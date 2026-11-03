„Dune: Partea I” și „Dune: Partea II” revin în cinematografe, cu scene exclusive din ultimul film al trilogiei. Când le poți vedea pe marele ecran

Universul spectaculos creat de Denis Villeneuve se pregătește să cucerească din nou marile ecrane. Înainte de lansarea celui de-al treilea și ultim film al trilogiei, Warner Bros. Pictures și Legendary Pictures le oferă fanilor ocazia de a retrăi aventura de pe Arrakis, într-un eveniment cinematografic special. „Dune: Partea I” și „Dune: Partea II” revin în cinematografele din România, pentru o perioadă limitată, între 1 și 14 decembrie 2026, inclusiv în format IMAX.

Relansarea vine și cu o surpriză pentru spectatori: fiecare dintre cele două producții va include opt minute de conținut bonus, cu mesaje din partea actorilor și imagini exclusive din mult așteptatul „Dune: Partea III”. Evenimentul precedă avanpremierele noului film, programate în România începând cu 15 decembrie.

Primele două filme „Dune” revin la cinema pentru numai două săptămâni

Pentru cei care au descoperit universul „Dune” pe platformele de streaming sau care își doresc să revadă spectaculoasele peisaje de pe Arrakis, luna decembrie aduce o oportunitate specială. Primele două filme ale trilogiei regizate de Denis Villeneuve vor fi proiectate din nou în cinematografele din întreaga țară, într-o ediție limitată.

Biletele pentru ambele producții au fost deja puse în vânzare pe site-urile cinematografelor, iar publicul va putea alege inclusiv proiecții IMAX, format care pune în valoare dimensiunea vizuală și sonoră a seriei.

Unul dintre principalele puncte de atracție îl reprezintă cele opt minute de materiale bonus care vor însoți fiecare film. Acestea includ mesaje speciale din partea distribuției și secvențe prezentate în avanpremieră din „Dune: Partea III”, oferind publicului o primă incursiune în ultimul capitol al poveștii.

Lansat în 2021, primul „Dune” a prezentat povestea lui Paul Atreides, interpretat de Timothée Chalamet, tânărul moștenitor al unei familii nobiliare implicate într-un conflict pentru controlul planetei Arrakis. Continuarea din 2024 a dezvoltat relația dintre Paul și Chani, personajul interpretat de Zendaya, și a urmărit transformarea protagonistului într-un lider cu o influență tot mai mare.

Succesul celor două filme a demonstrat că universul imaginat de Frank Herbert poate atrage publicul contemporan fără să renunțe la complexitatea politică, religioasă și filosofică a materialului original. Inclusiv atmosfera sonoră a planetei Arrakis a reprezentat o componentă esențială a experienței cinematografice, așa cum Playtech a prezentat într-un interviu cu unul dintre specialiștii implicați în realizarea filmului.

„Dune: Partea III” aduce finalul poveștii lui Paul Atreides

Ultimul film al trilogiei va continua povestea la aproape două decenii după evenimentele din „Dune: Partea II”. Paul Atreides nu mai este tânărul care încearcă să supraviețuiască într-o lume ostilă, ci un împărat puternic și nemilos, obligat să înfrunte consecințele propriilor decizii.

Domnia sa este amenințată de vechi aliați, noi adversari și conspirații care ar putea destabiliza întregul Imperiu. În același timp, Paul este urmărit de viziuni despre un viitor sumbru, în timp ce relația sa cu Chani revine în centrul conflictului.

Povestea este inspirată de romanul „Dune Messiah”, scris de Frank Herbert, și explorează una dintre temele fundamentale ale universului: pericolul transformării unui lider într-o figură mesianică. Dacă primele două filme au urmărit ascensiunea lui Paul, ultimul capitol promite să arate prețul puterii absolute.

Din distribuție fac parte Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Isaach de Bankolé, Charlotte Rampling, Anya Taylor-Joy, Robert Pattinson și Javier Bardem.

Apariția unor personaje noi, dar și revenirea unor figuri importante din primele două producții, anunță o confruntare care va pune la încercare atât stabilitatea Imperiului, cât și convingerile protagonistului. De altfel, trailerul pentru „Dune: Partea III” a oferit deja indicii despre schimbările majore prin care vor trece Paul și Chani.

Când are loc premiera „Dune: Partea III” în România

Potrivit distribuitorului Vertical Entertainment, „Dune: Partea III” va putea fi urmărit în avanpremieră în România începând cu 15 decembrie 2026, inclusiv în formatele IMAX, 4DX și Dolby Atmos. Premiera oficială este programată pentru 18 decembrie.

Astfel, spectatorii vor avea ocazia să urmărească întreaga trilogie pe marele ecran într-un interval de numai câteva săptămâni. Relansarea primelor două filme, între 1 și 14 decembrie, pregătește terenul pentru deznodământul uneia dintre cele mai ambițioase francize science-fiction ale ultimilor ani.

Pentru fanii care au urmărit evoluția lui Paul Atreides încă din 2021, evenimentul reprezintă și o oportunitate de a redescoperi detaliile poveștii, relațiile dintre personaje și indiciile care capătă o semnificație nouă înaintea finalului.

Cele trei filme sunt produse de Legendary Pictures și Warner Bros. Pictures, în regia lui Denis Villeneuve, iar distribuția în cinematografele din România este asigurată de Vertical Entertainment.