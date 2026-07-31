Cât pierzi la pensie dacă ieși cu 3 ani mai devreme. Calculul pentru o pensie de 4.000 de lei

Cine poate solicita pensia anticipată

Potrivit legii, pensia anticipată poate fi cerută cu cel mult cinci ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, însă numai dacă persoana a realizat stagiul complet de cotizare contributiv prevăzut de lege.

Spre deosebire de vechea legislație, în prezent nu mai există pensie anticipată fără penalizare pentru simplul fapt că o persoană are un stagiu mare de cotizare. În cele mai multe situații, ieșirea mai devreme din activitate înseamnă și o reducere temporară a cuantumului pensiei.

Cum se calculează diminuarea

Legea stabilește că procentul de diminuare depinde de doi factori: numărul de luni cu care pensia este solicitată înainte de termen și anii realizați peste stagiul complet de cotizare.

Cu cât o persoană are mai puțini ani lucrați peste stagiul complet și se pensionează mai devreme, cu atât diminuarea este mai mare. În schimb, cei care au acumulat mai mulți ani de contribuții beneficiază de penalizări mai mici.

Acest sistem a fost introdus pentru a încuraja rămânerea în activitate și pentru a recompensa perioadele mai lungi de contribuție la sistemul public de pensii.

Exemplu pentru o pensie de 4.000 de lei

Să presupunem că un român ar avea dreptul, la împlinirea vârstei standard, la o pensie de 4.000 de lei, însă decide să se pensioneze cu trei ani mai devreme, adică cu 36 de luni înainte.

Dacă, potrivit grilei prevăzute de lege, diminuarea aplicabilă în cazul său este de 15%, pensia va fi redusă cu 600 de lei. Astfel: