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Ce document prezinți la medic dacă ai noul buletin electronic. CNAS explică regula din octombrie

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Ce document prezinți la medic dacă ai noul buletin electronic. CNAS explică regula din octombrie
Ce se întâmplă cu vechiul card de sănătate după apariția buletinului electronic (Foto: Profimedia)
Diana Dumitrache
de Diana Dumitrache

Introducerea Cărții Electronice de Identitate în sistemul medical a creat și o serie de nelămuriri pentru pacienți. Ce se întâmplă cu vechiul card de sănătate dacă ai primit noul buletin? Trebuie să alegi unul dintre documente? Mai este valabil cardul pe care îl aveai deja? În octombrie, răspunsul este simplu: cele două documente coexistă, iar actualul card național de sănătate nu este anulat doar pentru că o persoană are Carte Electronică de Identitate.

Cuprins
  1. Ai buletin electronic? Nu arunca vechiul card de sănătate
  2. De ce pot funcționa ambele în același timp
  3. Ce se întâmplă după perioada de tranziție
  4. Ce trebuie să facă pacientul în octombrie

Schimbarea se face gradual tocmai pentru ca pacienții să nu fie obligați să treacă peste noapte de la un sistem la altul, în condițiile în care medicii, farmaciile și ceilalți furnizori trebuie, la rândul lor, să își adapteze aplicațiile și echipamentele. CNAS a pus deja la dispoziție o bibliotecă software care permite sistemelor furnizorilor să interacționeze atât cu actualul card de sănătate, cât și cu CEI.

Ai buletin electronic? Nu arunca vechiul card de sănătate

Pentru pacient, cea mai importantă regulă este că actualul card de sănătate poate fi utilizat în continuare. Apariția CEI nu înseamnă că documentul vechi devine automat inutil.

Să luăm un exemplu simplu. O persoană și-a schimbat cartea de identitate în septembrie și a primit noua CEI, dar are în portofel și cardul de sănătate folosit până acum. Nu trebuie să îl arunce și nici să îl predea doar pentru că are noul buletin. În această etapă, furnizorul medical poate continua să lucreze cu actualul card, în timp ce unitățile care și-au adaptat sistemele pot utiliza și funcționalitățile CEI.

De altfel, actualizarea tehnică publicată de CNAS în septembrie permite interacțiunea cu ambele tipuri de carduri și păstrează funcțiile existente ale cardului național de sănătate.

De ce pot funcționa ambele în același timp

Explicația ține de modul în care este introdus noul sistem. Nu toate cabinetele, clinicile, farmaciile și celelalte categorii de furnizori își pot modifica simultan programele și cititoarele.

CNAS a pregătit componentele tehnice astfel încât aplicațiile să poată lucra atât cu cardul național de sănătate, cât și cu CEI. Practic, pentru o perioadă avem o „punte” între vechiul și noul mecanism, nu o înlocuire făcută într-o singură zi.

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Această diferență este importantă pentru pacienți. Dacă un cabinet nu folosește încă noile funcționalități ale CEI, asta nu înseamnă automat că pacientul nu mai poate beneficia de servicii medicale prin mecanismul existent.

Ce se întâmplă după perioada de tranziție

Direcția este însă clară: Cartea Electronică de Identitate este integrată în infrastructura digitală a asigurărilor de sănătate, astfel încât să poată îndeplini funcții de identificare și autentificare. Actualizarea CNAS arată inclusiv că noile cărți de identitate sunt eliberate activate și cu funcționalitățile necesare pentru utilizarea în acest sistem.

Trecerea completă depinde însă și de adaptarea infrastructurii furnizorilor. Tocmai de aceea, pacienții nu ar trebui să interpreteze introducerea CEI ca pe o anulare imediată a cardului de sănătate.

Ce trebuie să facă pacientul în octombrie

Regula practică este simplă: dacă ai cardul național de sănătate, păstrează-l și folosește-l în continuare atunci când este solicitat. Dacă ai primit și CEI, aceasta poate fi utilizată în unitățile în care sistemele au fost adaptate pentru noile funcționalități.

Cu alte cuvinte, în această perioadă nu vorbim despre două documente între care românii trebuie să aleagă definitiv, ci despre o tranziție tehnică. Vechiul sistem continuă să funcționeze în timp ce noul mecanism este introdus treptat, tocmai pentru ca schimbarea să nu lase pacienții între două sisteme.

Ce document prezinți la medic dacă ai noul buletin electronic. CNAS explică regula din octombrie
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