Detaliul de pe factura de energie care îți arată dacă plătești prea mult. Puţini români verifică această rubrică

De exemplu, două gospodării care consumă aceeași cantitate de energie pot primi facturi diferite dacă au contracte cu prețuri diferite pe kWh.

Cum îți dai seama dacă plătești prea mult

Să presupunem că o familie consumă 200 kWh pe lună. Dacă prețul energiei este de 0,80 lei/kWh, costul energiei active va fi de aproximativ 160 de lei.

Dacă o altă ofertă disponibilă pe piață prevede un preț de 0,65 lei/kWh, pentru același consum costul ar fi de aproximativ 130 de lei. Diferența pare mică la prima vedere, însă pe parcursul unui an poate însemna câteva sute de lei economisiți.

Tocmai de aceea, specialiștii recomandă verificarea periodică a prețului unitar și compararea lui cu ofertele disponibile pe piață.

Nu doar suma finală contează

Mulți consumatori se concentrează exclusiv asupra totalului de plată și nu observă că acesta poate include mai multe componente. Factura este formată din costul energiei active, tarife de transport și distribuție, contribuții reglementate, accize și TVA.

Deși o parte dintre aceste costuri sunt stabilite prin reglementări și sunt similare pentru majoritatea consumatorilor, prețul energiei active poate varia de la un furnizor la altul.

Acesta este motivul pentru care două persoane din aceeași localitate pot primi facturi diferite chiar dacă au un consum asemănător.