Averea lui Ciprian Ciucu, în atenția publică după citarea la DNA. Terenurile, apartamentele și economiile declarate de primarul Capitalei
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a ajuns joi la sediul Direcției Naționale Anticorupție, într-un dosar care vizează presupuse fapte petrecute în perioada în care conducea Primăria Sectorului 6. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, edilul ar fi fost chemat de procurorii anticorupție într-o anchetă care are legătură cu emiterea unor documente de urbanism, iar ulterior au apărut informații conform cărora acesta ar avea calitatea de suspect într-un dosar privind presupuse fapte de luare de mită. Ciprian Ciucu nu a făcut declarații la sosirea la sediul DNA, iar până la acest moment procurorii nu au prezentat oficial detalii suplimentare despre acuzațiile care îi sunt aduse.
Dosarul care îl aduce pe Ciprian Ciucu în atenția procurorilor
Potrivit informațiilor publicate de mai multe instituții media, ancheta ar viza presupusa emitere a unor certificate de urbanism și autorizații în perioada în care Ciprian Ciucu ocupa funcția de primar al Sectorului 6.
Surse judiciare citate în presă susțin că dosarul ar fi fost deschis în anul 2025 și că faptele investigate nu au legătură cu actuala sa activitate de primar general al Capitalei.
Este important de precizat că o persoană beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive de către instanță.
Ce avere a declarat Ciprian Ciucu
Odată cu apariția informațiilor privind ancheta DNA, atenția publică s-a îndreptat și către declarația de avere a primarului Capitalei. Potrivit documentului depus la finalul anului trecut, Ciprian Ciucu deține două terenuri. Primul este situat în județul Argeș și are o suprafață de 5.047 de metri pătrați, iar al doilea se află în județul Ilfov și măsoară 500 de metri pătrați.
La acestea se adaugă două apartamente în București. Unul dintre ele, cu o suprafață de 34 de metri pătrați, este deținut din anul 2004, iar cel de-al doilea, de 61 de metri pătrați, a fost achiziționat în 2010. În declarația de avere apare și un autoturism Renault fabricat în 2023.
Economiile și investițiile lui Ciucu
Documentul mai arată că primarul Capitalei și soția sa dețin economii și investiții în valoare de aproximativ 60.000 de euro. Sumele sunt distribuite în nouă conturi bancare, depozite, fonduri de investiții și fonduri private de pensii.
În același timp, familia Ciucu are și două credite aflate în derulare, unul în valoare de 46.303 euro și altul de 75.200 de lei.
Comparativ cu alte declarații de avere ale unor politicieni de rang înalt, patrimoniul declarat de Ciprian Ciucu este unul moderat, fiind format în principal din proprietăți imobiliare și economii bancare.
Veniturile încasate în ultimul an de Ciprian Ciucu
Potrivit declarației de avere, Ciprian Ciucu a încasat în anul 2024 suma de 232.192 de lei din funcția de primar al Sectorului 6. Pe lângă salariul din administrația publică, acesta a obținut și venituri din chirii, estimate la aproximativ 1.500 de euro pe parcursul anului.
Înainte de a deveni primar, Ciprian Ciucu a avut o carieră în administrația publică și în sectorul neguvernamental. Este licențiat în științe politice și are un master în politici publice și integrare europeană, ambele obținute la SNSPA.
Un nume important în conducerea PNL
În ultimii ani, Ciprian Ciucu a devenit una dintre cele mai influente figuri ale Partidului Național Liberal. A condus Primăria Sectorului 6 din 2020, fiind reales în 2024 cu peste 70% din voturi, iar ulterior a câștigat funcția de primar general al Capitalei.
De asemenea, el ocupă funcția de prim-vicepreședinte al PNL și este considerat unul dintre apropiații liderului liberal Ilie Bolojan.
În perioada următoare, atenția se va concentra asupra evoluției anchetei DNA și asupra clarificărilor pe care procurorii le vor aduce în acest dosar. Până atunci, atât acuzațiile formulate în spațiul public, cât și poziția primarului Capitalei vor continua să fie urmărite cu interes de opinia publică.