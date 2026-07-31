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Cât pierzi la pensie dacă ieși cu 3 ani mai devreme. Calculul pentru o pensie de 4.000 de lei

Cât pierzi la pensie dacă ieși cu 3 ani mai devreme. Calculul pentru o pensie de 4.000 de lei
Cum se calculează diminuarea pentru pensia anticipată (Foto: Profimedia)
Diana Dumitrache
de Diana Dumitrache
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Tot mai mulți români se întreabă dacă merită să iasă la pensie înainte de împlinirea vârstei standard, mai ales după intrarea în vigoare a noii Legi a pensiilor. Pensionarea anticipată rămâne posibilă și în 2026, însă vine cu o diminuare a pensiei, iar aceasta poate însemna câteva sute de lei pierduți în fiecare lună până la atingerea vârstei standard de pensionare.

Cuprins
  1. Cine poate solicita pensia anticipată
  2. Cum se calculează diminuarea
  3. Exemplu pentru o pensie de 4.000 de lei
  4. Diminuarea nu este permanentă
  5. Ce trebuie analizat înainte de luarea deciziei

Regulile sunt prevăzute de Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, aflată în aplicare și în anul 2026. Actul normativ stabilește atât condițiile în care o persoană poate solicita pensia anticipată, cât și modul în care se calculează diminuarea acesteia.

Cine poate solicita pensia anticipată

Potrivit legii, pensia anticipată poate fi cerută cu cel mult cinci ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, însă numai dacă persoana a realizat stagiul complet de cotizare contributiv prevăzut de lege.

Spre deosebire de vechea legislație, în prezent nu mai există pensie anticipată fără penalizare pentru simplul fapt că o persoană are un stagiu mare de cotizare. În cele mai multe situații, ieșirea mai devreme din activitate înseamnă și o reducere temporară a cuantumului pensiei.

Cum se calculează diminuarea

Legea stabilește că procentul de diminuare depinde de doi factori: numărul de luni cu care pensia este solicitată înainte de termen și anii realizați peste stagiul complet de cotizare.

Cu cât o persoană are mai puțini ani lucrați peste stagiul complet și se pensionează mai devreme, cu atât diminuarea este mai mare. În schimb, cei care au acumulat mai mulți ani de contribuții beneficiază de penalizări mai mici.

Acest sistem a fost introdus pentru a încuraja rămânerea în activitate și pentru a recompensa perioadele mai lungi de contribuție la sistemul public de pensii.

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Exemplu pentru o pensie de 4.000 de lei

Să presupunem că un român ar avea dreptul, la împlinirea vârstei standard, la o pensie de 4.000 de lei, însă decide să se pensioneze cu trei ani mai devreme, adică cu 36 de luni înainte.

Dacă, potrivit grilei prevăzute de lege, diminuarea aplicabilă în cazul său este de 15%, pensia va fi redusă cu 600 de lei. Astfel:

  • pensia fără diminuare: 4.000 lei;
  • diminuare de 15%: 600 lei;
  • pensia încasată până la împlinirea vârstei standard: 3.400 lei.

În această situație, persoana pierde 7.200 de lei pe an, iar pe parcursul celor trei ani de pensionare anticipată diferența totală ajunge la 21.600 de lei. Dacă diminuarea este mai mică, deoarece persoana are un stagiu de cotizare mai mare, și pierderea lunară va fi mai redusă.

Diminuarea nu este permanentă

Un aspect important este că reducerea pensiei nu se aplică pe viață. După împlinirea vârstei standard de pensionare, pensia anticipată se transformă automat în pensie pentru limită de vârstă, iar diminuarea încetează să mai fie aplicată.

Cu alte cuvinte, penalizarea afectează doar perioada în care persoana beneficiază de pensia anticipată.

Ce trebuie analizat înainte de luarea deciziei

Pentru unele persoane, pensionarea anticipată poate reprezenta o soluție atunci când starea de sănătate, condițiile de muncă sau situația familială nu mai permit continuarea activității. Pentru altele însă, rămânerea încă doi sau trei ani în câmpul muncii poate însemna nu doar evitarea diminuării temporare, ci și acumularea unor noi puncte contributive, ceea ce poate conduce la o pensie definitivă mai mare.

De aceea, specialiștii recomandă ca fiecare persoană să solicite Casei Teritoriale de Pensii o simulare a drepturilor care i s-ar cuveni înainte de a depune cererea de pensionare anticipată. O diferență de câteva sute de lei pe lună poate părea suportabilă la început, însă pe parcursul mai multor ani se poate transforma într-o pierdere de zeci de mii de lei.

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