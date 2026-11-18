Ce se întâmplă atunci când o poveste de dragoste se transformă într-un coșmar supranatural? Warner Bros. Pictures a lansat un nou trailer pentru „Remain” („Rămâi”), thrillerul romantic rezultat din colaborarea dintre regizorul M. Night Shyamalan și scriitorul Nicholas Sparks, cu Jake Gyllenhaal și Phoebe Dynevor în rolurile principale.

Potrivit The A.V. Club, noile imagini dezvăluie mult mai multe elemente horror decât primul teaser, lansat în septembrie. Povestea unei întâlniri romantice neașteptate capătă proporțiile unui mister supranatural, în care granița dintre lumea celor vii și cea a morților devine tot mai greu de identificat.

Jake Gyllenhaal, implicat într-o poveste de dragoste care sfidează legile realității

Jake Gyllenhaal îl interpretează pe Tate Gordon, un arhitect din New York care traversează o perioadă dificilă după moartea surorii sale și un diagnostic de depresie. Acesta ajunge într-o mică localitate de coastă din Cape Cod, unde speră să își reconstruiască viața.

Planurile sale sunt date peste cap atunci când descoperă o tânără necunoscută în bucătăria locuinței pe care a închiriat-o. Femeia, pe nume Wren, susține că locuiește acolo, însă dispare misterios atunci când arhitectul încearcă să lămurească situația.

Wren este interpretată de Phoebe Dynevor, actrița devenită celebră datorită serialului „Bridgerton”.

În ciuda întâmplărilor inexplicabile, Tate dezvoltă sentimente pentru misterioasa femeie. Noul trailer sugerează însă că aceasta ar putea ascunde un secret terifiant, imaginile romantice fiind înlocuite treptat de secvențe desprinse parcă dintr-un film horror.

Din distribuție mai fac parte Ashley Walters, Julie Hagerty, Jay O. Sanders și Tracy Ifeachor. Inclusiv M. Night Shyamalan apare în propriul film, interpretând un personaj pe nume Nash.

Creatorul filmului „The Sixth Sense” face echipă cu autorul romanului „The Notebook”

Așa cum Playtech a relatat încă din luna septembrie, „Remain” reprezintă una dintre cele mai neobișnuite colaborări cinematografice ale ultimilor ani.

M. Night Shyamalan și Nicholas Sparks au stiluri artistice aparent incompatibile. Primul este cunoscut pentru thrillere psihologice, povești supranaturale și finaluri neașteptate, în timp ce al doilea și-a construit cariera în jurul unor povești de dragoste emoționante.

Cei doi au dezvoltat împreună povestea originală, lucrând ulterior separat la transpunerea acesteia în literatură și cinematografie. Romanul lui Nicholas Sparks a fost lansat pe 14 octombrie 2025, în timp ce Shyamalan s-a ocupat de scenariul și regia filmului.

Pentru cineast, „Remain” marchează o revenire la universul supranatural explorat în producții precum „The Sixth Sense”, după ce, în 2024, acesta a abordat un alt tip de suspans în thrillerul „Trap”, cu Josh Hartnett în rolul principal.

Coloana sonoră a noului film este semnată de James Newton Howard, un colaborator de cursă lungă al regizorului.

Când intră „Remain” în cinematografele din România

Programat inițial pentru luna octombrie 2026, filmul a fost amânat de Warner Bros. Pictures pentru începutul anului viitor.

„Remain” va avea premiera în cinematografele din România pe 5 februarie 2027, potrivit calendarului publicat de Cinemagia, cu puțin peste o săptămână înainte de Valentine’s Day.

Alegerea perioadei de lansare este interesantă, având în vedere că producția se adresează atât iubitorilor de filme romantice, cât și fanilor genului horror.

Rămâne de văzut dacă Shyamalan va reuși să împace cele două categorii de spectatori și dacă va pregăti o nouă răsturnare spectaculoasă de situație, așa cum și-a obișnuit publicul de-a lungul carierei.

Cert este că noul trailer lasă suficiente întrebări fără răspuns, inclusiv cea mai importantă dintre ele: de cine sau, mai bine zis, de ce anume s-a îndrăgostit personajul interpretat de Jake Gyllenhaal?