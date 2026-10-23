Ce faci în București în weekendul 30 octombrie – 1 noiembrie 2026. Festivaluri de Halloween, concerte, spectacole și târguri pentru toate gusturile

Potrivit programelor publicate de Primăria Sectorului 6, organizatorii Festivalului SoNoRo și principalele săli de spectacole, weekendul se anunță unul dintre cele mai animate ale toamnei. După numeroasele concerte și festivaluri organizate în București în luna octombrie, orașul încheie luna cu evenimente importante, multe dintre ele programate pe parcursul tuturor celor trei zile.

Festivaluri de Halloween și evenimente pentru întreaga familie

Principalul eveniment al weekendului este West Side Hallo Fest 2026, organizat între 30 octombrie și 1 noiembrie, la baza digului Lacului Morii, în Sectorul 6. Ajuns la cea de-a patra ediție, festivalul are anul acesta tema „ORIGINI – Înainte de povești” și pune în prim-plan miturile și legendele românești. Vizitatorii vor descoperi peste zece instalații tematice, printre care Poiana Ielelor, Cerbul Fermecat, Muma Pădurii și o pădure fantastică de aproximativ 50 de metri. Programul include concerte susținute de Andra, Vama, Zdob și Zdub, Lupii lui Calancea și alți artiști, dar și spectacole, ateliere creative, acrobații și zone gastronomice.

Festivalul se desfășoară între orele 10:00 și 22:00, iar intrarea este gratuită vineri, 30 octombrie. Pentru sâmbătă și duminică, biletul costă 60 de lei pe zi, în timp ce abonamentul pentru ambele zile este 100 de lei. Copiii de până la 14 ani inclusiv beneficiază de acces gratuit, însoțiți de un adult. Mai multe informații despre prețurile biletelor la West Side Hallo Fest 2026 sunt disponibile pe Playtech.ro.

Tot în weekend, familiile cu copii pot alege spectacolul „Aladin și lampa jucăușă”, programat sâmbătă, 31 octombrie, de la ora 11:00, la Sala Dalles. În aceeași zi, Opera Comică pentru Copii organizează atelierul „Bubu Buhuhu”, de la ora 16:30, în spațiul UnderGrant. Pentru cei care preferă distracția de Halloween într-un cadru mai restrâns, în Capitală sunt anunțate și petreceri tematice dedicate celor mici.

Concerte, musicaluri și spectacole de teatru în București

Weekendul aduce și debutul Festivalului SoNoRo 2026, desfășurat anul acesta sub tema „Melodia infinită”. Concertul de deschidere, „Lord of the Strings”, are loc vineri, 30 octombrie, de la ora 19:00, în Sufrageria Regală a Muzeului Național de Artă al României. Sâmbătă, 31 octombrie, de la aceeași oră, Palatul Bragadiru găzduiește concertul „Colours: Jazz in Motion”. Duminică, 1 noiembrie, sunt programate alte trei evenimente: „Luceafărul de dimineață”, la ora 11:00, la Tinerimea Română, „Fugarul”, la ora 16:00, la ARCUB – Hanul Gabroveni, și „Față în față”, de la ora 21:00, la Club Control.

Iubitorii muzicii live au și alte opțiuni. Vineri, 30 octombrie, trupa olandeză Son Mieux concertează în premieră la Hard Rock Cafe, de la ora 21:00, cu un repertoriu care combină pop, disco, soul și funk. Sâmbătă, 31 octombrie, Quantic găzduiește evenimentul „Carnalval SPP 5.0”, dedicat Halloween-ului. Duminică, 1 noiembrie, formația italiană Pink Floyd History revine la Quantic cu proiectul „Animal Farm”, în timp ce Compact Paul Ciuci susține un concert la Hard Rock Cafe, de la ora 21:00.

Pentru iubitorii spectacolelor de teatru, Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” propune celebrul musical „My Fair Lady”, vineri, 30 octombrie, de la ora 19:00, și sâmbătă, 31 octombrie, de la ora 18:00. Duminică, 1 noiembrie, de la ora 18:00, pe aceeași scenă este programată opereta „Victoria și-al ei husar”. În plus, Teatrul Dramaturgilor Români prezintă „Anticlimax” vineri, de la ora 19:00, și „Odată am ucis o vrabie” sâmbătă, de la aceeași oră.

Târguri de antichități, gastronomie și expoziții la Romexpo

Pentru cei care preferă evenimentele desfășurate pe timpul zilei, complexul expozițional Romexpo găzduiește mai multe târguri importante. Între 29 octombrie și 1 noiembrie are loc Antique Market IV, un eveniment dedicat pasionaților de obiecte vechi, artă și colecții. În Pavilionul C2 vor fi expuse piese de mobilier de epocă, bijuterii, ceasuri, porțelanuri, tablouri, icoane, discuri de vinil și cărți rare. Târgul oferă ocazia de a descoperi obiecte cu istorie și de a intra în contact cu anticari și colecționari din întreaga țară.

Tot la Romexpo se desfășoară, până duminică, 1 noiembrie, târgurile INDAGRA 2026 și INDAGRA FOOD 2026, începute pe 28 octombrie. Primul este dedicat agriculturii, tehnologiilor și echipamentelor din domeniu, în timp ce al doilea se concentrează pe industria alimentară și gastronomie. La INDAGRA FOOD, publicul poate urmări demonstrații culinare, competiții și prezentări ale profesioniștilor, inclusiv Campionatul Internațional de Pizza, organizat în Pavilionul B2.

Astfel, weekendul 30 octombrie – 1 noiembrie 2026 oferă alternative atât pentru cei care vor să sărbătorească Halloween-ul, cât și pentru cei interesați de muzică, teatru, gastronomie sau experiențe culturale. Pentru alte idei, poate fi consultat și ghidul Playtech al evenimentelor de Halloween din București, publicat anul trecut. Programul și disponibilitatea biletelor pot suferi modificări, astfel că informațiile finale trebuie verificate pe paginile organizatorilor.