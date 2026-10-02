Reguli noi pentru cardul de sănătate în octombrie. CNAS anunță că poate fi folosit și buletinul electronic
Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a anunțat noi precizări privind modul în care sunt validate serviciile medicale în luna octombrie 2026.
Furnizorii pot utiliza atât Cardul Electronic de Asigurări de Sănătate (CEAS), cât și Cartea Electronică de Identitate (CEI), cele două documente putând fi folosite în paralel pentru autentificare și semnarea serviciilor.
Schimbarea face parte din procesul de adaptare a sistemelor informatice din sănătate la utilizarea noii cărți electronice de identitate.
Pentru pacienți, una dintre cele mai importante informații este că, pe parcursul lunii octombrie, serviciile medicale nu ar trebui să fie blocate din cauza lipsei semnării cu unul dintre cele două documente.
CNAS precizează că măsura vizează furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale și este menită să permită continuarea activității în perioada în care noile funcționalități sunt implementate și testate.
Semnarea serviciilor cu cardul nu este obligatorie în octombrie
Potrivit anunțului făcut de CNAS pe 2 octombrie 2026, în această lună semnarea serviciilor cu CEAS sau CEI nu este obligatorie. Asta înseamnă că lipsa semnării nu reprezintă, în sine, un motiv pentru respingerea serviciului la validare, atât timp cât sunt îndeplinite celelalte reguli aplicabile.
În situația în care sistemul afișează mesajul potrivit căruia serviciul nu a fost semnat cu cardul, acesta are doar rol de avertizare și informare. Prin urmare, mesajul nu înseamnă automat că serviciul medical respectiv nu poate fi validat.
CNAS îi încurajează însă pe furnizori să folosească CEAS sau CEI ori de câte ori acest lucru este posibil. Totodată, eventualele probleme tehnice trebuie semnalate, astfel încât funcționarea sistemului să poată fi verificată și îmbunătățită.
De ce pot fi folosite în paralel cardul de sănătate și cartea electronică de identitate
Măsura vine în contextul integrării cărții electronice de identitate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. CNAS a publicat încă din 31 august specificațiile tehnice de interfațare și componentele necesare dezvoltatorilor pentru adaptarea aplicațiilor informatice.
Implementarea presupune însă actualizarea programelor folosite de furnizorii medicali, dar și adaptarea infrastructurii tehnice. CNAS explica anterior că furnizorii folosesc modele diferite de cititoare de carduri, iar acestea trebuie să poată lucra atât cu cardul național de sănătate, cât și cu noile cărți electronice de identitate.
Tocmai de aceea, trecerea la noul sistem este realizată etapizat. În luna octombrie, cele două variante rămân disponibile în paralel, fără ca semnarea serviciului cu unul dintre documente să fie impusă ca o condiție obligatorie pentru validare.
Ce înseamnă măsura pentru pacienți
Pentru persoanele asigurate, anunțul CNAS este important mai ales din perspectiva accesului la servicii. Măsura a fost stabilită astfel încât procesul de adaptare tehnică să nu întrerupă acordarea asistenței medicale sau eliberarea medicamentelor și dispozitivelor medicale.
Practic, în octombrie 2026, sistemul se află într-o perioadă în care CEAS și CEI coexistă pentru autentificare și semnare. CNAS arată explicit că lipsa semnării nu afectează validarea atunci când celelalte condiții sunt respectate.
Cartea electronică de identitate capătă astfel un rol tot mai important și în relația cu sistemul de sănătate, însă introducerea sa nu presupune eliminarea imediată a cardului de sănătate. CNAS anunțase anterior că implementarea noilor funcționalități se va face gradual, pe măsură ce aplicațiile și echipamentele furnizorilor sunt actualizate.