Ce filme și seriale apar pe HBO Max în noiembrie 2026. Sezon nou din „Epoca de Aur”, producții true crime și filme cunoscute
HBO Max aduce în noiembrie 2026 un catalog variat de filme, seriale și documentare, cu producții noi, sezoane mult așteptate și câteva titluri cunoscute din cinematografie. Printre cele mai importante lansări se numără sezonul patru din „Epoca de Aur” („The Gilded Age”), continuarea serialului „Orașul zeilor: Lupta continuă” („City of God: The Fight Rages On”) și antologia „Tată, mamă, soră, frate” („Father, Mother, Sister, Brother”), regizată de Jim Jarmusch.
Oferta lunii include și producții inspirate din cazuri reale, precum „Melania Rea”, „Clangold” și „Grădina zoologică condamnată” („The Cursed Zoo”), dar și filme pentru întreaga familie, documentare despre crime și competiții sportive. Finalul lunii aduce inclusiv câteva producții cu tematică de Crăciun, pentru cei care vor să intre mai devreme în atmosfera sărbătorilor.
Serialele care intră pe HBO Max în noiembrie 2026
Luna începe pe 2 noiembrie cu revenirea serialului „Epoca de Aur” („The Gilded Age”), care ajunge la sezonul patru. Povestea urmărește în continuare familiile influente din înalta societate newyorkeză, într-o perioadă în care statutul social, averea și alianțele personale pot schimba destine.
Bertha Russell a reușit să-și impună influența în cercurile exclusiviste ale orașului, însă ascensiunea ei vine cu un preț. Familia trebuie să gestioneze consecințele deciziilor sale, în timp ce Agnes van Rhijn vede o ocazie de a-și recâștiga poziția. Marian încearcă să-și construiască propriul viitor, iar Peggy face eforturi pentru a obține acceptarea viitorilor socri.
Pe 6 noiembrie, HBO Max lansează „Melania Rea”, o producție inspirată de unul dintre cazurile care au marcat Italia. Serialul reconstituie uciderea unei tinere mame și ancheta care a urmat dispariției sale. Descoperirea trupului victimei a șocat opinia publică, iar investigația a început să se concentreze asupra soțului acesteia, caporalul Salvatore Parolisi. Povestea urmărește și relația dintre cei doi, marcată de minciuni și manipulare, într-un caz care a readus în atenție problema violenței împotriva femeilor.
Pe 8 noiembrie revine „Orașul zeilor: Lupta continuă” („City of God: The Fight Rages On”). Noul sezon este filmat în Rio de Janeiro și São Paulo și urmărește conflictele din comunitatea Cidade de Deus după moartea baronului drogurilor Curió. Dispariția acestuia declanșează o luptă violentă pentru controlul teritoriului.
Berenice, interpretată de Roberta Rodrigues, încearcă să combată influența milițiilor și corupția politică după alegerea sa ca reprezentantă în consiliul local. Jerusa, interpretată de Andréia Horta, este o avocată urmărită de propriul trecut, care caută răzbunare pentru distrugerea familiei sale. În paralel, Leka, interpretată de Luellem de Castro, folosește muzica funk și petrecerile de dans pentru a-i apropia pe locuitorii comunității și pentru a le oferi un motiv să spere.
Din 12 noiembrie este disponibilă miniseria „Fiica cea bună” („The Good Daughter”), un thriller în șase episoade, cu Rose Byrne, Meghann Fahy și Brendan Gleeson. Charlotte și Samantha Quinn au încercat timp de 28 de ani să depășească trauma unei nopți violente din adolescență. Un atac armat într-o școală din orășelul Pikeville le aduce din nou împreună. Charlotte, devenită avocată asemenea tatălui său, Rusty, este primul martor la locul tragediei. Producția explorează relația complicată dintre cele două surori și felul în care trecutul continuă să le influențeze viețile.
Pe 13 noiembrie apare documentarul „Clangold”, despre unul dintre cele mai spectaculoase furturi din istoria Germaniei, cel de la Muzeul Bode din Berlin.
Filme noi, producții de acțiune și titluri pentru cinefili
Pe 6 noiembrie ajunge pe platformă „Tată, mamă, soră, frate” („Father, Mother, Sister, Brother”), filmul din 2025 scris și regizat de Jim Jarmusch. Producția este o antologie care combină drama și comedia și urmărește relațiile dintre membrii unor familii prin povești separate, reunite de teme comune precum legăturile de familie și dificultatea comunicării.
Pe 20 noiembrie este programat „Normal”, un film în care un jaf bancar eșuat scoate la iveală o conspirație internațională. Acțiunea se desfășoară într-un orășel din Minnesota, unde șeriful interimar descoperă că incidentul ascunde o rețea infracțională mult mai complicată decât părea inițial.
Finalul lunii aduce, pe 28 noiembrie, „După vânătoare” („After the Hunt”). Povestea pornește de la o profesoară care se confruntă cu propriul trecut după ce un student face o dezvăluire explozivă. Secretele păstrate mult timp amenință să schimbe relațiile dintre cei implicați.
Lista filmelor disponibile în noiembrie cuprinde și „Jur” („I Swear”), „Merv”, „Când tata rămâne acasă” („Breadwinner”), „Întâlnire de joacă” („Playdate”), „Flavia de Luce”, „Tortul președintelui” („The President’s Cake”), „Gran Torino” și „Blackberry”.
Printre titlurile cunoscute se numără „Batman” („The Batman”), „Total Recall. Memorie programată” („Total Recall”), „Dulcele bar” („The Tender Bar”), primele cinci filme din seria „Rocky”, „Rocky Balboa”, „Terminatorul” („The Terminator”), „Terminator: Genisys”, „Cum să (nu) ascunzi o crimă” („How to Make a Killing”), „Death Wish – Răzbunarea” („Death Wish”), „Respect” și „Ce vrăji mai fac fetele” („Practical Magic”).
