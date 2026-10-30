Ce filme și seriale apar pe HBO Max în noiembrie 2026. Sezon nou din „Epoca de Aur”, producții true crime și filme cunoscute

Serialele care intră pe HBO Max în noiembrie 2026

Luna începe pe 2 noiembrie cu revenirea serialului „Epoca de Aur” („The Gilded Age”), care ajunge la sezonul patru. Povestea urmărește în continuare familiile influente din înalta societate newyorkeză, într-o perioadă în care statutul social, averea și alianțele personale pot schimba destine.

Bertha Russell a reușit să-și impună influența în cercurile exclusiviste ale orașului, însă ascensiunea ei vine cu un preț. Familia trebuie să gestioneze consecințele deciziilor sale, în timp ce Agnes van Rhijn vede o ocazie de a-și recâștiga poziția. Marian încearcă să-și construiască propriul viitor, iar Peggy face eforturi pentru a obține acceptarea viitorilor socri.

Pe 6 noiembrie, HBO Max lansează „Melania Rea”, o producție inspirată de unul dintre cazurile care au marcat Italia. Serialul reconstituie uciderea unei tinere mame și ancheta care a urmat dispariției sale. Descoperirea trupului victimei a șocat opinia publică, iar investigația a început să se concentreze asupra soțului acesteia, caporalul Salvatore Parolisi. Povestea urmărește și relația dintre cei doi, marcată de minciuni și manipulare, într-un caz care a readus în atenție problema violenței împotriva femeilor.

Pe 8 noiembrie revine „Orașul zeilor: Lupta continuă” („City of God: The Fight Rages On”). Noul sezon este filmat în Rio de Janeiro și São Paulo și urmărește conflictele din comunitatea Cidade de Deus după moartea baronului drogurilor Curió. Dispariția acestuia declanșează o luptă violentă pentru controlul teritoriului.

Berenice, interpretată de Roberta Rodrigues, încearcă să combată influența milițiilor și corupția politică după alegerea sa ca reprezentantă în consiliul local. Jerusa, interpretată de Andréia Horta, este o avocată urmărită de propriul trecut, care caută răzbunare pentru distrugerea familiei sale. În paralel, Leka, interpretată de Luellem de Castro, folosește muzica funk și petrecerile de dans pentru a-i apropia pe locuitorii comunității și pentru a le oferi un motiv să spere.

Din 12 noiembrie este disponibilă miniseria „Fiica cea bună” („The Good Daughter”), un thriller în șase episoade, cu Rose Byrne, Meghann Fahy și Brendan Gleeson. Charlotte și Samantha Quinn au încercat timp de 28 de ani să depășească trauma unei nopți violente din adolescență. Un atac armat într-o școală din orășelul Pikeville le aduce din nou împreună. Charlotte, devenită avocată asemenea tatălui său, Rusty, este primul martor la locul tragediei. Producția explorează relația complicată dintre cele două surori și felul în care trecutul continuă să le influențeze viețile.

Pe 13 noiembrie apare documentarul „Clangold”, despre unul dintre cele mai spectaculoase furturi din istoria Germaniei, cel de la Muzeul Bode din Berlin.