei l-a scos din fire pe duhovnic.

Cine este preotul care a mustrat o mamă pentru că și-a hrănit copilul înainte de botez

Evenimentul trebuia să înceapă la ora stabilită, însă nașii, veniți din Constanța, au întârziat aproximativ 30 de minute din cauza traficului. Între timp, bebelușul a început să plângă, iar mama a încercat să-l alăpteze pentru a-l liniști.

În acel moment, spre surprinderea celor prezenți, preotul din satul Hoișești, comuna Dumești, a ridicat vocea și a început să certe mama copilului. Cu toate că participanții au încercat să-l calmeze, slujitorul bisericii nu s-a mai putut controla și a continuat să țipe.

”– Trebuia să stai acasă! – Calm, părinte! – Calm, calm, dar nici în halul ăsta! – Eu acum în loc să o botez, eu trebuie să o aştept să-i dea de mâncare! După ce că întârziaţi…

Nu trebuia să-i dea de mâncare până aţi venit aici?! De ce aţi întârziat? De asta am tensiune, pentru că aţi întârziat! Dacă veneaţi la timp, nu era nicio problemă!”, sunt câteva dintre replicile preotului, conform romaniatv.net.

Filmarea care a devenit virală

Scena tensionată a fost surprinsă pe cameră de unul dintre participanți și postată ulterior pe un grup public al localității. Imaginile au stârnit numeroase reacții, mulți dintre locuitorii satului condamnând comportamentul preotului.

”Am vrea să-l facem și noi vedetă pe domnul preot din Hoișești, comuna Dumești. Să vedeți dacă este comportament pentru omul bisericii”, a scris cel care a distribuit înregistrarea.

Momentul a devenit rapid viral, adunând comentarii critice și ridicând semne de întrebare cu privire la atitudinea duhovnicului într-un moment care, în mod normal, ar trebui să fie unul de liniște și binecuvântare.

Reacția Arhiepiscopiei Iașilor

Scandalul nu a rămas fără ecou și a ajuns până la reprezentanții Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Aceștia au condamnat public gestul preotului și au transmis că atitudinea lui nu este una demnă de un slujitor al bisericii.

”Este evident că rânduiala Tainei Sfântului Botez se cuvine a fi ţinută într-o linişte şi pace firească unui moment de rugăciune. Regretăm reacţia nepotrivită care reiese din această înregistrare!

De altfel, părintele din satul Hoisești, comuna Dumești, fiind solicitat ulterior să explice acea atitudine, îşi exprimă profund regretul pentru acest incident izolat, singular, petrecut în acea comunitate parohială”, au transmis reprezentanţii Arhiepiscopiei Iașilor.

