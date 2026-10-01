Elevii de clasa a VIII-a termină școala mai devreme. Data ultimei zile de cursuri în 2027

Diferența apare în fiecare an pentru clasele terminale și este legată de organizarea examenelor naționale și de etapele care urmează după acestea, inclusiv admiterea la liceu.

Câte săptămâni de școală au elevii de clasa a VIII-a

Anul școlar 2026-2027 a început pe 7 septembrie 2026 și are, în mod obișnuit, 36 de săptămâni de cursuri. Pentru elevii de clasa a VIII-a există însă o excepție: aceștia au 35 de săptămâni de cursuri, iar anul școlar se încheie pentru ei pe 11 iunie 2027.

Astfel, în timp ce cei mai mulți elevi vor mai merge la școală în săptămâna 14-18 iunie, absolvenții clasei a VIII-a vor putea folosi perioada respectivă pentru pregătirea ultimelor detalii înaintea Evaluării Naționale.

Există un calendar diferit și pentru elevii din ultimul an de liceu. Clasele a XII-a la zi și a XIII-a la seral și frecvență redusă au 34 de săptămâni de cursuri, iar ultima zi de școală este stabilită pentru 4 iunie 2027.

Când este programată Evaluarea Națională 2027

Ministerul Educației a propus ca probele Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a să se desfășoare în perioada 22-25 iunie 2027. Calendarul examenului este stabilit separat de structura anului școlar, iar datele trebuie urmărite în forma oficială aplicabilă examenului.

În stabilirea calendarului examenelor naționale pentru 2027, Ministerul Educației a invocat, printre altele, necesitatea evitării perioadelor cu temperaturi extreme și organizarea etapelor ulterioare astfel încât elevii să poată continua la timp procedurile de admitere.

Pentru elevii de clasa a VIII-a, intervalul dintre terminarea cursurilor și primele probe reprezintă o perioadă importantă de recapitulare. În această etapă nu mai există programul obișnuit de cursuri, însă pregătirea pentru examen intră în linie dreaptă.