Google câștigă timp în Europa, Apple rămâne pe dinafară. Ce se întâmplă cu Gemini și Siri AI
Google trebuie să permită altor asistenți cu inteligență artificială să se integreze mai profund în Android. Compania a primit însă aproape un an pentru a face schimbările cerute de Uniunea Europeană. În acest timp, Gemini poate continua să funcționeze și să se extindă pe telefoanele europenilor, relatează publicația internațională The Verge.
Apple se află într-o poziție mult mai dificilă. Compania nu va lansa Siri AI pe iPhone și iPad în Uniunea Europeană până când serviciul nu respectă regulile comunitare. Autoritățile de la Bruxelles au refuzat să îi ofere aceeași perioadă de tranziție primită de Google.
Google trebuie să deschidă Android pentru alți asistenți AI
Comisia Europeană a stabilit că Google trebuie să ofere asistenților AI concurenți un acces comparabil cu cel primit de Gemini. Măsura se bazează pe Digital Markets Act. Legea urmărește să limiteze avantajele de care beneficiază marile platforme în fața competitorilor.
În prezent, Gemini este integrat profund în Android. Poate interacționa cu ecranul, aplicațiile și anumite date ale utilizatorului. Pe multe telefoane este instalat din fabrică și poate înlocui Google Assistant. Rivalii nu primesc însă același nivel de acces.
Decizia europeană poate ajuta servicii dezvoltate de OpenAI, Anthropic sau alte companii. Acestea ar putea deveni alternative reale la Gemini. Nu ar mai funcționa doar ca aplicații separate. Ar putea primi acces la funcții importante ale telefonului, în limitele stabilite pentru securitate și confidențialitate.
Google avertizase deja că deschiderea Android către alte modele AI poate crea riscuri. Compania susține că serviciile neverificate ar putea accesa informații personale sau ar putea controla anumite funcții ale dispozitivului.
Comisia Europeană spune însă că Google va putea verifica serviciile care solicită acces. Vor exista reguli pentru protejarea utilizatorilor. Scopul este ca măsura să încurajeze concurența, fără să transforme telefoanele Android într-o țintă mai ușoară pentru atacatori.
Gemini mai are aproape un an pentru a-și întări poziția
Google trebuie să implementeze schimbările până în iulie 2027. Compania poate folosi această perioadă pentru a negocia detaliile tehnice cu autoritățile europene. Poate decide și să conteste măsura în instanță.
Termenul reprezintă un avantaj important. Gemini rămâne disponibil în Europa în perioada de tranziție. Google poate continua să îl introducă în mai multe aplicații și servicii. Poate adăuga funcții noi înainte ca rivalii să primească un acces similar.
Asistentul este deja capabil să gestioneze sarcini între diferite aplicații. De exemplu, integrarea Gemini cu WhatsApp permite trimiterea mesajelor și inițierea apelurilor prin comenzi vocale. Sistemul începe astfel să funcționeze ca un centru de control pentru telefon.
Comisia a luat și o decizie separată privind Google Search. Compania trebuie să ofere anumite date rivalilor începând din ianuarie 2027. Informațiile ar putea ajuta motoare de căutare și servicii AI să își îmbunătățească rezultatele.
Google contestă ideea. Susține că partajarea informațiilor poate afecta securitatea și viața privată. Autoritățile europene consideră însă că accesul controlat la date poate reduce dominația companiei pe piața căutărilor online.
Apple nu a primit perioada de tranziție dorită
Situația este diferită pentru Apple. Compania a anunțat Siri AI în iunie 2026. Noul asistent poate înțelege mai bine contextul și poate acționa în aplicații. Totuși, nu va fi disponibil pe iPhone și iPad în Uniunea Europeană la lansarea iOS 27 și iPadOS 27.
Apple susține că regulile DMA ar obliga-o să ofere altor asistenți acces la mesaje, fotografii, fișiere și aplicații. Compania spune că o asemenea deschidere ar pune în pericol datele utilizatorilor. A cerut o perioadă de 18 luni pentru implementarea treptată a schimbărilor.
Comisia Europeană a respins propunerea. Apple nu are în prezent un calendar public pentru lansarea Siri AI în Europa. Utilizatorii din România vor primi noile sisteme de operare, dar nu și toate funcțiile inteligente prezentate de companie.
Playtech a explicat deja de ce Siri AI nu ajunge pe iPhone-urile din Europa. Funcția va fi totuși disponibilă pe anumite dispozitive precum Mac, Apple Watch și Vision Pro.
Diferența dintre cele două companii este clară. Google a lansat Gemini și negociază ulterior modul în care va respecta regulile. Apple a ales să oprească lansarea europeană înainte de a ajunge la o soluție.
Pentru utilizatori, rezultatul este simplu. Gemini rămâne disponibil și primește încă un an pentru dezvoltare. Siri AI lipsește de pe iPhone-urile europene, fără o dată clară de lansare.