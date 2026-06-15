Ce faci în București în weekendul 19–21 iunie 2026. Festivaluri, concerte, design, folclor și plimbări urbane
Weekendul 19–21 iunie 2026 vine cu una dintre cele mai aglomerate agende de început de vară din București. Capitala are evenimente pentru aproape toate gusturile: festivaluri mari, concerte internaționale, experiențe culturale în aer liber, expoziții de design, spectacole de operetă și variante mai relaxate pentru cei care vor doar să iasă la plimbare prin oraș.
Este genul de weekend în care poți începe seara de vineri la Romexpo, o poți continua sâmbătă cu muzică braziliană sau cu un festival indian la Grădina Botanică, iar duminică poți alege între design, folclor, expoziții sau o plimbare pe Calea Victoriei, dacă vrei ceva mai lejer și mai urban.
Festivaluri mari și concerte pentru început de vară
Cel mai sonor eveniment al weekendului este Balkan Beats Bucharest 2026, programat între 19 și 21 iunie la Romexpo. Festivalul promite trei zile de muzică balcanică, cu artiști precum Tea Tairović, Preslava, Elli Kokkinou, Jala Brat & Buba Corelli, Barbara Bobak, Nucci, MIRA, GYA și David Ciente. Este o variantă potrivită pentru cei care vor un weekend intens, cu muzică de petrecere, energie mare și atmosferă de festival urban.
Pentru o seară complet diferită, sâmbătă, 20 iunie, Mari Froes ajunge la Fratelli Studio 1. Artista braziliană este cunoscută pentru amestecul de MPB, bossa nova, samba și pop-jazz modern, iar concertul de la București este anunțat în formulă full-band. Evenimentul are acces de la 20:30 și începe la 21:30, ceea ce îl face una dintre cele mai bune opțiuni pentru o ieșire muzicală de sâmbătă seara.
Dacă preferi spectacolele de scenă, Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” are în program „Țara surâsului” pe 19 iunie, de la ora 19:00, iar musicalul „Romeo și Julieta” este programat pe 20 și 21 iunie, de la ora 18:00. În aceeași perioadă, Teatrul Roșu propune comedii precum „Am comis-o…” și „Terapie în 3”, variante mai accesibile pentru un public care caută divertisment de weekend fără format de festival.
Cultură urbană, tradiții și experiențe în aer liber
Pe 20 și 21 iunie, Grădina Botanică „Dimitrie Brândză” găzduiește Festivalul Namaste India, ajuns la ediția a XVII-a. Evenimentul aduce în București dansuri, yoga, ateliere, gastronomie, artă, spiritualitate și elemente de cultură indiană, într-un cadru potrivit pentru o ieșire de zi. Programul anunțat este 09:00–20:00, cu ultima intrare la 19:30, iar biletul include și accesul în Grădina Botanică.
Tot pe 20 și 21 iunie are loc Festivalul Internațional de Folclor „Muzici și Tradiții în București”, ediția a 16-a, organizat în Campusul USAMV București, pe Bulevardul Mărăști 59. Evenimentul este gândit ca o întâlnire între muzică, dans și artă populară, aducând tradiția într-un spațiu urban, într-o formulă potrivită atât pentru familii, cât și pentru cei care vor să vadă un alt tip de București de weekend.
Pentru plimbări fără bilet și fără program fix, „Străzi Deschise – București” rămâne una dintre opțiunile cele mai comode. Ediția 2026 se desfășoară între 25 aprilie și 11 octombrie, cu Calea Victoriei pietonală și cu extindere pe strada Ion Brezoianu. După pauza anunțată pentru weekendul 13–14 iunie, proiectul revine în weekendul 20–21 iunie, așa că zona centrală poate deveni din nou un traseu bun pentru plimbare, fotografii, terase și evenimente spontane.
Expoziții și variante mai liniștite pentru duminică
Dacă vrei un weekend mai așezat, Bucharest Design Festival 2026 se încheie chiar pe 21 iunie. Festivalul are loc între 20 mai și 21 iunie și reunește expoziții, instalații, intervenții urbane și evenimente dedicate designului, arhitecturii și artelor vizuale, în peste 100 de spații din oraș. Ultimul weekend este, practic, ultima șansă de a vedea proiectele incluse în programul acestei ediții.
O altă variantă bună pentru duminică este Art Safari New Museum, ediția 18, deschisă în Amzei 13 până pe 19 iulie 2026. Programul este joi–duminică, între 11:00 și 20:00, iar expozițiile includ teme și nume precum Nicolae Vermont, Eminescu și Felix Aftene, alături de instalații contemporane. Este o alegere inspirată dacă vrei o ieșire culturală fără agitația unui festival de seară.
Weekendul 19–21 iunie 2026 arată, în concluzie, ca o mini-vacanță urbană în București. Ai concerte mari, festivaluri culturale, muzică balcanică, atmosferă indiană, folclor, design, expoziții și plimbări pe străzi pietonale. Cel mai bine este să-ți alegi din timp traseul: vineri pentru festival, sâmbătă pentru evenimente în aer liber, iar duminică pentru expoziții sau o plimbare relaxată prin centru.