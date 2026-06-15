Ce faci în București în weekendul 19–21 iunie 2026. Festivaluri, concerte, design, folclor și plimbări urbane

Festivaluri mari și concerte pentru început de vară

Cel mai sonor eveniment al weekendului este Balkan Beats Bucharest 2026, programat între 19 și 21 iunie la Romexpo. Festivalul promite trei zile de muzică balcanică, cu artiști precum Tea Tairović, Preslava, Elli Kokkinou, Jala Brat & Buba Corelli, Barbara Bobak, Nucci, MIRA, GYA și David Ciente. Este o variantă potrivită pentru cei care vor un weekend intens, cu muzică de petrecere, energie mare și atmosferă de festival urban.

Pentru o seară complet diferită, sâmbătă, 20 iunie, Mari Froes ajunge la Fratelli Studio 1. Artista braziliană este cunoscută pentru amestecul de MPB, bossa nova, samba și pop-jazz modern, iar concertul de la București este anunțat în formulă full-band. Evenimentul are acces de la 20:30 și începe la 21:30, ceea ce îl face una dintre cele mai bune opțiuni pentru o ieșire muzicală de sâmbătă seara.

Dacă preferi spectacolele de scenă, Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” are în program „Țara surâsului” pe 19 iunie, de la ora 19:00, iar musicalul „Romeo și Julieta” este programat pe 20 și 21 iunie, de la ora 18:00. În aceeași perioadă, Teatrul Roșu propune comedii precum „Am comis-o…” și „Terapie în 3”, variante mai accesibile pentru un public care caută divertisment de weekend fără format de festival.

Cultură urbană, tradiții și experiențe în aer liber

Pe 20 și 21 iunie, Grădina Botanică „Dimitrie Brândză” găzduiește Festivalul Namaste India, ajuns la ediția a XVII-a. Evenimentul aduce în București dansuri, yoga, ateliere, gastronomie, artă, spiritualitate și elemente de cultură indiană, într-un cadru potrivit pentru o ieșire de zi. Programul anunțat este 09:00–20:00, cu ultima intrare la 19:30, iar biletul include și accesul în Grădina Botanică.

Tot pe 20 și 21 iunie are loc Festivalul Internațional de Folclor „Muzici și Tradiții în București”, ediția a 16-a, organizat în Campusul USAMV București, pe Bulevardul Mărăști 59. Evenimentul este gândit ca o întâlnire între muzică, dans și artă populară, aducând tradiția într-un spațiu urban, într-o formulă potrivită atât pentru familii, cât și pentru cei care vor să vadă un alt tip de București de weekend.

Pentru plimbări fără bilet și fără program fix, „Străzi Deschise – București” rămâne una dintre opțiunile cele mai comode. Ediția 2026 se desfășoară între 25 aprilie și 11 octombrie, cu Calea Victoriei pietonală și cu extindere pe strada Ion Brezoianu. După pauza anunțată pentru weekendul 13–14 iunie, proiectul revine în weekendul 20–21 iunie, așa că zona centrală poate deveni din nou un traseu bun pentru plimbare, fotografii, terase și evenimente spontane.

Expoziții și variante mai liniștite pentru duminică

Dacă vrei un weekend mai așezat, Bucharest Design Festival 2026 se încheie chiar pe 21 iunie. Festivalul are loc între 20 mai și 21 iunie și reunește expoziții, instalații, intervenții urbane și evenimente dedicate designului, arhitecturii și artelor vizuale, în peste 100 de spații din oraș. Ultimul weekend este, practic, ultima șansă de a vedea proiectele incluse în programul acestei ediții.