Ai plătit amenda, dar punctele de penalizare rămân. Când se șterg și de ce poți pierde în continuare permisul

Nici punctele-amendă nu trebuie confundate cu punctele de penalizare. Primele sunt folosite pentru calcularea amenzii în bani, în timp ce punctele de penalizare contează la atingerea pragului care poate duce la suspendarea dreptului de a conduce.

De exemplu, dacă primești o amendă însoțită de trei puncte de penalizare, plata nu reduce numărul acestora la zero. Cele trei puncte continuă să figureze în evidență până la anularea lor în condițiile legii.

Aceeași regulă se aplică atunci când beneficiezi de posibilitatea achitării unei sume reduse în termenul legal. Reducerea privește banii plătiți, nu numărul punctelor de penalizare.

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Cele șase luni se calculează pentru fiecare contravenție

Articolul 103 alineatul (4) stabilește că punctele se anulează la împlinirea a șase luni de la data constatării contravenției. Termenul nu pornește din ziua în care ai plătit amenda.

Dacă primești puncte pentru o abatere constatată pe 15 octombrie, termenul general se împlinește pe 15 aprilie anul următor. Exemplul presupune că nu intervine o situație legală care modifică aplicarea acestei reguli.

Punctele primite la date diferite nu se șterg toate odată cu cele mai vechi. Fiecare grup de puncte are propriul termen, raportat la contravenția pentru care a fost aplicat.