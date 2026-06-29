Câte ore trebuie să muncească europenii pentru a cumpăra GTA VI: diferențele uriașe dintre salariile din Europa, situația din România
Lansarea GTA VI este unul dintre cele mai așteptate evenimente din industria jocurilor video, iar prețul unui exemplar nu reprezintă doar o cheltuială pentru gameri, ci și un indicator interesant despre puterea de cumpărare din diferite țări.
O analiză realizată de The World in Maps arată câte ore de muncă sunt necesare pentru ca locuitorii mai multor state europene să își permită jocul.
Deși prețul unui joc este același în multe piețe europene, timpul necesar pentru a-l cumpăra diferă enorm. Motivul este simplu: salariile medii și nivelul veniturilor nu sunt distribuite uniform pe continent.
România, printre țările unde GTA VI necesită mai multe ore de muncă
Potrivit hărții analizate, diferențele dintre Europa de Vest și Europa de Est sunt foarte mari. În țările cu salarii ridicate, un angajat poate cumpăra GTA VI după doar câteva ore de muncă.
În state precum Danemarca, Norvegia sau Elveția, timpul necesar este printre cele mai mici din Europa. Locuitorii acestor țări trebuie să muncească aproximativ între 1,6 și 2,5 ore pentru a acoperi costul jocului.
Situația este complet diferită în estul continentului. În România, un cumpărător are nevoie de aproximativ 5,9 ore de muncă pentru a-și permite jocul, conform datelor prezentate în infografic. Practic, același produs care poate fi cumpărat după o parte mică dintr-o zi de lucru în unele țări vestice necesită aproape o zi întreagă de muncă în altele.
Și alte state din regiune se află în aceeași situație. În Bulgaria, timpul necesar este mai ridicat, iar în Turcia diferența este și mai mare, ajungând la peste 30 de ore de muncă.
La polul opus se află țările cu economii puternice. În Germania, Franța sau Belgia, numărul de ore este mult mai redus, datorită veniturilor medii mai mari.
GTA VI devine un exemplu despre diferențele de trai din Europa
Prețul jocurilor video este adesea discutat în termeni absoluți, însă comparația prin numărul de ore de muncă oferă o imagine mai realistă. Un preț de 70-80 de euro poate avea o greutate complet diferită pentru două persoane care trăiesc în țări diferite.
Pentru un angajat dintr-o economie cu salarii mari, achiziția unui joc nou poate reprezenta o cheltuială minoră. Pentru cineva dintr-o țară unde veniturile sunt mai mici, aceeași sumă poate însemna sacrificarea unei părți importante din bugetul personal.
GTA VI este un exemplu bun pentru această diferență deoarece este unul dintre cele mai așteptate produse de divertisment ale momentului. Cererea este uriașă, iar mulți jucători vor face eforturi pentru a cumpăra jocul imediat după lansare.
Totuși, harta arată și o realitate mai largă: nu doar prețurile contează, ci raportul dintre prețuri și venituri. Două persoane pot plăti aceeași sumă pentru același produs, dar efortul financiar poate fi complet diferit.
În Europa, diferențele economice dintre state rămân vizibile inclusiv în lucruri considerate simple, precum cumpărarea unui joc video. Pentru unii, GTA VI va costa câteva ore de muncă, în timp ce pentru alții va reprezenta aproape o zi de salariu.