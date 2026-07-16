A promovat Bacalaureatul, dar a fost declarat respins după contestație. De ce i-a fost scăzută nota unui elev de la 7,25 la 4,90

Diferențe mari de notare după contestații

Cazul readuce în discuție diferențele semnificative care pot apărea între evaluarea inițială și cea realizată în urma contestațiilor.

Secretarul de stat în Ministerul Educației, Sorin Ion, a explicat că, atunci când apar diferențe importante între notele acordate de evaluatori, intervin comisii suplimentare.

„Dacă diferența dintre cei doi evaluatori inițiali este mai mare de un punct, intervin alți doi evaluatori, se elimină extremele, astfel încât putem avea patru evaluatori în prima etapă, iar, în cele din urmă, dacă între nota inițială și nota de la contestații există o diferență mai mare de 0,5 puncte, intervine a treia comisie, care stabilește nota finală. Nu putem decât să avem încredere în această ultimă comisie. Evaluatorul este suveran”, a declarat Sorin Ion.

Au existat și note mărite cu peste un punct

În Gorj au fost înregistrate și numeroase situații în care contestațiile au adus creșteri importante ale notelor.

Un absolvent al Liceului Teoretic Novaci și-a văzut nota la Limba română modificată de la 7,30 la 8,90, iar la Colegiul Național „George Coșbuc” din Motru o lucrare la Istorie a fost reevaluată de la 6,80 la 8,25.

La Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, un candidat și-a mărit nota la Limba română de la 8,20 la 9,05, iar la Geografie de la 8,65 la 9,15. Alți elevi au obținut majorări de peste un punct după recorectare.

Un elev de la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu”, care a contestat toate cele trei lucrări, și-a îmbunătățit notele la fiecare probă: Limba română de la 8,30 la 9,70, Matematica de la 9,40 la 9,80, iar Informatica de la 9,30 la 9,85, încheind examenul cu media 9,78.

Contestațiile au adus și scăderi de note

Nu toate cererile de recorectare au avut un rezultat favorabil. La Colegiul Național „Spiru Haret”, un candidat a pierdut peste un punct la Limba română, nota fiind redusă de la 8,95 la 7,70, iar un alt elev a primit 7,10 în loc de 8,35.