Cine îți poate vedea istoricul medical prin buletinul electronic. Ce se întâmplă dacă pierzi documentul
Românii care dețin o carte electronică de identitate vor putea utiliza documentul și în relația cu medicii, fără să mai fie necesară prezentarea separată a cardului de sănătate, odată ce sistemele informatice vor permite această funcționalitate. Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) explică faptul că informațiile medicale ale pacienților nu sunt stocate direct pe documente și nu pot fi consultate de orice persoană. În plus, noul buletin poate fi folosit pentru semnarea electronică a documentelor, inclusiv de pe telefonul mobil.
Cine poate accesa informațiile medicale ale pacienților
Președintele interimar al CNAS, Larisa Mezinu-Bălan, a explicat, într-o intervenție la Medika TV, că nici cardul de sănătate, nici cartea electronică de identitate nu permit accesarea liberă a informațiilor despre sănătatea unei persoane.
„Pe niciun plastic, nici pe unul, nici pe celălalt, nu există nicio dată stocată. Ele există în Platforma Informatică din Asigurările de Sănătate și numai medicii care introduc cardul acesta sau cartea electronică de identitate în propriul cititor și sunt conectați în platformă, în baza unui token, sunt autentificați în platforma de Asigurări de Sănătate, numai ei au acces să vadă o serie de informații relevante pentru cetățean”, a explicat Larisa Mezinu-Bălan.
Aceasta a precizat că printre informațiile relevante se numără biletele de trimitere și rețetele medicale. Practic, dacă o persoană pierde buletinul electronic, cel care îl găsește nu poate consulta automat rețetele sau serviciile medicale de care a beneficiat titularul. Accesul la platforma CNAS presupune autentificarea unui profesionist autorizat, prin sistemele informatice dedicate.
Când va putea fi folosit buletinul electronic în locul cardului de sănătate
Potrivit reprezentantei CNAS, autoritățile urmăresc ca utilizarea cărții electronice de identitate în sistemul medical să devină posibilă începând din decembrie 2026.
„Cartea electronică de identitate astăzi conține Cardul Național de Sănătate în interior, această soluție informatică nu ne aparține nouă, aparține Ministerului de Interne”, a declarat Larisa Mezinu-Bălan.
Aceasta a adăugat că interesul populației pentru noul document este în creștere și a afirmat că persoanele care dețin carte electronică de identitate o vor putea utiliza „de la anul […] cu certitudine”.
Integrarea funcționalității medicale nu înseamnă că cetățenii trebuie să își schimbe din nou buletinul. Documentul electronic este conceput pentru a permite utilizarea mai multor servicii, însă funcționarea efectivă depinde de implementarea și compatibilitatea sistemelor informatice.
Drept urmare, până la confirmarea activării serviciului, pacienții trebuie să folosească în continuare documentele acceptate de furnizorul medical.
Ghid practic: cum semnezi un document PDF cu buletinul electronic
O altă funcționalitate a cărții electronice de identitate este semnarea digitală a documentelor.Practic, aplicația ROeID permite utilizarea semnăturii electronice avansate direct de pe telefon, cu ajutorul tehnologiei NFC.
Astfel, pentru utilizarea acestei funcții, cetățenii trebuie să urmeze câțiva pași:
- Să descarce aplicația ROeID și să se înregistreze folosind cartea electronică de identitate.
- Să selecteze documentul PDF pe care doresc să îl semneze.
- Să introducă în aplicație codul CAN, înscris în colțul din dreapta jos al cărții de identitate.
- Să introducă PIN-ul de șase cifre necesar autorizării semnăturii.
- Să apropie cartea electronică de telefonul compatibil NFC pentru finalizarea operațiunii.
Este important de precizat faptul că documentul rezultat poate fi transmis electronic, fără imprimare și semnare de mână. Desigur, din motive de securitate, codurile de acces nu trebuie comunicate altor persoane.
Ce valoare juridică are semnătura electronică
Legea nr. 214/2024 reglementează utilizarea semnăturilor electronice și efectele juridice ale acestora. Semnătura electronică calificată are, potrivit legislației, aceleași efecte juridice ca semnătura olografă, adică semnătura realizată de mână.
În cazul semnăturii electronice avansate, legea stabilește anumite situații în care aceasta produce efecte juridice echivalente. Un exemplu este semnătura realizată cu un certificat emis de o autoritate sau instituție publică din România ori de un prestator calificat de servicii de încredere.
Prin urmare, românii care folosesc cartea electronică de identitate pot semna digital numeroase documente, însă trebuie să verifice cerințele legale aplicabile fiecărui act.
Noua carte de identitate poate simplifica astfel atât relația cu instituțiile publice, cât și accesul la servicii medicale, fără ca datele personale și informațiile despre sănătate să devină accesibile oricui.