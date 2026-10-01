Fujifilm lansează Instax Pal 2, camera digitală care vrea să te facă să lași telefonul din mână

O cameră mică, dar cu mai multe controale fizice

Instax Pal 2 are dimensiuni de 37 x 42 x 92 mm și folosește un senzor CMOS de 1/3,06 inch. Camera poate realiza fotografii la 10 MP sau 1 MP și are o deschidere f/2.2, bliț LED, focalizare automată și balans de alb automat.

Pe hârtie, un smartphone modern poate produce imagini mai detaliate. Fujifilm nu încearcă însă să concureze direct cu telefoanele pe partea de calitate fotografică. Instax Pal 2 se adresează celor interesați de experiența oferită de camerele digitale compacte și de aspectul mai spontan al fotografiilor realizate cu astfel de dispozitive.

Camera are atât un vizor optic în partea din spate, cât și un vizor digital poziționat în partea de sus. Acestea pot fi folosite pentru încadrarea fotografiilor și pentru navigarea prin meniurile dispozitivului.

Instax Pal 2 include și câteva funcții dedicate fotografierii creative. Printre acestea se numără un temporizator digital și un mod de captură care creează o animație asemănătoare unui flipbook.

Filtrele și efectele pot fi schimbate direct de pe cameră

Una dintre caracteristicile prin care Instax Pal 2 încearcă să se diferențieze este modul în care sunt controlate filtrele și efectele. Camera are un cadran care permite trecerea între filtrele și efectele descărcate pe dispozitiv.

Un levier este folosit pentru selectarea unor cadre care corespund diferitelor tipuri de filme Instax produse de Fujifilm. Astfel, fotografia poate fi pregătită direct de pe cameră, înainte de apăsarea butonului declanșator.

După realizarea fotografiilor, acestea pot fi transferate pe smartphone pentru editare. Instax Pal 2 are un port USB-C integrat pentru transfer direct, dar poate trimite imaginile și wireless, prin Bluetooth.