Studenții au reducere de 90% la tren, dar nu pentru orice călătorie. Ce rute sunt acceptate în 2026–2027

Aceleași condiții privind reducerea se aplică studenților orfani de unul sau ambii părinți și celor proveniți din centre de plasament, din familii substitutive ori aflați la asistent maternal. Dacă aleg să călătorească la clasa I sau într-un vagon de dormit ori cușetă, studenții achită integral diferențele tarifare.

Ruta contează la fel de mult ca statutul de student. Reducerea de 90% nu se acordă pentru orice călătorie în țară, ci pentru deplasarea dintre localitatea de domiciliu și localitatea în care studentul își urmează studiile. Pentru o altă destinație, simpla prezentare a legitimației de student nu este suficientă pentru obținerea acestei facilități.

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Ce documente sunt acceptate până la 30 noiembrie

Până la 30 noiembrie 2026 inclusiv, biletele și abonamentele cu reducere pot fi obținute și pe baza legitimației de student pentru transport vizate pentru anul universitar 2025–2026. Studenții din anul I, care încă nu au primit legitimația pentru noul an universitar, pot prezenta în această perioadă o adeverință în original, emisă de instituția la care sunt înscriși.

Există o excepție pentru cei care au fost în an terminal în 2025–2026. Potrivit condițiilor comunicate de CFR Călători pentru noul an universitar, aceștia nu mai pot folosi vechea legitimație pentru a beneficia de reducere începând cu 1 decembrie 2026. De la aceeași dată, toți studenții eligibili, inclusiv cei din anul I, au nevoie de legitimația pentru transport vizată pentru 2026–2027.

Biletele și abonamentele pot fi cumpărate de la casele de bilete și agențiile CFR Călători. Cumpărarea online, prin aplicație sau de la automatele din stații este posibilă după confirmarea calității de student și obținerea ID-ului necesar. În stațiile unde biletul nu poate fi cumpărat înainte de urcare, acesta poate fi eliberat de personalul trenului, în condițiile stabilite de operator.

Ce reducere au românii care studiază în străinătate

Pentru studenții cetățeni români înscriși la cursuri cu frecvență la universități din străinătate se aplică o altă facilitate. Până la împlinirea vârstei de 30 de ani, ei beneficiază în România de o reducere de 50% la clasa a II-a, pentru toate categoriile de trenuri și pe orice distanță. Acest drept este prevăzut de Legea învățământului superior nr. 199/2023.