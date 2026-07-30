Cine poate cumula pensia cu salariul în 2026. Reguli pentru pensia de limită de vârstă, anticipată și pensiile de serviciu

Pensia pentru limită de vârstă poate fi cumulată cu salariul

Persoanele care beneficiază de pensie pentru limită de vârstă pot continua să lucreze și să încaseze atât pensia, cât și salariul.

În mediul privat nu există o interdicție generală privind cumulul celor două venituri. Astfel, un pensionar poate avea un contract individual de muncă și poate primi, în același timp, pensia acordată de Casa Națională de Pensii Publice.

În cazul angajării în sectorul public, regulile actuale permit, de asemenea, cumulul în numeroase situații, însă acest lucru s-ar putea modifica dacă proiectul de lege pregătit de Guvern va fi adoptat.

Ce reguli se aplică pentru pensia anticipată

Situația este diferită pentru persoanele care beneficiază de pensie anticipată.

Acestea nu pot cumula pensia cu anumite venituri pentru care există obligația de asigurare în sistemul public de pensii. În cazul în care se angajează cu contract individual de muncă, plata pensiei poate fi suspendată pe perioada în care obțin venituri incompatibile.

Prin urmare, nu contează dacă activitatea este desfășurată la stat sau la privat, ci natura veniturilor realizate și regimul lor juridic.

Pensiile de serviciu și pensiile militare, vizate de schimbări

Guvernul a aprobat un proiect de lege care propune limitarea cumulului pensiei cu salariul pentru anumite categorii de angajați din sectorul public.