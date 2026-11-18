Primăria Bucureștiului a susținut că, pentru anumiți indicatori, poluarea a atins valori de până la patru ori peste limitele admise, fără să precizeze în comunicarea respectivă indicatorul analizat și intervalul de măsurare.

România se confruntă și cu o procedură europeană privind calitatea aerului, motiv pentru care autoritățile încearcă să demonstreze că adoptă măsuri concrete.

„Am semnat o scrisoare comună consistentă, adresată doamnei Jessika Roswall, comisar european pentru mediu, prin care ne-am angajat să punem în aplicare măsurile de reducere a surselor de poluare a aerului din Bucureşti”, a anunțat Ciprian Ciucu.

Primarul a explicat că acest angajament urmărește și limitarea consecințelor financiare ale procedurii de infringement, după ce România a fost trimisă de Comisia Europeană în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Aproximativ 20.000 de locuințe ar putea fi branșate la gaze

Una dintre măsurile discutate de primarul Capitalei cu ministrul Mediului vizează eliminarea treptată a încălzirii cu combustibili solizi, utilizată încă în numeroase gospodării din București.

„Am discutat despre măsuri concrete şi despre un program guvernamental de finanţare prin care să eliminăm arderea combustibililor solizi (în sobele în care oamenii ard iarna tot ce le pică în mână) şi să dezvoltăm un program de branşare la gaze, dedicat zonelor din Bucureşti care nici până astăzi nu au fost branşate”, a transmis Ciprian Ciucu.

Edilul a precizat că municipalitatea intenționează să pregătească un program de investiții la care proprietarii să se poată înscrie voluntar.

„Ne propunem ca, în aproximativ trei ani, întregul oraş să fie branşat la gaze. În acest moment, avem aproximativ 20.000 de locuinţe nebranşate, care se încălzesc cu combustibili solizi”, a afirmat primarul.

În documentele prezentate anterior de municipalitate, programul „AER 2030 ACASĂ” viza modernizarea încălzirii pentru aproximativ 15.000 de case, din aproape 18.600 analizate.

Diferența dintre aceste cifre și cele 20.000 de locuințe menționate acum ar urma să fie clarificată odată cu stabilirea condițiilor de finanțare și a beneficiarilor.