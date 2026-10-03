Pornești centrala dimineața și o oprești când se încălzește afară? Greșeala care poate crește consumul în această perioadă

Strategia nu este însă întotdeauna cea mai eficientă. În special în locuințele care se răcesc rapid, variațiile mari de temperatură pot determina sistemul să funcționeze mai intens atunci când este repornit. O reglare corectă a termostatului și folosirea programării pot oferi mai mult confort și pot evita încălzirea inutilă a casei.

De ce nu este recomandat să oprești centrala de fiecare dată când se încălzește afară

În această perioadă, diferențele de temperatură dintre noapte și zi pot fi importante. Dacă locuința este lăsată să se răcească mult timp, centrala va trebui să funcționeze ulterior pentru a readuce camerele la temperatura dorită.

Asta nu înseamnă că centrala trebuie lăsată să încălzească permanent locuința la aceeași temperatură. O soluție mai eficientă este utilizarea termostatului pentru reducerea automată a temperaturii în perioadele în care nu este nevoie de același nivel de confort.

Energy Saving Trust recomandă folosirea programatorului și a termostatului astfel încât sistemul de încălzire să funcționeze numai atunci când este necesar. Pentru majoritatea oamenilor, o temperatură interioară cuprinsă între aproximativ 18 și 21 de grade Celsius reprezintă un interval obișnuit de confort, cu diferențe în funcție de vârstă, starea de sănătate și preferințele personale.

Prin urmare, în loc să pornești și să oprești manual centrala de mai multe ori pe zi, termostatul poate fi lăsat să gestioneze automat momentele în care încălzirea este necesară.

Ce temperatură poți seta în această perioadă

Într-o locuință bine izolată, o setare de aproximativ 19-20°C poate fi suficientă în multe situații. Dacă soarele și temperaturile exterioare încălzesc natural camerele în timpul zilei, termostatul va detecta atingerea temperaturii setate și nu va mai solicita centralei să producă căldură.

Practic, nu este nevoie să oprești centrala manual doar pentru că la prânz afară sunt 20 de grade. Dacă temperatura din casă a ajuns deja la nivelul stabilit, sistemul controlat de termostat ar trebui să se oprească singur și să repornească atunci când temperatura interioară scade.