Fujifilm lansează Instax Pal 2, camera digitală care vrea să te facă să lași telefonul din mână
Fujifilm lansează Instax Pal 2, o cameră digitală compactă care încearcă să transforme fotografierea într-o experiență mai tactilă și mai distractivă. Modelul renunță la ideea unei camere instant clasice cu imprimantă integrată și pune accentul pe controale fizice, filtre de culoare și transferul rapid al fotografiilor către smartphone.
Instax Pal 2 este urmașa primei Instax Pal, lansată de Fujifilm ca o cameră foarte mică în care senzorul și partea de imprimare erau separate. Noul model este ceva mai mare și adoptă o formă orizontală, apropiată ca abordare de camerele digitale de mici dimensiuni care au revenit în atenție datorită aspectului retro și experienței diferite față de fotografierea cu telefonul.
O cameră mică, dar cu mai multe controale fizice
Instax Pal 2 are dimensiuni de 37 x 42 x 92 mm și folosește un senzor CMOS de 1/3,06 inch. Camera poate realiza fotografii la 10 MP sau 1 MP și are o deschidere f/2.2, bliț LED, focalizare automată și balans de alb automat.
Pe hârtie, un smartphone modern poate produce imagini mai detaliate. Fujifilm nu încearcă însă să concureze direct cu telefoanele pe partea de calitate fotografică. Instax Pal 2 se adresează celor interesați de experiența oferită de camerele digitale compacte și de aspectul mai spontan al fotografiilor realizate cu astfel de dispozitive.
Camera are atât un vizor optic în partea din spate, cât și un vizor digital poziționat în partea de sus. Acestea pot fi folosite pentru încadrarea fotografiilor și pentru navigarea prin meniurile dispozitivului.
Instax Pal 2 include și câteva funcții dedicate fotografierii creative. Printre acestea se numără un temporizator digital și un mod de captură care creează o animație asemănătoare unui flipbook.
Filtrele și efectele pot fi schimbate direct de pe cameră
Una dintre caracteristicile prin care Instax Pal 2 încearcă să se diferențieze este modul în care sunt controlate filtrele și efectele. Camera are un cadran care permite trecerea între filtrele și efectele descărcate pe dispozitiv.
Un levier este folosit pentru selectarea unor cadre care corespund diferitelor tipuri de filme Instax produse de Fujifilm. Astfel, fotografia poate fi pregătită direct de pe cameră, înainte de apăsarea butonului declanșator.
După realizarea fotografiilor, acestea pot fi transferate pe smartphone pentru editare. Instax Pal 2 are un port USB-C integrat pentru transfer direct, dar poate trimite imaginile și wireless, prin Bluetooth.
Camera poate fi conectată inclusiv la o imprimantă Instax Link, astfel încât fotografiile digitale să poată fi transformate ulterior în printuri fizice. În acest fel, Instax Pal 2 păstrează o legătură cu ecosistemul Instax, fără să includă imprimanta în corpul camerei.
Instax Pal 2 renunță la dimensiunea de breloc
Comparativ cu prima Instax Pal, noul model este mai mare. Dimensiunile sale nu îl fac la fel de ușor de purtat pe un breloc, însă Fujifilm a ales o formă care pune mai mult accent pe modul în care camera este ținută și folosită.
Ideea este similară cu cea din spatele unor camere digitale foarte mici care au devenit populare datorită experienței de fotografiere. În loc să ofere toate funcțiile și calitatea unei camere de smartphone, astfel de dispozitive pun accent pe spontaneitate și pe interacțiunea fizică cu aparatul.
În cazul Instax Pal 2, utilizatorul poate regla cadranul, poate schimba cadrul cu ajutorul levierului și poate folosi butonul fizic pentru declanșare. Aceste elemente sunt menite să ofere o experiență diferită de cea în care fotografia este realizată exclusiv prin atingerea ecranului unui telefon.
Unul dintre punctele slabe observate într-o recenzie video realizată de PetaPixel este viteza interfeței. Meniurile și comenzile camerei pot răspunde lent, ceea ce poate deveni deranjant într-un dispozitiv care pune atât de mult accent pe experiența de fotografiere.
Fujifilm Instax Pal 2 costă 170 de dolari
Fujifilm Instax Pal 2 poate fi precomandată la un preț de 170 de dolari. Camera este disponibilă în două variante de finisaj: complet albă sau într-o combinație de argintiu și negru.
Noul model se adresează astfel unei categorii de cumpărători care nu caută neapărat cea mai performantă cameră foto într-un format compact. În schimb, Instax Pal 2 pune accent pe controalele fizice, filtrele digitale, transferul rapid al fotografiilor și posibilitatea de a le imprima ulterior printr-o imprimantă Instax Link.