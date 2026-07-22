Informațiile despre averile politicienilor pe care românii nu le mai pot verifica. Ce s-a schimbat după decizia CCR

În aceste documente apăreau toate bunurile importante deținute de demnitari: terenuri, apartamente, case, spații comerciale, autoturisme, conturi bancare, depozite, investiții, acțiuni la firme și credite. La fel de importante erau și veniturile declarate, unde erau trecute separat salariile, pensiile, chiriile încasate din locuințe, dividendele provenite din firme, dobânzile bancare sau alte surse de câștig.

Datorită acestor informații, presa și organizațiile civice puteau verifica dacă averea unui politician evolua în concordanță cu veniturile declarate și puteau semnala eventuale neconcordanțe.

Ce s-a schimbat după decizia CCR

În mai 2025, Curtea Constituțională a decis că unele prevederi din legislația privind declarațiile de avere sunt neconstituționale. Printre acestea se numără obligația publicării online a declarațiilor de avere și obligația ca acestea să includă bunurile și veniturile soțului, soției și copiilor.

Practic, declarațiile continuă să fie completate de persoanele obligate prin lege, însă ele nu mai sunt publicate pe internet în forma detaliată pe care românii o cunoșteau până acum.

Astfel, dacă în trecut putea fi verificat câți bani obținea anual un politician din chirii, câte dividende încasa de la firme sau câți bani avea în conturile bancare, în prezent aceste informații nu mai sunt accesibile publicului larg.

Ce informații nu mai pot fi consultate

Pentru cetățeanul obișnuit, schimbarea este una importantă, deoarece multe dintre datele care ajutau la verificarea averilor au dispărut din spațiul public. De exemplu, românii nu mai pot afla cu ușurință:

câte apartamente sau case deține un politician;

ce terenuri și-a cumpărat în ultimii ani;

câți bani are în conturile bancare;

ce venituri obține din chirii;

ce dividende încasează din firme;

ce investiții financiare deține;

ce credite are și în ce valoare;

ce bunuri au fost dobândite de membrii familiei și erau declarate împreună cu patrimoniul demnitarului.

Aceste informații reprezentau până acum unul dintre principalele mijloace prin care publicul putea urmări evoluția averilor persoanelor aflate în funcții publice.