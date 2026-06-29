Câte ore trebuie să muncească europenii pentru a cumpăra GTA VI: diferențele uriașe dintre salariile din Europa, situația din România

Deși prețul unui joc este același în multe piețe europene, timpul necesar pentru a-l cumpăra diferă enorm. Motivul este simplu: salariile medii și nivelul veniturilor nu sunt distribuite uniform pe continent.

România, printre țările unde GTA VI necesită mai multe ore de muncă

Potrivit hărții analizate, diferențele dintre Europa de Vest și Europa de Est sunt foarte mari. În țările cu salarii ridicate, un angajat poate cumpăra GTA VI după doar câteva ore de muncă.

În state precum Danemarca, Norvegia sau Elveția, timpul necesar este printre cele mai mici din Europa. Locuitorii acestor țări trebuie să muncească aproximativ între 1,6 și 2,5 ore pentru a acoperi costul jocului.

Situația este complet diferită în estul continentului. În România, un cumpărător are nevoie de aproximativ 5,9 ore de muncă pentru a-și permite jocul, conform datelor prezentate în infografic. Practic, același produs care poate fi cumpărat după o parte mică dintr-o zi de lucru în unele țări vestice necesită aproape o zi întreagă de muncă în altele.

Și alte state din regiune se află în aceeași situație. În Bulgaria, timpul necesar este mai ridicat, iar în Turcia diferența este și mai mare, ajungând la peste 30 de ore de muncă.

La polul opus se află țările cu economii puternice. În Germania, Franța sau Belgia, numărul de ore este mult mai redus, datorită veniturilor medii mai mari.

GTA VI devine un exemplu despre diferențele de trai din Europa

Prețul jocurilor video este adesea discutat în termeni absoluți, însă comparația prin numărul de ore de muncă oferă o imagine mai realistă. Un preț de 70-80 de euro poate avea o greutate complet diferită pentru două persoane care trăiesc în țări diferite.