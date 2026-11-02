Ce au găsit arheologii în Alba Iulia, în locul pe unde ar fi intrat Mihai Viteazul în 1599. Descoperirile acoperă aproape două milenii de istorie

Trei porți din epoci diferite, descoperite pe același amplasament

Șantierul arheologic de pe bastionul Sfântul Ioan de Capistrano se află în apropierea Porții a III-a a Cetății Alba Carolina. Zona are o importanță deosebită deoarece, pe același aliniament, au fost construite succesiv trei porți care aparțin unor perioade istorice diferite: Porta Praetoria, intrarea principală în castrul roman al Legiunii a XIII-a Gemina, Poarta medievală Sfântul Gheorghe și Poarta Carol, cunoscută astăzi drept Poarta a III-a.

Suprapunerea construcțiilor permite urmărirea transformărilor prin care a trecut orașul de-a lungul a aproape 2.000 de ani. Vestigiile romane au fost parțial reutilizate în perioada medievală, iar fortificațiile ulterioare au modificat din nou aspectul zonei.

Cercetările din 2025 au dus la identificarea nivelului inferior al turnului medieval al Porții Sfântul Gheorghe, care a funcționat și ca temniță. Săpăturile continuate în 2026 au confirmat dimensiunile importante ale ansamblului, alcătuit dintr-un turn rectangular cu mai multe niveluri și o barbacană circulară, adică o fortificație suplimentară care proteja intrarea.

Intervențiile sunt dificile din cauza adâncimii la care se găsesc structurile și a amplasamentului pe bastion. Arheologii au extins însă zona cercetată pentru a documenta vestigiile și a le compara cu planul cetății realizat în 1711 de arhitectul italian Giovanni Morando Visconti.

Ce a rămas din poarta romană a Legiunii a XIII-a Gemina

Una dintre cele mai importante descoperiri din actuala campanie este fundația turnului sudic al porții principale a castrului roman de la Apulum. Structura a fost identificată la aproximativ patru metri adâncime, iar dimensiunile fundației oferă indicii importante pentru stabilirea formei și proporțiilor construcției.

Porta Praetoria era principala cale de acces în castru și avea atât o funcție militară, cât și una simbolică. Poarta se afla pe latura estică a fortificației, orientată către drumul roman nord-sud, care făcea legătura cu așezarea civilă și cu sediul guvernatorilor. Din această zonă, drumul continua spre Colonia Aurelia Apulensis, localizată în apropierea actualului cartier Partoș din Alba Iulia.

Arhitectura porții ar putea fi reconstituită prin comparație cu Porta Principalis Dextra, descoperită în 1986 și restaurată ulterior, cel puțin parțial. Modelul indică o intrare monumentală, flancată de două turnuri rectangulare, cu un zid median și două arcade de acces.