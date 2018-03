Cele mai bune telefoane din 2018: topul alegerilor pe care să le faci

Noul an se anunță a fi excelent, mai ales că deja putem face un top cu cele mai bune telefoane din 2018, iar mai jos găsești smartphone-urile de vârf ale producătorilor.

E greu să faci o clasificare într-o anumită ordine când vine vorba de cele mai bune telefoane din 2018, așa cum se întâmplă, de obicei. Tocmai de aceea, topul nu este aranjat într-o ordine crescătoare sau descrescătoare. Dincolo de asta, mai jos vei găsi cele mai bune opțiuni pe care le ai pe piață, la momentul actual.

Firește, până la finele anului acest top ar putea să nu mai fie în totalitate actual, dar pentru următoarele luni rămâne de referință. Astfel, mai jos găsești cinci variante de telefoane de top pentru 2018.

Top telefoane 2018: Samsung Galaxy S9 și S9 Plus

Duoul de telefoane Samsung Galaxy S9 și S9 Plus este, cu siguranță, cea mai bună opțiune când vine vorba de telefoanele sud-coreenilor. Un review pentru Galaxy S9 poți citi aici, iar pe scurt trebuie să știi următoarele despre telefoane. Dimensiunile sunt similare cu cele ale perechii predecesoare, iar în materie de design, un lucru important s-a schimbat: senzorul de amprentă a fost mutat pe mijlocul telefonului, sub camera foto.

Telefoanele vin, la fel ca S8 și S8 Plus, cu ecrane Infinity, de 5,8 și 6,2 inci, mai mult decât suficient pentru browsing, dar și pentru multimedia și gaming. Ești ajutat aici și de raportul de aspect de 18,5:9, care îți oferă o experiență mai imersivă în timpul folosirii. Pe piața din România vei găsi telefoanele cu procesoare Exynos 9810, echivalente cu Snapdragon 845.

Camera foto de pe S9 Plus a fost desemnată de DxOMark cea mai bună de pe piață, așa că dacă vrei să faci fotografii bune, poți miza pe un asemenea telefon. Trebuie amintit și faptul că noile telefoane au camere cu cea mai mare diafragmă de pe piață, f/1.5, ceea ce le face ideale pentru fotografii în lumină slabă. Poți găsi Galaxy S9 AICI, în timp ce S9 Plus e disponibil AICI.

Cele mai bune telefoane în 2018: iPhone X

Rivalul etern al celor de la Samsung, Apple, a reușit să aducă pe piață un smartphone numai bun pentru acest top telefoane. iPhone X merită, cu siguranță, un loc între cele mai bune telefoane din 2018. Nu trebuie să ne scape din vedere transformarea semnificativă a telefonului față de celelalte smartphone-uri din serie: acesta vine cu ecran Full Vision, care se întinde pe aproximativ toată suprafața smartphone-ului.

Controversată, crestătura din partea de sus a reușit, totuși, să creeze un adevărat curent în rândul producătorilor de Android; mai toți se înghesuie acum să producă telefoane cu un design similar. Dacă tot vorbim de ecran, ai la dispoziție o diagonală de 5,8 inci.

Telefonul vine și cu Face ID, o tehnologie foarte bine pusă la punct de către Apple; îți poți debloca telefonul rapid, cu ajutorul unui scanner facial, care lucrează aproape instantaneu. Din nou, alți producători se uită în ograda Apple, dar pare că mai au destul până să reușească ceva similar. Telefonul se bazează pe un procesor de producție proprie, A11 Bionic, cel mai puternic produs de Apple până acum.

Pe spate ai acces la un sistem de camere foto duale, care scot poze exemplare. Ambii senzori au câte 12 MP, iar una dintre camere are și o diafragmă de f/1.8. iPhone X poate fi găsit AICI, în varianta de 64 GB, sau AICI, dacă preferi varianta cu 256 GB de stocare. Apple nu a inclus și un slot de card microSD, așa că vei avea de făcut o alegere dificilă.

