Ce amendă primești dacă lași noroi pe șosea. Legea se aplică inclusiv vehiculelor care ies de pe terenuri

Aceeași prevedere se aplică și vehiculelor din care cad sau se scurg produse, substanțe ori materiale care pun în pericol siguranța circulației. Fapta este încadrată în clasa a IV-a de sancțiuni, ceea ce înseamnă între 9 și 20 de puncte-amendă.

Începând cu 1 iulie 2026, un punct-amendă valorează 216,25 lei, după creșterea salariului minim brut la 4.325 de lei. Prin urmare, pentru o persoană fizică, amenda poate fi cuprinsă între 1.946,25 și 4.325 de lei.

Nu orice urmă de murdărie de pe mașină aduce amendă

Legea nu spune că o mașină trebuie să fie perfect curată înainte de a intra pe un drum public. Elementul important este dacă noroiul aflat pe roți sau pe caroserie ajunge să se depună pe partea carosabilă.

De exemplu, un șofer intră cu mașina pe un teren neasfaltat după o ploaie puternică. La plecare, anvelopele sunt acoperite cu un strat gros de noroi. Dacă intră direct pe un drum asfaltat și lasă în urma sa pământ umed pe carosabil, situația poate intra sub incidența prevederii din Codul Rutier.

Același lucru se poate întâmpla în cazul unui tractor care iese de pe un teren agricol, al unei autoutilitare care părăsește un șantier sau chiar al unei mașini care iese dintr-o curte neamenajată după mai multe zile de ploaie.

De ce poate deveni noroiul periculos

Problema nu este doar aspectul șoselei. Un strat de pământ umed poate reduce aderența, în special pentru motociclete și biciclete, dar poate crea probleme și autoturismelor la frânare sau în viraje.

Pericolul poate fi și mai mare noaptea, când șoferii observă târziu porțiunea murdară, sau în timpul ploii, când noroiul se întinde pe carosabil și poate deveni greu de diferențiat de asfaltul ud.