Câte zile de concediu medical poate da medicul de familie și câte poate da specialistul. Regulile din 2026
O răceală severă, o problemă la coloană sau o recuperare care durează mai mult îi poate pune pe angajați în situația de a avea nevoie de concediu medical. În 2026, numărul de zile pe care îl poate acorda medicul depinde inclusiv de cel care eliberează certificatul: medicul de familie sau medicul specialist.
Medicul de familie poate acorda inițial maximum 4 zile
Regulile sunt stabilite de OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate și de normele sale de aplicare, aprobate prin Ordinul nr. 15/2018/1.311/2017, în forma aplicabilă în 2026.
Pentru incapacitatea temporară de muncă produsă de o boală obișnuită, medicul de familie poate acorda, în prima etapă, cel mult 4 zile calendaristice de concediu medical.
Dacă pacientul nu s-a recuperat, medicul îl reevaluează și poate continua concediul, însă pentru același episod de boală durata acordată de medicul de familie poate ajunge la maximum 7 zile calendaristice, în cel puțin două etape.
De exemplu, un angajat ajunge luni la medic cu o afecțiune respiratorie care îl împiedică să lucreze. Medicul poate acorda inițial patru zile. Dacă la reevaluare constată că incapacitatea de muncă se menține, concediul poate fi continuat, în limitele prevăzute de lege, până la maximum șapte zile pentru acel episod.
Medicul specialist poate acorda până la 15 zile în prima etapă
Limita este diferită în cazul medicului de specialitate din ambulatoriu. Acesta poate acorda în prima etapă maximum 15 zile calendaristice.
Dacă problema medicală persistă și acest lucru este confirmat în urma evaluării răspunsului la tratament sau a analizelor și investigațiilor recomandate, specialistul care monitorizează afecțiunea poate continua concediul până la o durată de maximum 30 de zile în cadrul regulilor privind acordarea etapizată.
Așadar, formularea potrivit căreia „specialistul poate da 30 de zile dintr-o dată” nu descrie regula generală. Pentru un episod obișnuit de incapacitate temporară de muncă, prima etapă este de maximum 15 zile.
După 28 de zile, medicul de familie nu mai poate elibera concediul
Mai există o limită foarte importantă. Concediile pentru incapacitate temporară de muncă acordate de medicul de familie unui asigurat nu pot depăși, cumulat, 28 de zile calendaristice în ultimul an, calculate de la prima zi de îmbolnăvire, indiferent de cauza acesteia, cu excepțiile prevăzute de norme.
După atingerea celor 28 de zile, certificatele pentru incapacitate temporară de muncă se eliberează numai de medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau, în cazul internării, din spital.
Această limită nu trebuie confundată cu cele șapte zile pentru un episod. O persoană poate avea mai multe episoade de boală într-un an, însă medicul de familie trebuie să respecte și plafonul cumulat.
Concediul poate continua mai mult de 30 de zile
Nici limita de 30 de zile a specialistului nu înseamnă că un pacient care suferă de o afecțiune serioasă trebuie să se întoarcă automat la serviciu după o lună.
Dacă incapacitatea de muncă se menține pentru aceeași afecțiune, concediul poate fi prelungit de medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau din spital, în etape succesive de maximum 30/31 de zile, în limitele duratei totale permise de lege.
Pentru bolile obișnuite, OUG 158/2005 stabilește, ca regulă generală, o durată de cel mult 183 de zile într-un interval de un an, calculată de la prima zi de îmbolnăvire. Începând cu ziua a 91-a, prelungirea până la 183 de zile se face cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale. Pentru anumite boli există reguli și perioade speciale.
O schimbare importantă privind plata în 2026
Din 1 februarie 2026 a apărut și o regulă care trebuie separată de numărul zilelor înscrise pe certificatul medical. Pentru certificatele eliberate în perioada 1 februarie 2026 – 31 decembrie 2027, indemnizațiile vizate de noua măsură se calculează și se plătesc prin diminuarea cu o zi.
Dacă pentru același episod de boală concediul este acordat fără întrerupere prin mai multe certificate, diminuarea se aplică o singură dată, nu pentru fiecare certificat în parte. Există și excepții stabilite expres de lege.
Prin urmare, în 2026 trebuie diferențiate trei lucruri: medicul de familie poate ajunge, pentru un episod obișnuit, la maximum 7 zile, specialistul poate acorda etapizat până la 30 de zile, iar o incapacitate de muncă ce continuă poate necesita certificate succesive și, după caz, avize suplimentare.