Top telefoane în 2018: Huawei Mate 10 Pro

În top telefoane intră și Huawei Mate 10 Pro, lansat la final de 2017. Acesta reprezintă una dintre cele mai bune alegeri pe care să o faci dacă vrei un telefon de top, chiar și în 2018. Este vârful de gamă al companiei și poți să te bazezi pe el în multe situații. Dimensiunile generoase îl fac un competitor foarte bun pentru Note 8; dacă ești în căutarea unui telefon business, acesta s-ar putea să-ți fie pe plac.

Telefonul se bazează pe procesorul de producție proprie la companiei, Kirin 970. Spre deosebire de alte procesoare din serie, acesta este primul care integrează inteligență artificială. Astfel, smartphone-ul reușește să facă mai multe, în timp ce software-ul îl ajută să treacă peste limitări fizice. Îndeosebi, procesorul este util pentru camerele foto, care pot surprinde fotografii mult mai bune, chiar și în condiții improprii.

Mate 10 Pro este adaptat ”vremurilor”, astfel că are un ecran 18:9 cu margini extrem de subțiri. Când iei în considerare că ai parte de o diagonală de 6 inci, poți fi sigur că orice sarcină ai de desfășurat, telefonul nu te lasă la greu. Huawei Mate 10 Pro este disponibil AICI.

Cele mai bune telefoane din 2018: Sony Xperia XZ2

După ce Sony a reușit să rămână în urmă la capitolul design, are o revenire cu modelul Xperia XZ2. Telefonul a fost dezvăluit în cadrul MWC 2018 și poate fi un rival pentru modelele de top ale celorlalți. Mai e loc de îmbunătățiri, dar Sony pare să revină pe drumul cel bun pe partea de aspect. Noul smartphone are ecran 18:9, cu rezoluție de 2.160 x 1.080 pixeli, dar și suport pentru HDR.

Camera foto a lui Sony Xperia XZ2 nu dezamăgește; are un senzor de 19 megapixeli și poate filma 4K. Dacă vrei filmare slow-mo, poți filma chiar Full HD la 960 fps. Sub cameră găsești și un senzor de amprentă, ușor accesibil. Telefonul vine cu câteva puncte forte pe partea audio, astfel că vei avea parte de experiențe pozitive când asculți muzică prin intermediul serviciilor preferate. Sony Xperia XZ2 e momentan disponibil la precomandă și îl poți găsi AICI.

Cele mai bune telefoane 2018: OnePlus 5T

OnePlus 5T este un alt smartphone care intră în top telefoane și pe care sigur l-ai vrea în buzunar. Până la lansarea următorului telefon din serie, 5T este tot ce îți poate oferi OnePlus mai bun. Telefonul se remarcă mai ales prin raportul foarte bun preț-performanță. E o alternativă preferabilă dacă vrei un telefon de top la un preț rezonabil.

Telefonul are design unibody și este creat din aluminiu, care se îmbină foarte bine cu ecranul OLED, de 6 inci. Trebuie menționat și faptul că display-ul are raport de aspect de 18:9. Din păcate, telefonul nu e tocmai cel pe care vrei să-l scapi în apă, deoarece nu are protecție de tip IP. Firește, când ai un flagship cu un preț atât de bun, unele lucruri trebuie lăsate în urmă.

Smartphone-ul este foarte performant, deoarece se bazează pe procesorul Snapdragon 835. Alături de el ai 6 sau 8 GB de memorie RAM, în funcție de varianta preferată. Poți găsi OnePlus 5T AICI.

După cum vezi, 2018 vine deja cu nume mari în acest top telefoane. Toți marii producători au telefoane de încredere, iar la final, e vorba și de preferințe personale. Performanțele au ajuns să fie destul de similare, iar asta face alegerea și mai dificilă. Cel mai probabil, vei ține cont și de imaginea pe care o oare fiecare brand în ochii tăi.