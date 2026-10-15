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Ai plătit amenda, dar punctele de penalizare rămân. Când se șterg și de ce poți pierde în continuare permisul

Ai plătit amenda, dar punctele de penalizare rămân. Când se șterg și de ce poți pierde în continuare permisul
Când dispar punctele de penalizare / Foto: Profimedia
Ionuț Vieriu
de Ionuț Vieriu
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Plata amenzii rutiere nu anulează punctele de penalizare. Acestea rămân în evidență și pot contribui la suspendarea permisului, chiar dacă ai achitat toate sancțiunile primite. Regula generală este anularea punctelor după șase luni de la constatarea contravenției, însă există și situații în care acest termen este suspendat.

Cuprins
  1. Amenda și punctele de penalizare sunt sancțiuni diferite
  2. Cele șase luni se calculează pentru fiecare contravenție
  3. Poți ajunge la suspendare chiar dacă ai plătit toate amenzile
  4. Cum verifici ce puncte mai ai în evidență

Amenda și punctele de penalizare sunt sancțiuni diferite

OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice distinge între amenda contravențională și sancțiunile complementare, printre care aplicarea punctelor de penalizare. Achitarea sumei datorate stinge obligația de plată, fără să înlăture automat celelalte consecințe ale abaterii.

Nici punctele-amendă nu trebuie confundate cu punctele de penalizare. Primele sunt folosite pentru calcularea amenzii în bani, în timp ce punctele de penalizare contează la atingerea pragului care poate duce la suspendarea dreptului de a conduce.

De exemplu, dacă primești o amendă însoțită de trei puncte de penalizare, plata nu reduce numărul acestora la zero. Cele trei puncte continuă să figureze în evidență până la anularea lor în condițiile legii.

Aceeași regulă se aplică atunci când beneficiezi de posibilitatea achitării unei sume reduse în termenul legal. Reducerea privește banii plătiți, nu numărul punctelor de penalizare.

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Cele șase luni se calculează pentru fiecare contravenție

Articolul 103 alineatul (4) stabilește că punctele se anulează la împlinirea a șase luni de la data constatării contravenției. Termenul nu pornește din ziua în care ai plătit amenda.

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Dacă primești puncte pentru o abatere constatată pe 15 octombrie, termenul general se împlinește pe 15 aprilie anul următor. Exemplul presupune că nu intervine o situație legală care modifică aplicarea acestei reguli.

Punctele primite la date diferite nu se șterg toate odată cu cele mai vechi. Fiecare grup de puncte are propriul termen, raportat la contravenția pentru care a fost aplicat.

De exemplu, trei puncte din octombrie și alte două din decembrie nu dispar împreună în aprilie. În condițiile regulii generale, primele ajung la termen în aprilie, iar celelalte în iunie.

Poți ajunge la suspendare chiar dacă ai plătit toate amenzile

Potrivit articolului 103 alineatul (1) litera a), cumularea a 15 puncte atrage suspendarea dreptului de a conduce pentru 30 de zile. Contează punctele acumulate care nu au fost anulate, nu existența unor amenzi neachitate.

Dacă ai deja 12 puncte și primești încă trei înainte ca punctele vechi să se anuleze, atingi pragul legal. Plata imediată a ultimei amenzi nu împiedică suspendarea pentru cumul.

Legea prevede o suspendare de 60 de zile dacă acumulezi din nou cel puțin 15 puncte în următoarele 12 luni de la expirarea ultimei suspendări. Suspendarea pentru cumul anulează toate punctele acumulate până în acel moment, conform articolului 103 alineatul (5).

Există și o excepție importantă pentru contestații. Dacă plângerea privește un proces-verbal ale cărui puncte contribuie la atingerea pragului de suspendare, termenul de anulare se suspendă pentru toate punctele din acel cumul, în condițiile articolului 103 alineatul (4).

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Cum verifici ce puncte mai ai în evidență

Poți consulta situația prin serviciul oficial „Istoric sancțiuni rutiere. Puncte penalizare. Status permis” din HUB MAI. Serviciul este gratuit și se adresează posesorilor de permise eliberate de autoritățile române.

După autentificare, intri în secțiunea „Șoferi și vehicule” și accesezi istoricul sancțiunilor. Soliciți documentul, alegi motivul cererii, exprimi acordul pentru prelucrarea datelor și trimiți solicitarea.

Istoricul generat poate fi vizualizat sau descărcat din platformă. Dacă preferi varianta pe hârtie, documentul poate fi cerut personal și de la structurile de poliție rutieră indicate pe pagina serviciului.

Verificarea este utilă mai ales când ai primit sancțiuni în luni diferite și nu mai știi ce puncte sunt active. Chitanțele confirmă plata amenzilor, însă situația punctelor trebuie urmărită separat.

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