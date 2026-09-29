Câte zile de concediu medical poate da medicul de familie și câte poate da specialistul. Regulile din 2026

Pentru incapacitatea temporară de muncă produsă de o boală obișnuită, medicul de familie poate acorda, în prima etapă, cel mult 4 zile calendaristice de concediu medical.

Dacă pacientul nu s-a recuperat, medicul îl reevaluează și poate continua concediul, însă pentru același episod de boală durata acordată de medicul de familie poate ajunge la maximum 7 zile calendaristice, în cel puțin două etape.

De exemplu, un angajat ajunge luni la medic cu o afecțiune respiratorie care îl împiedică să lucreze. Medicul poate acorda inițial patru zile. Dacă la reevaluare constată că incapacitatea de muncă se menține, concediul poate fi continuat, în limitele prevăzute de lege, până la maximum șapte zile pentru acel episod.

Medicul specialist poate acorda până la 15 zile în prima etapă

Limita este diferită în cazul medicului de specialitate din ambulatoriu. Acesta poate acorda în prima etapă maximum 15 zile calendaristice.

Dacă problema medicală persistă și acest lucru este confirmat în urma evaluării răspunsului la tratament sau a analizelor și investigațiilor recomandate, specialistul care monitorizează afecțiunea poate continua concediul până la o durată de maximum 30 de zile în cadrul regulilor privind acordarea etapizată.

Așadar, formularea potrivit căreia „specialistul poate da 30 de zile dintr-o dată” nu descrie regula generală. Pentru un episod obișnuit de incapacitate temporară de muncă, prima etapă este de maximum 15 zile.

După 28 de zile, medicul de familie nu mai poate elibera concediul

Mai există o limită foarte importantă. Concediile pentru incapacitate temporară de muncă acordate de medicul de familie unui asigurat nu pot depăși, cumulat, 28 de zile calendaristice în ultimul an, calculate de la prima zi de îmbolnăvire, indiferent de cauza acesteia, cu excepțiile prevăzute de norme.