Google câștigă timp în Europa, Apple rămâne pe dinafară. Ce se întâmplă cu Gemini și Siri AI

Google trebuie să deschidă Android pentru alți asistenți AI

Comisia Europeană a stabilit că Google trebuie să ofere asistenților AI concurenți un acces comparabil cu cel primit de Gemini. Măsura se bazează pe Digital Markets Act. Legea urmărește să limiteze avantajele de care beneficiază marile platforme în fața competitorilor.

În prezent, Gemini este integrat profund în Android. Poate interacționa cu ecranul, aplicațiile și anumite date ale utilizatorului. Pe multe telefoane este instalat din fabrică și poate înlocui Google Assistant. Rivalii nu primesc însă același nivel de acces.

Decizia europeană poate ajuta servicii dezvoltate de OpenAI, Anthropic sau alte companii. Acestea ar putea deveni alternative reale la Gemini. Nu ar mai funcționa doar ca aplicații separate. Ar putea primi acces la funcții importante ale telefonului, în limitele stabilite pentru securitate și confidențialitate.

Google avertizase deja că deschiderea Android către alte modele AI poate crea riscuri. Compania susține că serviciile neverificate ar putea accesa informații personale sau ar putea controla anumite funcții ale dispozitivului.

Comisia Europeană spune însă că Google va putea verifica serviciile care solicită acces. Vor exista reguli pentru protejarea utilizatorilor. Scopul este ca măsura să încurajeze concurența, fără să transforme telefoanele Android într-o țintă mai ușoară pentru atacatori.

Gemini mai are aproape un an pentru a-și întări poziția

Google trebuie să implementeze schimbările până în iulie 2027. Compania poate folosi această perioadă pentru a negocia detaliile tehnice cu autoritățile europene. Poate decide și să conteste măsura în instanță.

Termenul reprezintă un avantaj important. Gemini rămâne disponibil în Europa în perioada de tranziție. Google poate continua să îl introducă în mai multe aplicații și servicii. Poate adăuga funcții noi înainte ca rivalii să primească un acces similar.