REVIEW „Nightborn”, horrorul cu Rupert Grint din Harry Potter, despre coșmarul maternității. Un film care arată foarte bine, dar reușește să te atingă cu adevărat?

Maternitatea este prezentată adesea în filme drept una dintre cele mai frumoase experiențe din viața unei femei. Numai că există și o altă față a acesteia, despre care se vorbește mult mai puțin: epuizarea, anxietatea, sentimentul că nu îți mai recunoști propriul corp și, uneori, teama că viața pe care o cunoșteai a dispărut definitiv. Exact în această zonă întunecată intră „Nightborn” („Copilul nopții”), un horror nordic care mi-a atras atenția prin atmosferă, imagine și premisă, dar care, din păcate, nu a reușit să mă impresioneze atât de mult pe cât mi-aș fi dorit.

Regizat de finlandeza Hanna Bergholm, cunoscută pentru „Hatching” (2022), filmul a intrat în cinematografele din România pe 6 noiembrie 2026, fiind distribuit de Independența Film. În rolurile principale îi vedem pe Seidi Haarla și Rupert Grint, actorul pe care îl știm cu toții drept Ron Weasley din seria Harry Potter.

Vreau să spun de la început că „Nightborn” nu este un film prost. Dimpotrivă, are câteva calități incontestabile, iar din punct de vedere vizual mi-a plăcut foarte mult. Problema mea este că, dincolo de imaginile tulburătoare și de ideile interesante, am simțit permanent că lipsește ceva. Am înțeles ce încearcă să transmită, i-am apreciat intențiile, dar nu pot spune că m-a atins emoțional. Iar pentru un horror psihologic care vorbește despre una dintre cele mai vulnerabile perioade din viața unei femei, acest lucru contează destul de mult.

Un copil neobișnuit, o casă izolată și o mamă pe care nimeni nu pare să o înțeleagă

Povestea îi urmărește pe Saga (Seidi Haarla) și Jon (Rupert Grint), un cuplu care se mută într-o casă izolată, aflată în mijlocul unei păduri finlandeze. Locuința are o legătură cu trecutul femeii, iar cei doi speră să își construiască acolo familia ideală. Numai că lucrurile încep să se complice odată cu nașterea copilului lor.

Bebelușul nu este tocmai obișnuit. Are caracteristici fizice bizare, reacționează neobișnuit la lumină și manifestă comportamente care devin tot mai greu de explicat. Saga simte că ceva este profund în neregulă, însă cei din jurul ei nu par să împărtășească aceeași îngrijorare. Pe măsură ce situația scapă de sub control, granița dintre instinct matern, frică și realitate devine tot mai greu de identificat.

Nu vreau să intru în prea multe detalii despre evoluția poveștii, pentru că o parte din farmecul filmului vine tocmai din această nesiguranță. Este copilul într-adevăr o creatură monstruoasă sau asistăm la felul în care o femeie aflată într-o stare psihologică vulnerabilă percepe lumea din jur?

Mi-a plăcut foarte mult modul în care Hanna Bergholm construiește atmosfera. Pădurea pare un personaj în sine, casa este apăsătoare, iar senzația de izolare devine aproape fizică. Imaginea semnată de Pietari Peltola exploatează foarte bine lumina naturală, întunericul și culorile reci. Există cadre superbe, în care natura pare simultan protectoare și amenințătoare.

Din punct de vedere vizual, „Nightborn” este unul dintre acele filme care demonstrează că nu ai nevoie de efecte spectaculoase pentru a crea disconfort. Uneori, o cameră întunecată, un zgomot inexplicabil sau simpla imagine a pădurii sunt suficiente.

Filmul îmbină elemente de folk horror, adică horror inspirat din folclor și superstiții, cu body horror, subgenul care explorează transformările și degradarea corpului uman. Sunt prezente imagini destul de explicite, inclusiv scene legate de naștere și alăptare, care pot deveni greu de privit.

Pentru mine, „Nightborn” este o metaforă a depresiei postpartum și a fricii de a deveni mamă

Dincolo de componenta supranaturală, eu am interpretat „Nightborn” în primul rând ca pe o metaforă a perioadei postpartum, mai exact a depresiei postnatale și a anxietății care pot apărea după naștere. Filmul trimite, prin unele dintre manifestările sale extreme, inclusiv la psihoza postpartum, o afecțiune psihiatrică rară și severă, distinctă de depresia postnatală.

