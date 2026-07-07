Funcții ascunse din Android pe care aproape nimeni nu le folosește. Îți fac telefonul mult mai practic

Istoricul notificărilor și blocarea aplicațiilor sunt două funcții pe care merită să le activezi

Ți s-a întâmplat vreodată să ștergi din greșeală o notificare importantă și să nu mai știi din ce aplicație provenea? Android oferă o soluție simplă prin funcția Notification History, introdusă începând cu Android 11, scrie How to Geek.

După activare, telefonul păstrează un jurnal al notificărilor primite în ultimele 24 de ore, astfel încât poți verifica rapid orice alertă pe care ai eliminat-o accidental. În funcție de producătorul telefonului, opțiunea poate fi găsită în Settings > Notifications, unde trebuie doar activată.

La fel de utilă este și funcția App Pinning, destinată celor care împrumută telefonul altor persoane. Dacă îi dai cuiva dispozitivul pentru a efectua un apel, a viziona un clip sau a face o fotografie, poți bloca afișarea într-o singură aplicație. Astfel, persoana respectivă nu va putea accesa galeria foto, mesajele sau alte aplicații fără deblocarea telefonului.

Funcția este apreciată și de părinți, care pot lăsa copiilor acces doar la jocul sau aplicația dorită, fără riscul de a modifica alte setări ale dispozitivului.

Butonul de pornire și notificările ascund mai multe trucuri decât ai crede

Puțini utilizatori știu că pictogramele din meniul Quick Settings oferă mai mult decât simple comutatoare pentru Wi-Fi sau Bluetooth.

Dacă apeși lung pe una dintre aceste pictograme, Android deschide direct meniul complet al funcției respective. De exemplu, în loc să activezi Bluetooth și apoi să intri manual în Setări pentru a conecta o pereche nouă de căști, poți ajunge instant în lista dispozitivelor disponibile printr-o apăsare prelungită.

O altă funcție extrem de practică este amânarea notificărilor. Dacă primești un mesaj sau un e-mail într-un moment nepotrivit, nu este nevoie să îl lași necitit sau să riști să îl uiți complet. Android permite „adormirea” notificării pentru 15 minute, 30 de minute, o oră sau chiar două ore, după care aceasta reapare automat.