Câți ani trebuie să lucrezi ca asistent medical pentru o pensie cât mai mare. Regula pe care mulți o află prea târziu
Asistenții medicali se numără printre categoriile profesionale care se întreabă cel mai des ce pensie vor primi după zeci de ani petrecuți în spitale, policlinici sau cabinete medicale. Mulți cred că există o vechime minimă care garantează automat o pensie mare, însă legislația în vigoare arată că lucrurile sunt mai complexe. În 2026, pensiile din sistemul public sunt reglementate de Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, iar valoarea pensiei depinde atât de anii lucrați, cât și de contribuțiile achitate pe parcursul activității.
Câți ani trebuie să lucrezi ca asistent medical pentru o pensie mare
Potrivit Legii nr. 360/2023, pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă trebuie îndeplinite două condiții: atingerea vârstei standard de pensionare și realizarea stagiului minim de cotizare. Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, însă acesta permite doar deschiderea dreptului la pensie.
Pentru o pensie calculată integral, legea are în vedere stagiul complet de cotizare de 35 de ani. Acesta este reperul utilizat la stabilirea drepturilor de pensie și este valabil și pentru asistenții medicali care lucrează în sistemul public sau privat.
Există o pensie maximă pentru asistenții medicali?
Răspunsul este nu. Legea nu stabilește o pensie maximă pentru această categorie profesională. Valoarea pensiei este influențată de punctajul acumulat în timpul activității. Cu cât salariul pentru care s-au plătit contribuții a fost mai mare și perioada de cotizare mai lungă, cu atât pensia poate fi mai ridicată.
De aceea, doi asistenți medicali care au lucrat același număr de ani pot primi pensii diferite dacă au avut venituri diferite de-a lungul carierei sau au beneficiat de sporuri care au făcut parte din baza de calcul a contribuțiilor.
Exemple de calcul
Un prim exemplu este cel al unui asistent medical care a lucrat 35 de ani, având în cea mai mare parte a carierei un salariu apropiat de media pe economie. Acesta va acumula un punctaj corespunzător contribuțiilor plătite și va primi o pensie calculată în funcție de acest punctaj.
Într-un alt caz, un asistent medical care a lucrat 40 de ani, a avut salarii mai mari și a beneficiat de sporuri pentru care s-au plătit contribuții la sistemul public va acumula un punctaj mai mare. În consecință, și pensia va fi mai ridicată.
În schimb, dacă o persoană a lucrat doar 20 de ani, chiar dacă a avut un salariu bun, valoarea pensiei va fi, în general, mai mică decât în cazul unei persoane cu o carieră completă.
Contează sporurile?
Da, însă nu toate în același mod. Sporurile care au făcut parte din venitul pentru care s-au plătit contribuții de asigurări sociale pot influența punctajul și, implicit, valoarea pensiei.
În cazul personalului medical, sporurile pentru condiții de muncă, ture de noapte sau alte drepturi salariale pot contribui la o pensie mai mare dacă au fost incluse în baza de calcul a contribuțiilor, potrivit legislației aplicabile în perioada în care au fost acordate.
Se poate ieși mai devreme la pensie?
În anumite situații, da. Legea nr. 360/2023 permite reducerea vârstei standard de pensionare pentru persoanele care au desfășurat activități în condiții speciale sau deosebite, precum și pensionarea anticipată în condițiile prevăzute de lege.
Totuși, simpla profesie de asistent medical nu conferă automat dreptul la pensionare înainte de împlinirea vârstei standard. Este necesar ca activitatea să fi fost desfășurată în condițiile prevăzute expres de lege, iar acestea să poată fi dovedite cu documentele eliberate de angajator.
Ce trebuie să verifice înainte de pensionare
Specialiștii recomandă ca asistenții medicali să solicite din timp informații privind stagiul de cotizare și punctajul acumulat și să verifice dacă toate perioadele lucrate și toate veniturile pentru care s-au plătit contribuții sunt evidențiate corect.
O astfel de verificare făcută cu câțiva ani înainte de pensionare poate ajuta la corectarea eventualelor erori și la valorificarea tuturor drepturilor prevăzute de lege. În final, nu profesia în sine garantează o pensie mare, ci combinația dintre o carieră completă, contribuțiile achitate și punctajul acumulat de-a lungul anilor.