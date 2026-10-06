Ce document prezinți la medic dacă ai noul buletin electronic. CNAS explică regula din octombrie

Ai buletin electronic? Nu arunca vechiul card de sănătate

Pentru pacient, cea mai importantă regulă este că actualul card de sănătate poate fi utilizat în continuare. Apariția CEI nu înseamnă că documentul vechi devine automat inutil.

Să luăm un exemplu simplu. O persoană și-a schimbat cartea de identitate în septembrie și a primit noua CEI, dar are în portofel și cardul de sănătate folosit până acum. Nu trebuie să îl arunce și nici să îl predea doar pentru că are noul buletin. În această etapă, furnizorul medical poate continua să lucreze cu actualul card, în timp ce unitățile care și-au adaptat sistemele pot utiliza și funcționalitățile CEI.

De altfel, actualizarea tehnică publicată de CNAS în septembrie permite interacțiunea cu ambele tipuri de carduri și păstrează funcțiile existente ale cardului național de sănătate.

De ce pot funcționa ambele în același timp

Explicația ține de modul în care este introdus noul sistem. Nu toate cabinetele, clinicile, farmaciile și celelalte categorii de furnizori își pot modifica simultan programele și cititoarele.

CNAS a pregătit componentele tehnice astfel încât aplicațiile să poată lucra atât cu cardul național de sănătate, cât și cu CEI. Practic, pentru o perioadă avem o „punte” între vechiul și noul mecanism, nu o înlocuire făcută într-o singură zi.

Această diferență este importantă pentru pacienți. Dacă un cabinet nu folosește încă noile funcționalități ale CEI, asta nu înseamnă automat că pacientul nu mai poate beneficia de servicii medicale prin mecanismul existent.

Ce se întâmplă după perioada de tranziție

Direcția este însă clară: Cartea Electronică de Identitate este integrată în infrastructura digitală a asigurărilor de sănătate, astfel încât să poată îndeplini funcții de identificare și autentificare. Actualizarea CNAS arată inclusiv că noile cărți de identitate sunt eliberate activate și cu funcționalitățile necesare pentru utilizarea în acest sistem.