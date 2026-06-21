Detaliul de pe factura de energie care îți arată dacă plătești prea mult. Puţini români verifică această rubrică
Mulți români se uită direct la suma finală de pe factura de energie și ignoră detaliile care explică modul în care a fost calculată aceasta. Totuși, există o rubrică importantă care poate arăta rapid dacă prețul plătit este competitiv sau dacă există șanse să găsești o ofertă mai avantajoasă. Este vorba despre prețul energiei electrice exprimat în lei/kWh, indicator care apare pe toate facturile emise de furnizori.
Ce trebuie să cauți pe factura de energie în 2026
Pe factura de energie există, de regulă, o secțiune denumită „Preț energie activă”, „Preț furnizare”, „Preț unitar” sau „Detalii de facturare”. Acolo este menționat costul energiei consumate pentru fiecare kilowatt-oră (kWh). Această valoare este unul dintre cele mai importante elemente de pe factură, deoarece permite compararea ofertelor de pe piață.
De exemplu, două gospodării care consumă aceeași cantitate de energie pot primi facturi diferite dacă au contracte cu prețuri diferite pe kWh.
Cum îți dai seama dacă plătești prea mult
Să presupunem că o familie consumă 200 kWh pe lună. Dacă prețul energiei este de 0,80 lei/kWh, costul energiei active va fi de aproximativ 160 de lei.
Dacă o altă ofertă disponibilă pe piață prevede un preț de 0,65 lei/kWh, pentru același consum costul ar fi de aproximativ 130 de lei. Diferența pare mică la prima vedere, însă pe parcursul unui an poate însemna câteva sute de lei economisiți.
Tocmai de aceea, specialiștii recomandă verificarea periodică a prețului unitar și compararea lui cu ofertele disponibile pe piață.
Nu doar suma finală contează
Mulți consumatori se concentrează exclusiv asupra totalului de plată și nu observă că acesta poate include mai multe componente. Factura este formată din costul energiei active, tarife de transport și distribuție, contribuții reglementate, accize și TVA.
Deși o parte dintre aceste costuri sunt stabilite prin reglementări și sunt similare pentru majoritatea consumatorilor, prețul energiei active poate varia de la un furnizor la altul.
Acesta este motivul pentru care două persoane din aceeași localitate pot primi facturi diferite chiar dacă au un consum asemănător.
Un alt indiciu important: consumul estimat
Pe multe facturi apare și mențiunea „consum estimat” sau „consum citit”. Dacă observi că facturile sunt calculate frecvent pe baza unui consum estimat, este posibil să existe diferențe între consumul real și cel facturat.
În asemenea situații, transmiterea regulată a indexului contorului poate ajuta la evitarea unor regularizări neplăcute și a unor facturi mai mari decât te așteptai.
Când merită să verifici oferta actuală
Experții în energie recomandă verificarea contractului cel puțin o dată pe an, mai ales atunci când expiră perioada contractuală sau când furnizorul notifică modificări de preț.
În 2026, piața energiei rămâne una dinamică, iar diferențele dintre ofertele disponibile pot fi semnificative în funcție de consum și de condițiile contractuale.
Cu alte cuvinte , semnul care îți poate arăta dacă plătești prea mult nu este ascuns într-un cod complicat și nici într-o formulă greu de înțeles. El apare chiar pe factura lunară, sub forma prețului exprimat în lei/kWh. Verificarea acestei valori și compararea ei cu ofertele existente pe piață poate fi unul dintre cele mai simple moduri prin care o familie își poate reduce cheltuielile cu energia fără să își schimbe obiceiurile de consum.