Nu cred că trebuie să fii mamă pentru a înțelege ce încearcă să spună filmul. Saga trece printr-o transformare fizică și psihologică radicală, iar lumea din jurul ei pare să aibă o singură așteptare: să fie fericită, să își iubească necondiționat copilul și să se adapteze imediat la noua realitate.

Numai că lucrurile nu funcționează întotdeauna așa. Există femei care, după naștere, se confruntă cu depresie, anxietate, dificultăți de conectare emoțională cu propriul copil sau sentimentul că și-au pierdut identitatea. Tocmai aceste trăiri sunt transformate de Bergholm în imagini horror.

Copilul monstruos poate fi interpretat drept o reprezentare a fricilor materne, iar casa izolată devine simbolul unei existențe din care protagonista nu mai poate evada. Inclusiv relația cu soțul ei mi s-a părut relevantă. Jon nu este neapărat un om rău, însă incapacitatea lui de a înțelege ceea ce trăiește Saga adâncește singurătatea acesteia.

Mi-a amintit, inevitabil, de „Rosemary’s Baby”, unul dintre filmele fundamentale ale genului, în care maternitatea, paranoia și lipsa de control asupra propriului corp sunt transformate într-un coșmar.

Diferența este că „Rosemary’s Baby” reușea să transforme această vulnerabilitate într-o tensiune psihologică aproape insuportabilă. „Nightborn” are idei asemănătoare, dar nu le exploatează întotdeauna cu aceeași subtilitate.

Și aici apare una dintre principalele mele probleme cu filmul. Metafora este interesantă, însă devine destul de evidentă și, la un moment dat, repetitivă. Am înțeles relativ repede mesajul, iar apoi am avut impresia că scenariul insistă asupra acelorași idei, fără să adauge suficientă profunzime.

Seidi Haarla și Rupert Grint joacă foarte bine, dar scenariul nu îi ajută întotdeauna

Dacă există un capitol la care nu am prea multe de reproșat, acela este interpretarea actorilor principali.

Seidi Haarla este foarte convingătoare în rolul Saga. Actrița finlandeză, cunoscută și pentru „Compartment No. 6”, construiește un personaj fragil, epuizat și tot mai izolat. Mi-a plăcut că nu încearcă să facă protagonista simpatică în permanență. Saga poate fi dificilă, poate avea reacții greu de înțeles, iar uneori comportamentul ei devine de-a dreptul tulburător.

Tocmai această lipsă de idealizare face interpretarea credibilă. Haarla transmite foarte bine sentimentul că personajul său se află într-o luptă continuă, atât cu ceea ce se întâmplă în jur, cât și cu propriul corp. Nu întâmplător, actrița a fost recompensată cu premiul pentru interpretare la Fantasia International Film Festival 2026.

Rupert Grint este, la rândul lui, o alegere inspirată pentru Jon. După ce l-am urmărit ani întregi în rolul lui Ron Weasley, îmi place să îl descopăr în producții mai întunecate. De altfel, nu este prima lui întâlnire cu genul horror, actorul apărând și în „Knock at the Cabin”, regizat de M. Night Shyamalan.

În „Nightborn”, Grint interpretează un bărbat care încearcă să păstreze aparența unei familii normale, dar care pare incapabil să înțeleagă dimensiunea suferinței soției sale. Există ceva frustrant în pasivitatea lui Jon, însă tocmai această caracteristică îl face interesant.

Cei doi actori au o chimie bună și reușesc să transmită tensiunea unei relații afectate de apariția unui copil și de toate schimbările care vin odată cu acesta.

Din distribuție mai fac parte Pamela Tola, în rolul lui Taru, Pirkko Saisio, care o interpretează pe mama protagonistei, Rebecca Lacey, în rolul mamei lui Jon, și John Thomson, care îl joacă pe tatăl acestuia.

Din păcate, personajele secundare nu sunt suficient dezvoltate. Unele par introduse mai degrabă pentru a sublinia izolarea protagonistei decât pentru a contribui cu adevărat la evoluția poveștii. Mi-ar fi plăcut ca relațiile familiale să fie explorate mai atent, pentru că acolo exista potențial pentru un conflict psihologic mult mai puternic.

