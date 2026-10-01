Ce locuințe au TVA de 21% începând din 1 octombrie. Cum se aplică măsura și cât plătesc în plus românii

Începând din 14 iulie 2026, sistemele informatice gestionate de ANCPI, inclusiv e-Terra, au devenit nefuncționale în urma unui atac cibernetic. Blocajul a apărut într-un moment sensibil pentru persoanele care trebuiau să finalizeze documentele necesare tranzacțiilor imobiliare.

Pentru ca persoanele afectate de problemele Cadastrului să nu piardă posibilitatea aplicării regimului tranzitoriu din motive independente de ele, Parlamentul a prelungit până la 30 septembrie 2026 termenul relevant pentru încheierea tranzacțiilor vizate de modificare.

De la 1 octombrie, această perioadă suplimentară s-a încheiat.

Când ajunge TVA la 21%

Pentru cumpărătorul obișnuit, este importantă diferența dintre regimul tranzitoriu și regula generală. Cota standard de TVA este acum de 21%, iar vechiul TVA redus de 9% pentru locuințele cumpărate de persoane fizice nu mai reprezintă regula generală pentru contractele noi.

Există însă situații tranzitorii pentru anumite locuințe contractate anterior schimbării legislației, dacă sunt respectate condițiile și termenele stabilite de lege.

De aceea, pentru persoanele care au semnat anterior un antecontract sau o promisiune de vânzare-cumpărare, data documentului, data și valoarea avansului și momentul livrării locuinței sunt esențiale pentru stabilirea cotei aplicabile.

Cât înseamnă diferența dintre TVA de 9% și 21%

Impactul financiar este ușor de observat dacă prețul stabilit de dezvoltator este exprimat fără TVA. Să presupunem că un apartament are un preț fără TVA de 300.000 de lei. Cu TVA de 9%, taxa este de 27.000 de lei, iar cumpărătorul plătește în total 327.000 de lei. La TVA de 21%, taxa ajunge la 63.000 de lei, iar prețul final urcă la 363.000 de lei. Diferența este de 36.000 de lei.