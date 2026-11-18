Planul prin care Bucureștiul vrea să reducă poluarea în trei ani. Ce se întâmplă cu mașinile vechi și casele fără gaze
Bucureștiul pregătește un amplu program de reducere a poluării aerului, care ar putea aduce schimbări importante atât pentru proprietarii locuințelor încălzite cu lemne sau cărbune, cât și pentru șoferii care circulă cu autoturisme vechi. Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a discutat cu ministrul Mediului, Natalia Intotero, despre finanțarea unor investiții care să permită branșarea la gaze a aproximativ 20.000 de locuințe, în timp ce municipalitatea propune restricționarea treptată a accesului mașinilor poluante în centrul orașului. Măsurile fac parte din eforturile de îmbunătățire a calității aerului, într-un oraș în care poluarea afectează sănătatea locuitorilor și a atras atenția instituțiilor europene.
De ce riscă România sancțiuni europene din cauza aerului din București
Problema poluării Capitalei nu se limitează la disconfortul provocat de praf sau mirosuri neplăcute, deoarece expunerea îndelungată la particule fine și alți poluanți poate contribui la apariția unor afecțiuni respiratorii și cardiovasculare.
Primăria Bucureștiului a susținut că, pentru anumiți indicatori, poluarea a atins valori de până la patru ori peste limitele admise, fără să precizeze în comunicarea respectivă indicatorul analizat și intervalul de măsurare.
România se confruntă și cu o procedură europeană privind calitatea aerului, motiv pentru care autoritățile încearcă să demonstreze că adoptă măsuri concrete.
„Am semnat o scrisoare comună consistentă, adresată doamnei Jessika Roswall, comisar european pentru mediu, prin care ne-am angajat să punem în aplicare măsurile de reducere a surselor de poluare a aerului din Bucureşti”, a anunțat Ciprian Ciucu.
Primarul a explicat că acest angajament urmărește și limitarea consecințelor financiare ale procedurii de infringement, după ce România a fost trimisă de Comisia Europeană în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.
Aproximativ 20.000 de locuințe ar putea fi branșate la gaze
Una dintre măsurile discutate de primarul Capitalei cu ministrul Mediului vizează eliminarea treptată a încălzirii cu combustibili solizi, utilizată încă în numeroase gospodării din București.
„Am discutat despre măsuri concrete şi despre un program guvernamental de finanţare prin care să eliminăm arderea combustibililor solizi (în sobele în care oamenii ard iarna tot ce le pică în mână) şi să dezvoltăm un program de branşare la gaze, dedicat zonelor din Bucureşti care nici până astăzi nu au fost branşate”, a transmis Ciprian Ciucu.
Edilul a precizat că municipalitatea intenționează să pregătească un program de investiții la care proprietarii să se poată înscrie voluntar.
„Ne propunem ca, în aproximativ trei ani, întregul oraş să fie branşat la gaze. În acest moment, avem aproximativ 20.000 de locuinţe nebranşate, care se încălzesc cu combustibili solizi”, a afirmat primarul.
În documentele prezentate anterior de municipalitate, programul „AER 2030 ACASĂ” viza modernizarea încălzirii pentru aproximativ 15.000 de case, din aproape 18.600 analizate.
Diferența dintre aceste cifre și cele 20.000 de locuințe menționate acum ar urma să fie clarificată odată cu stabilirea condițiilor de finanțare și a beneficiarilor.
Ce mașini ar putea avea acces restricționat în București din 2027
În paralel cu investițiile în încălzirea locuințelor, Primăria propune introducerea unor zone cu emisii reduse, în care circulația autovehiculelor vechi să fie limitată treptat. Potrivit variantei prezentate în cadrul consultării publice, începând cu 1 noiembrie 2027 ar putea fi restricționat accesul mașinilor Non-Euro și Euro 1 în zona centrală a Capitalei.
Până în 2030, restricțiile ar urma să fie extinse și asupra unor vehicule încadrate în normele Euro 2, Euro 3, Euro 4 și Euro 5, însă calendarul exact, eventualele excepții și limitele geografice trebuie stabilite prin reglementările finale.
Municipalitatea estimează că, dintre cele aproximativ 2,8 milioane de autovehicule înregistrate în București și Ilfov, în jur de 1,3 milioane sunt vechi și poluante. Desigur, deocamdată, restricțiile reprezintă propuneri, nu interdicții deja aplicabile.
Bucureștenii cer controale împotriva arderilor ilegale
Planurile Primăriei au provocat reacții împărțite, deoarece o parte dintre locuitori consideră că limitarea circulației mașinilor vechi nu va rezolva problema fără intervenții asupra celorlalte surse de poluare.
„Opriți arderile ilegale de gunoaie din localitățile limitrofe Bucureștiului. Același nivel ridicat de poluare se înregistrează și noaptea, atunci când nu există aproape nicio mașină pe stradă”, a comentat un utilizator pe pagina municipalității.
Alți bucureșteni solicită investiții în transportul public și reducerea blocajelor rutiere.
„Dezvoltați infrastructura, creați rute alternative, semafoare sincronizate și inteligente. Terminați lucrările de pe bulevarde, care determină întârzieri imense în trafic și, implicit, mai multă poluare”, a transmis un alt locuitor.
Planurile municipalității includ și achiziția de vehicule electrice pentru transportul public, extinderea benzilor dedicate autobuzelor, amenajarea infrastructurii pentru biciclete și reabilitarea sistemului de termoficare.
Când ar putea fi adoptate noile măsuri
Planul Integrat de Calitate a Aerului (PICA) și Planul de Menținere a Calității Aerului (PMCA), pentru perioada 2026–2030, se află în etapa consultării publice.
Cetățenii pot transmite observații la adresa plancalitateaer@pmb.ro până pe 22 noiembrie pentru PMCA și până pe 12 decembrie pentru PICA, urmând ca documentele să fie supuse ulterior aprobării Consiliului General.
Ciprian Ciucu a anunțat și discuții privind normele de aplicare a Legii nr. 155/2023 referitoare la mobilitatea urbană durabilă, necesare pentru implementarea unor măsuri de transport.
„Trebuie să facem ceea ce este corect pentru noi înşine, pentru copiii şi concitadinii noştri, nu pentru că ne-o cer reglementările!”, a subliniat primarul Capitalei.
Prin urmare, reducerea poluării ar urma să combine investițiile în încălzirea locuințelor cu măsuri pentru transport și mobilitate, însă eficiența acestora va depinde de finanțare, aplicarea efectivă a regulilor și controlul tuturor surselor importante de emisii.