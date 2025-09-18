Majorarea TVA-ului în HoReCa, o lovitură dureroasă pentru toată economia românească. De ce ne vom întoarce cu mulți ani înapoi

Discuțiile tot mai frecvente despre o posibilă majorare a TVA-ului în HoReCa de la 11% la 21%, începând cu 1 ianuarie 2026, aprind spiritele în rândul operatorilor din turism și ospitalitate. Măsura, justificată de guvernanți ca parte a unui angajament față de Comisia Europeană, riscă să pună la pământ un sector deja fragilizat de crizele recente și lipsa unei viziuni coerente de dezvoltare. Reprezentanții industriei avertizează că România ar putea pierde ani întregi de progres, cu efecte în lanț asupra întregii economii.

Argumentele vin nu doar din piața locală, ci și din exemple europene. În Germania, majorarea TVA-ului în HoReCa la 19% a avut efecte dezastruoase asupra industriei, iar autoritățile de acolo au decis revenirea la cota redusă de 7% din 2026. Pentru România, unde puterea de cumpărare este mai scăzută, riscul este chiar mai mare.

Impactul direct asupra turismului și afacerilor locale

Adrian Voican, vicepreședinte ANAT, a atras atenția că o asemenea decizie ar echivala cu sacrificarea turismului românesc. Într-un context în care sosirile interne scad, iar voucherele de vacanță au înregistrat o reducere de 66% în primele șapte luni ale anului, orice creștere de taxe va reduce și mai mult cererea. În plus, lipsa unor măsuri de sprijin și a unor politici clare de dezvoltare face ca sectorul să rămână vulnerabil.

Primele insolvențe importante au apărut deja: agenția Cocktail Holidays și hotelul Vega din Mamaia. Creșterea TVA-ului ar putea adânci acest fenomen, generând un val de falimente în rândul micilor operatori, care nu au resurse să facă față unui asemenea șoc fiscal. În lipsa unei strategii coerente și a unor investiții în promovarea destinațiilor interne, România riscă să piardă competitivitatea în fața altor piețe mai atractive pentru turiști.

Lipsa unei viziuni guvernamentale și efectele pe termen lung

Operatorii din HoReCa reproșează autorităților că dialogul cu sectorul este sporadic și fără rezultate concrete. Promisiunile privind fonduri de garantare, prime pentru incoming sau funcționarea Organizației de Management al Destinației național au rămas doar pe hârtie. În schimb, singurele măsuri aplicate au vizat tăieri de beneficii și creșteri de taxe.

Pe termen lung, majorarea TVA-ului riscă să descurajeze investițiile, să reducă atractivitatea turismului intern și să împingă românii către vacanțe externe, unde raportul calitate-preț devine mai avantajos. În același timp, creșterea poverii fiscale poate alimenta economia gri și reduce veniturile la buget, exact contrariul obiectivelor declarate de guvernanți.

În lipsa unor politici care să stimuleze turismul, România riscă să rateze șansa de a transforma acest sector într-un motor real de creștere economică. Majorarea TVA-ului la 21% nu ar fi doar o povară pentru HoReCa, ci și un pas înapoi pentru întreaga economie, cu efecte greu de reparat în următorii ani.