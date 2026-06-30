Comoara de bronz veche de 2.500 de ani care rescrie istoria Mediteranei. Descoperirea rară făcută de arheologi în Spania

Un obiect unic, găsit într-un sit spectaculos

Carul de bronz a fost scos la lumină în zona sudică a clădirii principale din Casas del Turuñuelo, un sit cercetat intens în ultimul deceniu. Specialiștii spun că piesa are paralele mai ales în lumea etruscă, civilizație care a atins apogeul în centrul Italiei între secolele VIII și V î.Hr.

Această legătură susține ideea că Tartessos nu era o cultură izolată, ci făcea parte dintr-o rețea largă de schimburi care conecta sud-vestul Peninsulei Iberice cu restul Mediteranei. În același sit au mai fost găsite ceramică grecească, un vas de alabastru de origine egipteană și obiecte din fildeș decorate cu motive orientale.

Ce spune descoperirea despre Tartessos

Tartessos este una dintre cele mai enigmatice civilizații ale Europei antice, asociată cu bogăția, comerțul și contactele dintre populațiile locale și lumea mediteraneană. Noul car de bronz completează imaginea unei elite capabile să aducă obiecte rare, influențe artistice și materiale din zone foarte îndepărtate.

Pe Playtech.ro am mai scris despre o misterioasă civilizație pierdută descoperită în Spania, tot în contextul unor artefacte care au schimbat felul în care cercetătorii privesc trecutul Peninsulei Iberice. La fel ca în acel caz, miza nu este doar frumusețea obiectului, ci informația istorică pe care o păstrează.

Descoperirea amintește și de alte situații în care un artefact aparent izolat a deschis o discuție mult mai largă despre comerț, putere și contacte între civilizații. Un exemplu este artefactul antic făcut cu materiale extraterestre, care a arătat cât de sofisticate puteau fi comunitățile din epoca bronzului.

Urmează etapa de laborator

După încheierea săpăturilor, piesele descoperite intră într-o etapă esențială de restaurare, documentare și analiză. Cercetătorii vor încerca să înțeleagă mai clar rolul carului de bronz, funcția spațiilor din clădire și contextul ritual în care obiectul a fost folosit sau depus.

Situl Casas del Turuñuelo a oferit deja descoperiri importante, inclusiv dovezi ale unui sacrificiu animal de mari dimensiuni și reprezentări umane rare pentru cultura Tartessos. Noul car de bronz adaugă încă o piesă la acest puzzle istoric și arată că sud-vestul Spaniei a fost, acum 2.500 de ani, mult mai conectat la lumea mediteraneană decât se credea. În aceeași logică intră și alte comori vechi de mii de ani care schimbă paginile istoriei.