Încep înscrierile pentru sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2026. Cine se poate înscrie și ce acte sunt necesare

Înscrierile au loc între 14 și 21 iulie

Potrivit calendarului oficial, dosarele pot fi depuse în intervalul 14-21 iulie 2026.

În aceeași perioadă, candidații care solicită recunoașterea și echivalarea unor certificate lingvistice sau digitale cu recunoaștere europeană trebuie să depună o cerere însoțită de documentele justificative la unitatea de învățământ unde funcționează comisia de Bacalaureat.

Evaluarea competențelor este programată între 3 și 7 august, după următorul calendar:

3-4 august – competențe de comunicare orală în limba română;

4-5 august – competențe de comunicare în limba maternă;

5-6 august – competențe lingvistice într-o limbă de circulație internațională;

6-7 august – competențe digitale.

Probele scrise vor începe pe 10 august, iar primele rezultate vor fi afișate pe 18 august. După etapa contestațiilor, rezultatele finale vor fi publicate pe 24 august 2026.

Ce documente trebuie depuse la înscriere

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:

cererea-tip de înscriere;

copie după cartea de identitate;

copie după certificatul de naștere;

foaia matricolă (în original sau copie legalizată, în funcție de situație);

fotografii tip buletin;

adeverință privind situația școlară și probele deja promovate, pentru absolvenții promoțiilor anterioare;

cererea de recunoaștere și echivalare a certificatelor de competențe lingvistice sau digitale, dacă este cazul.

Locul unde se depun documentele diferă în funcție de situația fiecărui candidat. Absolvenții care au susținut examenul în prima sesiune și doresc să reia una sau mai multe probe vor depune dosarul la liceul absolvit, prin secretariatul unității de învățământ.

Candidații din promoțiile anterioare își pot depune documentele fie la liceul pe care l-au absolvit, fie la unul dintre centrele stabilite de inspectoratele școlare județene sau de Inspectoratul Școlar al Municipiului București.