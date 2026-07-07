Ce aplicații Samsung poți dezinstala fără probleme. Eliberezi spațiu și reduci procesele din fundal

Aceste aplicații Samsung nu sunt esențiale pentru funcționarea telefonului

Printre primele aplicații pe care mulți utilizatori aleg să le elimine se numără Bixby. Asistentul virtual dezvoltat de Samsung a pierdut din popularitate în ultimii ani, mai ales după integrarea serviciilor bazate pe inteligență artificială, precum Gemini. Dacă preferi soluția Google sau pur și simplu nu utilizezi un asistent vocal, poți dezinstala sau dezactiva Bixby fără consecințe asupra funcționării dispozitivului, scrie How to Geek.

La fel stau lucrurile și cu SmartThings, platforma Samsung destinată locuințelor inteligente. Aplicația este utilă doar dacă deții electrocasnice compatibile, becuri inteligente sau alte dispozitive conectate din ecosistemul SmartThings. În lipsa acestora, nu există niciun motiv să rămână instalată.

O altă aplicație opțională este Samsung Wallet. Serviciul permite efectuarea plăților contactless și stocarea cardurilor de fidelitate sau a cheilor digitale, însă dacă utilizezi Google Wallet sau nu faci plăți cu telefonul, aplicația poate fi eliminată fără probleme.

Și Samsung Health intră în aceeași categorie. Platforma este destinată monitorizării activității fizice, somnului, pașilor sau altor indicatori de sănătate. Devine cu adevărat utilă împreună cu dispozitive precum Galaxy Watch sau Galaxy Ring. În lipsa acestora, pentru mulți utilizatori aplicația rămâne nefolosită.

Galaxy Wearable, Samsung Flow și Smart Switch sunt utile doar în anumite situații

Galaxy Wearable este necesară exclusiv pentru administrarea accesoriilor Samsung, precum ceasurile inteligente, căștile Galaxy Buds sau inelele inteligente Galaxy Ring. Dacă folosești doar telefonul și nu ai alte dispozitive din ecosistemul companiei, aplicația nu este indispensabilă.

O situație similară întâlnim și în cazul Samsung Flow, soluția creată pentru conectarea telefonului cu un PC Windows sau cu o tabletă Samsung. Aplicația facilitează transferul fișierelor, sincronizarea notificărilor și preluarea apelurilor pe alte dispozitive. Dacă nu utilizezi aceste funcții, o poți elimina fără efecte asupra sistemului.

Mai puțin cunoscută este Secure Folder, funcția care creează un spațiu separat și securizat pentru aplicații și fișiere personale. De asemenea, permite utilizarea a două instanțe ale aceleiași aplicații, lucru util pentru cei care folosesc conturi multiple. Totuși, dacă nu ai nevoie de această zonă protejată, aplicația poate fi dezactivată fără să afecteze experiența obișnuită de utilizare.