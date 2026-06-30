Câți ani trebuie să lucrezi ca asistent medical pentru o pensie cât mai mare. Regula pe care mulți o află prea târziu

Pentru o pensie calculată integral, legea are în vedere stagiul complet de cotizare de 35 de ani. Acesta este reperul utilizat la stabilirea drepturilor de pensie și este valabil și pentru asistenții medicali care lucrează în sistemul public sau privat.

Există o pensie maximă pentru asistenții medicali?

Răspunsul este nu. Legea nu stabilește o pensie maximă pentru această categorie profesională. Valoarea pensiei este influențată de punctajul acumulat în timpul activității. Cu cât salariul pentru care s-au plătit contribuții a fost mai mare și perioada de cotizare mai lungă, cu atât pensia poate fi mai ridicată.

De aceea, doi asistenți medicali care au lucrat același număr de ani pot primi pensii diferite dacă au avut venituri diferite de-a lungul carierei sau au beneficiat de sporuri care au făcut parte din baza de calcul a contribuțiilor.

Exemple de calcul

Un prim exemplu este cel al unui asistent medical care a lucrat 35 de ani, având în cea mai mare parte a carierei un salariu apropiat de media pe economie. Acesta va acumula un punctaj corespunzător contribuțiilor plătite și va primi o pensie calculată în funcție de acest punctaj.

Într-un alt caz, un asistent medical care a lucrat 40 de ani, a avut salarii mai mari și a beneficiat de sporuri pentru care s-au plătit contribuții la sistemul public va acumula un punctaj mai mare. În consecință, și pensia va fi mai ridicată.

În schimb, dacă o persoană a lucrat doar 20 de ani, chiar dacă a avut un salariu bun, valoarea pensiei va fi, în general, mai mică decât în cazul unei persoane cu o carieră completă.

Contează sporurile?

Da, însă nu toate în același mod. Sporurile care au făcut parte din venitul pentru care s-au plătit contribuții de asigurări sociale pot influența punctajul și, implicit, valoarea pensiei.