Ce înseamnă simbolul în formă de cheie care apare în bara de stare a telefonului Android
O pictogramă mică, în formă de cheie, poate apărea în partea de sus a ecranului unui telefon Android fără ca proprietarul să fi modificat recent vreo setare. De cele mai multe ori, simbolul indică faptul că o conexiune VPN este activă. Nu este un avertisment că telefonul s-a defectat, dar merită verificat ce aplicație a pornit conexiunea, mai ales dacă aceasta a fost activată fără știrea proprietarului.
De ce apare simbolul în formă de cheie pe Android
Bara de stare a unui telefon Android afișează pictograme care indică activitatea dispozitivului, de la nivelul bateriei și conexiunea Wi-Fi până la diverse servicii care rulează în fundal. Simbolul în formă de cheie are un rol diferit de pictogramele obișnuite pentru conectivitate: în mod normal, acesta semnalează o conexiune VPN activă.
VPN este prescurtarea de la Virtual Private Network, adică rețea privată virtuală. Un astfel de serviciu direcționează traficul de internet printr-un server intermediar și poate ascunde adresa IP publică a conexiunii față de site-urile accesate. În plus, conexiunea VPN este, de regulă, criptată între dispozitiv și serverul VPN, ceea ce poate contribui la protejarea datelor în anumite situații.
Pictograma poate apărea atunci când este activată o aplicație VPN instalată separat. Totuși, nu toate conexiunile de acest tip sunt pornite manual de fiecare dată. Unele aplicații de securitate sau servicii care filtrează traficul pot folosi mecanismul VPN al Android pentru a funcționa, chiar dacă scopul lor principal nu este acela de a schimba locația virtuală a telefonului.
De aceea, apariția simbolului nu indică automat o problemă. Este un semn că traficul de rețea este gestionat printr-o conexiune VPN, iar identificarea aplicației responsabile ajută la înțelegerea motivului pentru care aceasta este activă.
Cum verifici ce VPN folosește telefonul
Dacă pictograma apare pe ecran și nu este clar de unde provine, primul pas este verificarea setărilor Android. Denumirile și poziția meniurilor diferă în funcție de producător și de versiunea sistemului de operare, dar opțiunea pentru VPN poate fi găsită, de regulă, în secțiunea dedicată conexiunilor.
Pe multe telefoane Android, traseul este Setări > Rețea și internet > VPN. Pe modelele Samsung Galaxy, opțiunea se găsește, de regulă, în Setări > Conexiuni > Mai multe setări de conexiune > VPN.
În acest meniu apare lista conexiunilor VPN configurate pe telefon și, în funcție de interfață, informații despre cea activă. Dacă este afișată o aplicație pe care proprietarul o recunoaște, poate verifica setările acesteia pentru a vedea dacă serviciul pornește automat sau dacă a fost activată o opțiune de conectare permanentă.
Dacă nu apare nicio aplicație cunoscută, merită verificată lista aplicațiilor instalate recent, în special cele care promit protecție suplimentară, blocarea reclamelor sau filtrarea traficului. Unele dintre acestea folosesc o conexiune VPN locală pentru a analiza traficul de pe dispozitiv, fără să funcționeze neapărat ca un serviciu VPN clasic, cu servere în alte țări.
Este important ca o aplicație necunoscută să nu fie dezinstalată automat înainte de a-i fi verificat rolul. Dacă este vorba despre un serviciu de securitate folosit intenționat, oprirea acestuia poate dezactiva și funcțiile pentru care a fost instalat.
Cum elimini pictograma dacă nu mai ai nevoie de VPN
Pentru a face simbolul să dispară, trebuie oprită conexiunea VPN care îl afișează. În cele mai multe cazuri, acest lucru se poate face din meniul VPN al telefonului sau direct din aplicația responsabilă.
După identificarea conexiunii active, aceasta poate fi dezactivată prin comanda disponibilă în setări. Dacă VPN-ul a fost configurat să pornească automat, este utilă verificarea opțiunilor de conectare automată sau de conectare permanentă. În caz contrar, simbolul poate reveni după repornirea telefonului sau la reconectarea la internet.
Pe unele dispozitive, serviciile VPN integrate în sistem pot avea propriile comenzi în aplicația asociată sau în panoul de setări rapide. Disponibilitatea acestor opțiuni depinde de model și de serviciul folosit.
Dezactivarea VPN-ului nu înseamnă că telefonul va funcționa mai bine în orice situație. O conexiune VPN poate introduce întârzieri suplimentare și poate reduce viteza de transfer, în funcție de server și de calitatea conexiunii. În anumite cazuri, serviciile de streaming sau aplicațiile bancare pot impune restricții atunci când detectează o astfel de conexiune. Pe de altă parte, oprirea VPN-ului elimină protecțiile suplimentare pe care acesta le oferea traficului de internet.
Din acest motiv, decizia ar trebui luată în funcție de utilitatea serviciului, nu doar pentru a elimina pictograma din bara de stare.
Când ar trebui să îți faci griji pentru conexiunea VPN
Simbolul în formă de cheie nu reprezintă, în sine, un indiciu că telefonul a fost infectat sau compromis. De cele mai multe ori, el arată doar că un serviciu VPN este activ. Totuși, dacă apare fără ca proprietarul să își amintească instalarea sau activarea unei astfel de aplicații, este indicată o verificare.
Trebuie identificată aplicația care gestionează conexiunea, apoi verificate numele serviciului, permisiunile și motivul pentru care pornește automat. Dacă aplicația nu este recunoscută, poate fi utilă consultarea informațiilor sale din setările Android și verificarea sursei din care a fost instalată.
Un VPN nu garantează anonimatul complet și nici nu protejează împotriva tuturor amenințărilor online. Serviciul poate ascunde adresa IP publică față de site-urile accesate, dar furnizorul VPN poate avea acces la anumite informații despre conexiune, în funcție de modul în care funcționează și de politica sa de confidențialitate.
Prin urmare, pictograma trebuie privită ca un indicator al unei funcții active, nu ca o alertă de securitate. Dacă VPN-ul este cunoscut și folosit intenționat, nu este nevoie de nicio intervenție. Dacă sursa sa nu este clară, verificarea setărilor este cea mai simplă metodă de a afla ce se întâmplă.