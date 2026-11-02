Ce amendă primești dacă lași noroi pe șosea. Legea se aplică inclusiv vehiculelor care ies de pe terenuri
Ploile din această perioadă transformă rapid drumurile de pământ, curțile și terenurile agricole în zone pline de noroi. O mașină, o autoutilitară sau un utilaj care iese de pe un astfel de teren poate duce pe roți cantități importante de pământ pe asfalt, iar șoferul poate nici să nu realizeze că lasă în urmă un carosabil alunecos. Codul Rutier prevede însă o sancțiune serioasă pentru o asemenea situație.
Ce spune legea despre noroiul lăsat pe șosea
Regula apare în OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Mai exact, art. 102 alin. (1) pct. 26 sancționează pătrunderea pe drumurile publice modernizate cu un vehicul care are pe roți sau pe caroserie noroi care se depune pe carosabil.
Aceeași prevedere se aplică și vehiculelor din care cad sau se scurg produse, substanțe ori materiale care pun în pericol siguranța circulației. Fapta este încadrată în clasa a IV-a de sancțiuni, ceea ce înseamnă între 9 și 20 de puncte-amendă.
Începând cu 1 iulie 2026, un punct-amendă valorează 216,25 lei, după creșterea salariului minim brut la 4.325 de lei. Prin urmare, pentru o persoană fizică, amenda poate fi cuprinsă între 1.946,25 și 4.325 de lei.
Nu orice urmă de murdărie de pe mașină aduce amendă
Legea nu spune că o mașină trebuie să fie perfect curată înainte de a intra pe un drum public. Elementul important este dacă noroiul aflat pe roți sau pe caroserie ajunge să se depună pe partea carosabilă.
De exemplu, un șofer intră cu mașina pe un teren neasfaltat după o ploaie puternică. La plecare, anvelopele sunt acoperite cu un strat gros de noroi. Dacă intră direct pe un drum asfaltat și lasă în urma sa pământ umed pe carosabil, situația poate intra sub incidența prevederii din Codul Rutier.
Același lucru se poate întâmpla în cazul unui tractor care iese de pe un teren agricol, al unei autoutilitare care părăsește un șantier sau chiar al unei mașini care iese dintr-o curte neamenajată după mai multe zile de ploaie.
De ce poate deveni noroiul periculos
Problema nu este doar aspectul șoselei. Un strat de pământ umed poate reduce aderența, în special pentru motociclete și biciclete, dar poate crea probleme și autoturismelor la frânare sau în viraje.
Pericolul poate fi și mai mare noaptea, când șoferii observă târziu porțiunea murdară, sau în timpul ploii, când noroiul se întinde pe carosabil și poate deveni greu de diferențiat de asfaltul ud.
Un tractor care lasă câteva zeci de metri de noroi după ieșirea de pe câmp poate crea, astfel, o situație periculoasă pentru următoarele vehicule.
Ce ar trebui să faci înainte să intri pe asfalt
În zilele ploioase, șoferii care vin de pe câmpuri, șantiere sau drumuri neasfaltate ar trebui să verifice starea roților înainte de a pătrunde pe un drum modernizat. Dacă există cantități mari de noroi care riscă să cadă pe carosabil, acestea trebuie îndepărtate înainte de continuarea deplasării.
Cu alte cuvinte, atenția trebuie să fie și mai mare în această perioadă, când precipitațiile sunt frecvente, iar pământul rămâne îmbibat cu apă. O situație care poate părea banală (câțiva metri de noroi lăsați în urma mașinii) poate crea un pericol real pentru ceilalți participanți la trafic și, în același timp, poate aduce o amendă de până la 4.325 de lei.