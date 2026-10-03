Pornești centrala dimineața și o oprești când se încălzește afară? Greșeala care poate crește consumul în această perioadă
Începutul lunii octombrie vine cu una dintre cele mai dificile perioade pentru reglarea încălzirii în locuință.
Diminețile și nopțile pot fi reci, în timp ce după-amiaza temperaturile cresc suficient de mult încât caloriferele să nu mai pară necesare. Din dorința de a economisi, mulți proprietari pornesc centrala dimineața, o opresc complet când se încălzește afară și repetă procesul seara.
Strategia nu este însă întotdeauna cea mai eficientă. În special în locuințele care se răcesc rapid, variațiile mari de temperatură pot determina sistemul să funcționeze mai intens atunci când este repornit. O reglare corectă a termostatului și folosirea programării pot oferi mai mult confort și pot evita încălzirea inutilă a casei.
De ce nu este recomandat să oprești centrala de fiecare dată când se încălzește afară
În această perioadă, diferențele de temperatură dintre noapte și zi pot fi importante. Dacă locuința este lăsată să se răcească mult timp, centrala va trebui să funcționeze ulterior pentru a readuce camerele la temperatura dorită.
Asta nu înseamnă că centrala trebuie lăsată să încălzească permanent locuința la aceeași temperatură. O soluție mai eficientă este utilizarea termostatului pentru reducerea automată a temperaturii în perioadele în care nu este nevoie de același nivel de confort.
Energy Saving Trust recomandă folosirea programatorului și a termostatului astfel încât sistemul de încălzire să funcționeze numai atunci când este necesar. Pentru majoritatea oamenilor, o temperatură interioară cuprinsă între aproximativ 18 și 21 de grade Celsius reprezintă un interval obișnuit de confort, cu diferențe în funcție de vârstă, starea de sănătate și preferințele personale.
Prin urmare, în loc să pornești și să oprești manual centrala de mai multe ori pe zi, termostatul poate fi lăsat să gestioneze automat momentele în care încălzirea este necesară.
Ce temperatură poți seta în această perioadă
Într-o locuință bine izolată, o setare de aproximativ 19-20°C poate fi suficientă în multe situații. Dacă soarele și temperaturile exterioare încălzesc natural camerele în timpul zilei, termostatul va detecta atingerea temperaturii setate și nu va mai solicita centralei să producă căldură.
Practic, nu este nevoie să oprești centrala manual doar pentru că la prânz afară sunt 20 de grade. Dacă temperatura din casă a ajuns deja la nivelul stabilit, sistemul controlat de termostat ar trebui să se oprească singur și să repornească atunci când temperatura interioară scade.
În timpul nopții sau atunci când locuința rămâne goală mai multe ore, temperatura setată poate fi redusă. Departamentul pentru Energie al SUA arată că ajustarea termostatului pentru perioade mai lungi poate produce economii, deoarece o casă menținută la o temperatură mai scăzută pierde căldura mai lent.
Greșeala de a încălzi excesiv casa „ca să țină”
O altă practică întâlnită toamna este setarea termostatului la o temperatură foarte mare atunci când centrala este pornită, în ideea că locuința se va încălzi mai repede.
Dacă în casă sunt 17°C și setezi termostatul la 25°C în loc de 20°C, camera nu se va încălzi neapărat mai repede. În cazul unui termostat obișnuit, setarea mai ridicată îi transmite sistemului în principal să continue încălzirea până la atingerea noii temperaturi.
Rezultatul poate fi o locuință mai caldă decât este necesar și un consum suplimentar de energie. Energy Saving Trust recomandă setarea termostatului la cea mai redusă temperatură la care locuința rămâne confortabilă.
Termostatul nu trebuie montat oriunde
Contează și locul în care se află termostatul. Dacă este montat lângă un calorifer, în bătaia directă a razelor soarelui, lângă o ușă prin care intră aer rece sau într-o zonă cu curenți de aer, temperatura pe care o detectează poate să nu fie reprezentativă pentru restul locuinței.
În aceste situații, centrala poate porni sau se poate opri în momente nepotrivite.
Termostatul trebuie amplasat într-o zonă reprezentativă a casei, unde temperatura nu este influențată direct de surse de căldură, soare sau curenți de aer. Nici acoperirea acestuia cu perdele sau amplasarea în spatele mobilierului nu este recomandată.
Cum poți folosi centrala în zilele cu dimineți reci și după-amiezi calde
În perioada de tranziție dintre vară și sezonul rece, nu există o temperatură universală sau un program potrivit pentru toate locuințele. O casă bine izolată își va păstra căldura mai mult timp decât un apartament sau o casă cu pierderi importante de căldură.
Soluția este să urmărești temperatura interioară, nu doar ceea ce arată termometrul de afară. Dacă dimineața în locuință sunt deja 20-21°C și temperatura este confortabilă, nu există un motiv pentru a porni încălzirea doar pentru că afară sunt câteva grade.
Dacă temperatura interioară scade însă sub nivelul de confort, termostatul poate porni automat centrala. Iar atunci când soarele încălzește locuința în timpul zilei, sistemul nu va mai solicita căldură.
În această perioadă, economia nu vine neapărat din oprirea și repornirea manuală a centralei de mai multe ori pe zi, ci din evitarea supraîncălzirii, alegerea unei temperaturi potrivite și programarea încălzirii în funcție de modul în care este folosită locuința.