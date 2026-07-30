Cine poate cumula pensia cu salariul în 2026. Reguli pentru pensia de limită de vârstă, anticipată și pensiile de serviciu
Pensionarii care vor să își continue activitatea profesională și în 2026 trebuie să țină cont de regulile privind cumulul pensiei cu salariul. Posibilitatea de a încasa simultan cele două venituri diferă în funcție de tipul pensiei și de locul în care persoana lucrează, iar Guvernul pregătește și o serie de modificări care ar putea afecta anumite categorii de angajați din sectorul public.
În prezent, legislația permite, în multe cazuri, cumulul pensiei cu salariul, însă nu toate tipurile de pensii beneficiază de același regim.
Pensia pentru limită de vârstă poate fi cumulată cu salariul
Persoanele care beneficiază de pensie pentru limită de vârstă pot continua să lucreze și să încaseze atât pensia, cât și salariul.
În mediul privat nu există o interdicție generală privind cumulul celor două venituri. Astfel, un pensionar poate avea un contract individual de muncă și poate primi, în același timp, pensia acordată de Casa Națională de Pensii Publice.
În cazul angajării în sectorul public, regulile actuale permit, de asemenea, cumulul în numeroase situații, însă acest lucru s-ar putea modifica dacă proiectul de lege pregătit de Guvern va fi adoptat.
Ce reguli se aplică pentru pensia anticipată
Situația este diferită pentru persoanele care beneficiază de pensie anticipată.
Acestea nu pot cumula pensia cu anumite venituri pentru care există obligația de asigurare în sistemul public de pensii. În cazul în care se angajează cu contract individual de muncă, plata pensiei poate fi suspendată pe perioada în care obțin venituri incompatibile.
Prin urmare, nu contează dacă activitatea este desfășurată la stat sau la privat, ci natura veniturilor realizate și regimul lor juridic.
Pensiile de serviciu și pensiile militare, vizate de schimbări
Guvernul a aprobat un proiect de lege care propune limitarea cumulului pensiei cu salariul pentru anumite categorii de angajați din sectorul public.
Măsura îi vizează în principal pe beneficiarii pensiilor de serviciu și ai pensiilor militare care ocupă funcții plătite din fonduri publice.
Potrivit proiectului, în anumite situații, persoanele care aleg să rămână în activitate ar urma să păstreze salariul, însă să primească doar o parte din pensie pe perioada în care lucrează.
Deocamdată, aceste modificări nu se aplică. Proiectul trebuie să fie adoptat de Parlament, promulgat de președintele României și publicat în Monitorul Oficial pentru a intra în vigoare.
Cine poate încasa și pensia, și salariul în 2026
În funcție de categoria de pensie, regulile sunt diferite:
- Pensia pentru limită de vârstă poate fi cumulată cu salariul, inclusiv în mediul privat. Pentru angajații din sectorul public trebuie urmărite eventualele modificări legislative.
- Pensia anticipată nu poate fi cumulată cu anumite venituri salariale pentru care există obligația plății contribuțiilor sociale.
- Pensiile de serviciu și pensiile militare sunt vizate de proiectul Guvernului privind limitarea cumulului cu salariul în sectorul public, însă noile reguli nu au intrat încă în vigoare.
Ce trebuie să știe pensionarii
Înainte de a se angaja după pensionare, este important ca fiecare persoană să verifice ce categorie de pensie încasează și ce reguli i se aplică. De asemenea, trebuie urmărită evoluția proiectului de lege privind cumulul pensiei cu salariul, deoarece acesta poate modifica condițiile aplicabile în sectorul public.
Până la finalizarea procedurii legislative, rămân valabile prevederile actuale, iar pensionarii pot beneficia de drepturile stabilite de legislația în vigoare.