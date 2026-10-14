Ce înseamnă simbolul în formă de cheie care apare în bara de stare a telefonului Android

VPN este prescurtarea de la Virtual Private Network, adică rețea privată virtuală. Un astfel de serviciu direcționează traficul de internet printr-un server intermediar și poate ascunde adresa IP publică a conexiunii față de site-urile accesate. În plus, conexiunea VPN este, de regulă, criptată între dispozitiv și serverul VPN, ceea ce poate contribui la protejarea datelor în anumite situații.

Pictograma poate apărea atunci când este activată o aplicație VPN instalată separat. Totuși, nu toate conexiunile de acest tip sunt pornite manual de fiecare dată. Unele aplicații de securitate sau servicii care filtrează traficul pot folosi mecanismul VPN al Android pentru a funcționa, chiar dacă scopul lor principal nu este acela de a schimba locația virtuală a telefonului.

De aceea, apariția simbolului nu indică automat o problemă. Este un semn că traficul de rețea este gestionat printr-o conexiune VPN, iar identificarea aplicației responsabile ajută la înțelegerea motivului pentru care aceasta este activă.

Cum verifici ce VPN folosește telefonul

Dacă pictograma apare pe ecran și nu este clar de unde provine, primul pas este verificarea setărilor Android. Denumirile și poziția meniurilor diferă în funcție de producător și de versiunea sistemului de operare, dar opțiunea pentru VPN poate fi găsită, de regulă, în secțiunea dedicată conexiunilor.

Pe multe telefoane Android, traseul este Setări > Rețea și internet > VPN. Pe modelele Samsung Galaxy, opțiunea se găsește, de regulă, în Setări > Conexiuni > Mai multe setări de conexiune > VPN.

În acest meniu apare lista conexiunilor VPN configurate pe telefon și, în funcție de interfață, informații despre cea activă. Dacă este afișată o aplicație pe care proprietarul o recunoaște, poate verifica setările acesteia pentru a vedea dacă serviciul pornește automat sau dacă a fost activată o opțiune de conectare permanentă.

Dacă nu apare nicio aplicație cunoscută, merită verificată lista aplicațiilor instalate recent, în special cele care promit protecție suplimentară, blocarea reclamelor sau filtrarea traficului. Unele dintre acestea folosesc o conexiune VPN locală pentru a analiza traficul de pe dispozitiv, fără să funcționeze neapărat ca un serviciu VPN clasic, cu servere în alte țări.