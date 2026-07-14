Încep înscrierile pentru sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2026. Cine se poate înscrie și ce acte sunt necesare
Absolvenții care nu au promovat examenul de Bacalaureat în prima sesiune, dar și cei care vor să susțină din nou una sau mai multe probe, își pot depune dosarele începând de 14 iulie 2026 pentru sesiunea iulie-august a examenului. Înscrierile se desfășoară conform calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării și se încheie pe 21 iulie.
Candidații care au promovat examenele de corigență înainte de expirarea perioadei de înscriere pot participa, de asemenea, la această sesiune. Depunerea dosarului este obligatorie pentru toți cei care doresc să susțină examenul.
Înscrierile au loc între 14 și 21 iulie
Potrivit calendarului oficial, dosarele pot fi depuse în intervalul 14-21 iulie 2026.
În aceeași perioadă, candidații care solicită recunoașterea și echivalarea unor certificate lingvistice sau digitale cu recunoaștere europeană trebuie să depună o cerere însoțită de documentele justificative la unitatea de învățământ unde funcționează comisia de Bacalaureat.
Evaluarea competențelor este programată între 3 și 7 august, după următorul calendar:
- 3-4 august – competențe de comunicare orală în limba română;
- 4-5 august – competențe de comunicare în limba maternă;
- 5-6 august – competențe lingvistice într-o limbă de circulație internațională;
- 6-7 august – competențe digitale.
Probele scrise vor începe pe 10 august, iar primele rezultate vor fi afișate pe 18 august. După etapa contestațiilor, rezultatele finale vor fi publicate pe 24 august 2026.
Ce documente trebuie depuse la înscriere
Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:
- cererea-tip de înscriere;
- copie după cartea de identitate;
- copie după certificatul de naștere;
- foaia matricolă (în original sau copie legalizată, în funcție de situație);
- fotografii tip buletin;
- adeverință privind situația școlară și probele deja promovate, pentru absolvenții promoțiilor anterioare;
- cererea de recunoaștere și echivalare a certificatelor de competențe lingvistice sau digitale, dacă este cazul.
Locul unde se depun documentele diferă în funcție de situația fiecărui candidat. Absolvenții care au susținut examenul în prima sesiune și doresc să reia una sau mai multe probe vor depune dosarul la liceul absolvit, prin secretariatul unității de învățământ.
Candidații din promoțiile anterioare își pot depune documentele fie la liceul pe care l-au absolvit, fie la unul dintre centrele stabilite de inspectoratele școlare județene sau de Inspectoratul Școlar al Municipiului București.
Cât costă înscrierea la Bacalaureat 2026
Participarea la examen este gratuită în limita celor două prezentări prevăzute de lege. Candidații care au depășit acest număr trebuie să achite o taxă.
Conform notei transmise de Ministerul Educației inspectoratelor școlare, în 2026 taxa este de 540 de lei pentru susținerea tuturor probelor examenului.
În cazul în care un candidat susține doar una sau mai multe probe scrise, fără a relua întregul examen, taxa este de 180 de lei pentru fiecare probă.
Calendarul sesiunii iulie-august a Bacalaureatului 2026
Înscrieri
- 14-21 iulie – înscrierea candidaților, inclusiv a celor care au promovat examenele de corigență.
Evaluarea competențelor
- 3-4 august – Limba română;
- 4-5 august – Limba maternă;
- 5-6 august – Limbă străină;
- 6-7 august – Competențe digitale.
Probele scrise
- 10 august – Limba și literatura română;
- 11 august – Proba obligatorie a profilului;
- 12 august – Proba la alegere a profilului și specializării;
- 13 august – Limba și literatura maternă.
Rezultate și contestații
- 18 august – afișarea rezultatelor inițiale (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor (14:00-18:00);
- 19-20 august – vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor;
- 20-21 august – soluționarea contestațiilor;
- 24 august – afișarea rezultatelor finale.
Ministerul Educației a publicat deja rezultatele finale ale primei sesiuni de Bacalaureat 2026. După soluționarea contestațiilor, rata de promovare a ajuns la 76,9%, cu 2,1 puncte procentuale peste rezultatul inițial, iar 97.020 de candidați au promovat examenul.