HBO Max începe și pregătirile pentru sezonul sărbătorilor, cu patru filme de Crăciun: „Ah, ce bucurie” („Oh. What. Fun”), „Un secret regal de Crăciun” („A Royal Christmas Secret”), „Ne-am întâlnit de Crăciun?” („Have We Met This Christmas?”) și „Un Crăciun de 8 biți” („8-Bit Christmas”).
Documentare true crime și povești reale care au șocat publicul
Oferta de documentare din noiembrie include mai multe producții despre crime, fraude și cazuri care au rămas în atenția publicului. Pe 12 noiembrie apare „Uciderea «Cocoșului de aur»” („The Killing of the Golden Rooster”), despre moartea muzicianului mexican Valentín Elizalde, cunoscut sub porecla de „Cocoșul de aur”.
Artistul a fost ucis în 2006, într-un atac armat, după un spectacol privat. La momentul respectiv, cariera sa se afla aproape de o etapă importantă de afirmare în Statele Unite. Moartea lui a generat numeroase teorii, iar suspiciunile s-au îndreptat către membri ai unui cartel local. Documentarul, disponibil la 20 de ani de la tragedie, reia cazul și analizează moștenirea lăsată de artist.
Pe 18 noiembrie intră în catalog „Când un martor își retrage mărturia” („When a Witness Recants”), documentar produs de Ta-Nehisi Coates și bazat pe un articol publicat în The New Yorker. Producția urmărește cazul a trei băieți condamnați pe nedrept pentru crimă în 1983 și al unui martor în vârstă de numai 14 ani, constrâns să depună mărturie împotriva lor.
Pe 23 noiembrie este programat „Oobah: Escrocherii pentru un viitor mai bun” („OOBAH: Scams for a Better Tomorrow”), un serial documentar de comedie realizat de Oobah Butler, cunoscut pentru producțiile „The Great Amazon Heist” și „Catfish UK”.
Fanii producțiilor despre criminali au parte și de sezonul 11 din „Portretul unui psihopat” („Signs of a Psychopath”), disponibil din 24 noiembrie. Pe 26 noiembrie urmează „Cea mai ușoară atingere” („The Slightest Touch”), iar pe 27 noiembrie apare „Arta înșelăciunii” („The Art of Deception”).
Ultima producție urmărește cazul Joannei și al lui Mikael Segelstrom, mamă și fiu care dețineau o galerie de artă și au pus la cale o schemă piramidală de milioane de dolari. Presupusul imperiu de galerii avea activități în Polonia, Suedia, Spania și Statele Unite. Serialul documentar are trei părți.
Tot pe 27 noiembrie debutează „Grădina zoologică condamnată” („The Cursed Zoo”), o producție despre o grădină zoologică deschisă în 2007 în orașul danez Næstved. Povestea implică tigri, motocicliști și o relație amoroasă, iar evenimentele care au urmat au avut un deznodământ tragic: în 2011, trei persoane și-au pierdut viața în urma unor incidente legate de parc.
Sporturi de iarnă și filme pentru copii, în programul lunii noiembrie
HBO Max continuă în noiembrie transmisiunile sportive, cu accent pe competițiile de iarnă. Cupa Mondială de Schi Alpin programează primele probe de slalom ale sezonului la Levi, în 14 și 15 noiembrie, respectiv la Gurgl, în 21 și 22 noiembrie. Ulterior, competiția se mută în Statele Unite, la Copper Mountain și Killington.
Sezonul Cupei Mondiale de biatlon începe la Kontiolahti, între 26 și 29 noiembrie. În același interval sunt programate și competițiile de schi fond și combinată nordică de la Ruka, între 27 și 29 noiembrie. Săriturile cu schiurile revin cu prima etapă la Lillehammer, în perioada 20-22 noiembrie, iar Marele Premiu de patinaj artistic continuă cu noi competiții.
Pentru iubitorii snookerului, unul dintre evenimentele importante este UK Championship, primul turneu din seria Triple Crown din sezon. Competiția începe pe 28 noiembrie, la York. Mark Selby își apără titlul câștigat anul trecut, după finala în care l-a învins pe Judd Trump. Înaintea acestui turneu, între 19 și 21 noiembrie, are loc Riyadh Season Championship, cu premii totale de 785.000 de lire sterline.
Și copiii au câteva premiere în program. Pe 14 noiembrie ajunge pe HBO Max „Roboțica roz: Gardiana insulei” („The Wild Robot”), povestea robotului Rozzum 7134, care ajunge pe o insulă pustie și devine protectoarea unui pui de gâscă rămas orfan, pe care îl numește Brightbill. Pentru a supraviețui, cei doi primesc ajutorul animalelor de pe insulă, iar relația lor se transformă treptat într-o legătură de familie.
Tot pe 14 noiembrie apare animația „Berzele” („Storks”), despre păsările care au renunțat să mai livreze bebeluși și s-au orientat către transportul coletelor. O comandă neașteptată le obligă însă să revină la vechea lor misiune.
Pe 28 noiembrie, cei mici pot urmări „Jack și uriașii” („Jack the Giant Slayer”), filmul în care Jack, interpretat de Nicholas Hoult, deschide fără să vrea un portal între lumea oamenilor și tărâmul uriașilor. Conflictul dintre cele două lumi se reaprinde după secole de liniște, iar tânărul ajunge să lupte pentru regat și pentru prințesa pe care o iubește.