Elevii de clasa a VIII-a termină școala mai devreme. Data ultimei zile de cursuri în 2027
Elevii care sunt acum în clasa a VIII-a vor încheia cursurile mai devreme decât majoritatea colegilor din celelalte clase. Structura anului școlar 2026-2027 prevede un calendar special pentru absolvenții de gimnaziu, astfel încât aceștia să aibă timp pentru pregătirea și susținerea Evaluării Naționale.
Potrivit structurii aprobate pentru anul școlar în curs, ultima zi de cursuri pentru elevii de clasa a VIII-a va fi vineri, 11 iunie 2027. Pentru majoritatea celorlalți elevi, cursurile continuă încă o săptămână, până pe 18 iunie 2027.
Diferența apare în fiecare an pentru clasele terminale și este legată de organizarea examenelor naționale și de etapele care urmează după acestea, inclusiv admiterea la liceu.
Câte săptămâni de școală au elevii de clasa a VIII-a
Anul școlar 2026-2027 a început pe 7 septembrie 2026 și are, în mod obișnuit, 36 de săptămâni de cursuri. Pentru elevii de clasa a VIII-a există însă o excepție: aceștia au 35 de săptămâni de cursuri, iar anul școlar se încheie pentru ei pe 11 iunie 2027.
Astfel, în timp ce cei mai mulți elevi vor mai merge la școală în săptămâna 14-18 iunie, absolvenții clasei a VIII-a vor putea folosi perioada respectivă pentru pregătirea ultimelor detalii înaintea Evaluării Naționale.
Există un calendar diferit și pentru elevii din ultimul an de liceu. Clasele a XII-a la zi și a XIII-a la seral și frecvență redusă au 34 de săptămâni de cursuri, iar ultima zi de școală este stabilită pentru 4 iunie 2027.
Când este programată Evaluarea Națională 2027
Ministerul Educației a propus ca probele Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a să se desfășoare în perioada 22-25 iunie 2027. Calendarul examenului este stabilit separat de structura anului școlar, iar datele trebuie urmărite în forma oficială aplicabilă examenului.
În stabilirea calendarului examenelor naționale pentru 2027, Ministerul Educației a invocat, printre altele, necesitatea evitării perioadelor cu temperaturi extreme și organizarea etapelor ulterioare astfel încât elevii să poată continua la timp procedurile de admitere.
Pentru elevii de clasa a VIII-a, intervalul dintre terminarea cursurilor și primele probe reprezintă o perioadă importantă de recapitulare. În această etapă nu mai există programul obișnuit de cursuri, însă pregătirea pentru examen intră în linie dreaptă.
Când se termină școala pentru ceilalți elevi
Pentru majoritatea elevilor, ultima zi de cursuri din anul școlar 2026-2027 este vineri, 18 iunie 2027. Anul școlar are în cazul lor 36 de săptămâni de cursuri.
Există însă și alte excepții. Pe lângă clasele a VIII-a și cele terminale de liceu, anumite clase din învățământul liceal tehnologic și profesional au o durată mai mare a cursurilor, adaptată planurilor de învățământ și pregătirii practice.
Ministerul Educației a explicat încă din etapa stabilirii structurii anului școlar că una dintre preocupări a fost evitarea decalării examenelor naționale. O eventuală începere a cursurilor cu o săptămână mai târziu ar fi împins finalul anului școlar până pe 25 iunie și, implicit, ar fi decalat Evaluarea Națională și Bacalaureatul.
Pentru familiile cu copii în clasa a VIII-a, data importantă de reținut este, așadar, 11 iunie 2027. Atunci se încheie oficial cursurile pentru această generație, după 35 de săptămâni de școală, iar atenția elevilor se va muta integral către Evaluarea Națională și, ulterior, către admiterea la liceu.