Averea lui Ciprian Ciucu, în atenția publică după citarea la DNA. Terenurile, apartamentele și economiile declarate de primarul Capitalei

Surse judiciare citate în presă susțin că dosarul ar fi fost deschis în anul 2025 și că faptele investigate nu au legătură cu actuala sa activitate de primar general al Capitalei.

Este important de precizat că o persoană beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive de către instanță.

Ce avere a declarat Ciprian Ciucu

Odată cu apariția informațiilor privind ancheta DNA, atenția publică s-a îndreptat și către declarația de avere a primarului Capitalei. Potrivit documentului depus la finalul anului trecut, Ciprian Ciucu deține două terenuri. Primul este situat în județul Argeș și are o suprafață de 5.047 de metri pătrați, iar al doilea se află în județul Ilfov și măsoară 500 de metri pătrați.

La acestea se adaugă două apartamente în București. Unul dintre ele, cu o suprafață de 34 de metri pătrați, este deținut din anul 2004, iar cel de-al doilea, de 61 de metri pătrați, a fost achiziționat în 2010. În declarația de avere apare și un autoturism Renault fabricat în 2023.

Economiile și investițiile lui Ciucu

Documentul mai arată că primarul Capitalei și soția sa dețin economii și investiții în valoare de aproximativ 60.000 de euro. Sumele sunt distribuite în nouă conturi bancare, depozite, fonduri de investiții și fonduri private de pensii.

În același timp, familia Ciucu are și două credite aflate în derulare, unul în valoare de 46.303 euro și altul de 75.200 de lei.

Comparativ cu alte declarații de avere ale unor politicieni de rang înalt, patrimoniul declarat de Ciprian Ciucu este unul moderat, fiind format în principal din proprietăți imobiliare și economii bancare.