Reguli noi pentru cardul de sănătate în octombrie. CNAS anunță că poate fi folosit și buletinul electronic

Schimbarea face parte din procesul de adaptare a sistemelor informatice din sănătate la utilizarea noii cărți electronice de identitate.

Pentru pacienți, una dintre cele mai importante informații este că, pe parcursul lunii octombrie, serviciile medicale nu ar trebui să fie blocate din cauza lipsei semnării cu unul dintre cele două documente.

CNAS precizează că măsura vizează furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale și este menită să permită continuarea activității în perioada în care noile funcționalități sunt implementate și testate.

Semnarea serviciilor cu cardul nu este obligatorie în octombrie

Potrivit anunțului făcut de CNAS pe 2 octombrie 2026, în această lună semnarea serviciilor cu CEAS sau CEI nu este obligatorie. Asta înseamnă că lipsa semnării nu reprezintă, în sine, un motiv pentru respingerea serviciului la validare, atât timp cât sunt îndeplinite celelalte reguli aplicabile.

În situația în care sistemul afișează mesajul potrivit căruia serviciul nu a fost semnat cu cardul, acesta are doar rol de avertizare și informare. Prin urmare, mesajul nu înseamnă automat că serviciul medical respectiv nu poate fi validat.

CNAS îi încurajează însă pe furnizori să folosească CEAS sau CEI ori de câte ori acest lucru este posibil. Totodată, eventualele probleme tehnice trebuie semnalate, astfel încât funcționarea sistemului să poată fi verificată și îmbunătățită.

De ce pot fi folosite în paralel cardul de sănătate și cartea electronică de identitate

Măsura vine în contextul integrării cărții electronice de identitate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. CNAS a publicat încă din 31 august specificațiile tehnice de interfațare și componentele necesare dezvoltatorilor pentru adaptarea aplicațiilor informatice.