De ce „Nightborn” nu funcționează atât de bine pe cât ar putea

Principala problemă pe care am avut-o cu „Nightborn” este ritmul. Filmul durează aproximativ 92 de minute, ceea ce nu este mult, însă există secvențe în care am simțit că povestea stagnează. Atmosfera apăsătoare este bine construită, dar nu poate susține singură întreaga experiență.

Bergholm pare atât de preocupată să creeze imagini bizare și tulburătoare, încât uită uneori să dezvolte suficient tensiunea dramatică. Avem scene șocante, transformări corporale și momente de disconfort, dar acestea nu se traduc întotdeauna în frică autentică.

Personal, prefer un horror care reușește să mă neliniștească psihologic, să îmi intre în minte și să rămână acolo mult după genericul de final. „Nightborn” are câteva momente în care se apropie de acest efect, însă nu reușește să îl mențină.

O altă problemă este felul în care filmul gestionează misterul din jurul copilului. La început, incertitudinea funcționează excelent. Nu știi exact cât din ceea ce vezi este real și cât reprezintă percepția protagonistei.

Pe măsură ce povestea avansează, însă, am avut impresia că unele dintre alegerile regizorale slăbesc tocmai această ambiguitate. Cu cât filmul insistă mai mult asupra componentei monstruoase, cu atât dimensiunea psihologică pierde din forță. Iar creatura mi s-a părut mai eficientă atunci când era sugerată decât atunci când devenea prea vizibilă.

Mai mult, filmul oscilează între horror psihologic, dramă despre maternitate, folclor nordic și umor negru. În principiu, această combinație poate funcționa foarte bine. Aici, însă, am simțit că tonalitatea nu este întotdeauna echilibrată. Unele momente aproape absurde reduc tensiunea acumulată anterior, fără să ofere neapărat ceva în schimb.

Mi-ar fi plăcut și mai multă subtilitate în felul în care este abordată depresia postpartum. Tema este suficient de puternică pentru a nu avea nevoie permanent de imagini explicite și de simboluri evidente. Uneori, am avut senzația că filmul îmi repetă același mesaj, deși îl înțelesesem deja.

Iar finalul, fără să dezvălui ce se întâmplă, nu mi-a oferit satisfacția emoțională pe care o așteptam. Nu am nevoie ca un horror să explice totul sau să aibă o încheiere convențională. Dimpotrivă, îmi plac finalurile ambigue. Dar îmi doresc ca ele să lase în urmă o întrebare puternică, o senzație de neliniște sau măcar o emoție care să persiste.

În cazul acesta, am rămas mai degrabă cu aprecierea pentru execuția vizuală decât cu impactul poveștii.

Verdict: un horror nordic interesant, cu imagini superbe, dar care nu m-a convins pe deplin

„Nightborn” este un film care merită apreciat pentru curajul de a aborda o temă încă insuficient discutată și pentru faptul că refuză să idealizeze maternitatea. Hanna Bergholm are o viziune regizorală distinctă, știe să construiască imagini memorabile și demonstrează că poate transforma experiențe profund umane în povești horror neobișnuite.

Mi-a plăcut atmosfera, mi-a plăcut imaginea și am apreciat interpretările lui Seidi Haarla și Rupert Grint. De asemenea, ideea de a transforma depresia postpartum și anxietățile materne într-un coșmar cu influențe folclorice mi se pare foarte bună.

Problema este că o idee bună nu garantează automat și un film extraordinar.

Pentru mine, „Nightborn” a funcționat mai bine la nivel vizual și conceptual decât emoțional. Am admirat anumite scene, am înțeles simbolurile și am apreciat intenția din spatele poveștii, dar nu am simțit acea conexiune care face diferența dintre un horror bun și unul cu adevărat memorabil.

Poate că filmul va avea un impact mult mai puternic asupra persoanelor care au trecut prin experiența maternității și se pot regăsi în temerile protagonistei. Este o perspectivă pe care o pot înțelege și respecta, chiar dacă, pentru mine, experiența cinematografică a rămas oarecum distantă.

Nu regret că l-am văzut și nici nu consider că este o pierdere de timp. Este un horror diferit de producțiile comerciale obișnuite, cu personalitate și cu suficiente calități pentru a merita atenție. Dar, sincer, mă așteptam la ceva mai mult.

Nota mea: 7/10. Un film bun din punct de vedere vizual, cu o atmosferă reușită și doi actori principali foarte convingători, dar căruia îi lipsește acel ceva care să îl transforme într-o experiență cu adevărat tulburătoare.