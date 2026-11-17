„Pe niciun plastic, nici pe unul, nici pe celălalt, nu există nicio dată stocată. Ele există în Platforma Informatică din Asigurările de Sănătate și numai medicii care introduc cardul acesta sau cartea electronică de identitate în propriul cititor și sunt conectați în platformă, în baza unui token, sunt autentificați în platforma de Asigurări de Sănătate, numai ei au acces să vadă o serie de informații relevante pentru cetățean”, a explicat Larisa Mezinu-Bălan.

Aceasta a precizat că printre informațiile relevante se numără biletele de trimitere și rețetele medicale. Practic, dacă o persoană pierde buletinul electronic, cel care îl găsește nu poate consulta automat rețetele sau serviciile medicale de care a beneficiat titularul. Accesul la platforma CNAS presupune autentificarea unui profesionist autorizat, prin sistemele informatice dedicate.

Când va putea fi folosit buletinul electronic în locul cardului de sănătate

Potrivit reprezentantei CNAS, autoritățile urmăresc ca utilizarea cărții electronice de identitate în sistemul medical să devină posibilă începând din decembrie 2026.

„Cartea electronică de identitate astăzi conține Cardul Național de Sănătate în interior, această soluție informatică nu ne aparține nouă, aparține Ministerului de Interne”, a declarat Larisa Mezinu-Bălan.

Aceasta a adăugat că interesul populației pentru noul document este în creștere și a afirmat că persoanele care dețin carte electronică de identitate o vor putea utiliza „de la anul […] cu certitudine”.

Integrarea funcționalității medicale nu înseamnă că cetățenii trebuie să își schimbe din nou buletinul. Documentul electronic este conceput pentru a permite utilizarea mai multor servicii, însă funcționarea efectivă depinde de implementarea și compatibilitatea sistemelor informatice.

Drept urmare, până la confirmarea activării serviciului, pacienții trebuie să folosească în continuare documentele acceptate de furnizorul medical.

Ghid practic: cum semnezi un document PDF cu buletinul electronic

O altă funcționalitate a cărții electronice de identitate este semnarea digitală a documentelor.Practic, aplicația ROeID permite utilizarea semnăturii electronice avansate direct de pe telefon, cu ajutorul tehnologiei NFC.

Astfel, pentru utilizarea acestei funcții, cetățenii trebuie să urmeze câțiva pași: